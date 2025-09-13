Таку думку 24 Каналу висловив професор Південного університету Чарлстона Дерін Гердес, зазначивши, що китайська армія на параді надто намагалася бути страхітливою. Проте справжню силу ніхто не доводить – її просто видно.

"Порівняйте це з американським парадом. Наші солдати роздавали дітям цукерки із танків. Ось такий парад я підтримую. Якщо ти справді сильний, тобі не потрібно це доводити", – сказав він.

Чому парад у Китаї показав неготовність Пекіну до війни?

Дерін Гердес зауважив, що марш китайських солдатів його не вразив, адже це не свідчить про їхню бойову ефективність.

У затяжному, складному конфлікті я поставив би на традиційну армію. Я не маю на увазі те, що зараз демонструє Україна. У ближньому бою з дронами Україна не має собі рівних. Але в довгостроковій війні я ставлю на США, а не на Китай. Мене не вражає синхронний марш. Це більше підходить для Олімпіади,

– висловився професор Південного університету Чарлстона.

У Сі Цзіньпіна є військові амбіції, але, на думку Гердеса, почати війну за Тайвань буде катастрофічною помилкою для Китаю. Попри це, Пекіну і далі буде вигідно використовувати Росію для своїх задумів.

Все тому, що Сі Цзіньпіну на користь, щоб Кремль як не програв у війні з Україною, так і не переміг, а навпаки ще довгий час залишався у васальній залежності від Китаю. В такий спосіб Пекін зможе вигідно використовувати Росію.

Чому Росія залежить від Китаю?

Попри економічні та політичні зв'язки між Росією та Китаєм, стрімко зростає залежність Москви від Пекіну. Війна в Україні лише прискорила цей процес.

За всіма показниками – валовим внутрішнім продуктом, чисельністю населення, технологічними можливостями – Китай значно випереджає Росію. Але Росія досі бачить себе як колишній Радянський Союз, вважає себе такою, що вражає. Одного дня на неї чекає дуже неприємне пробудження,

– підкреслив професор.

Він вважає, що Трамп, налагоджуючи зв'язки із Путіним, намагається відокремити Росію від Китаю. Якщо роз'єднати Москву та Пекін, це, ймовірно, буде геополітично вигідно, адже вони зближуються через те, що Путін дедалі більше залежить від Сі Цзіньпіна. Цього не хочуть США, Японія, Південна Корея, Філіппіни та Австралія.

