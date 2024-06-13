Китайский флаг на Луне и совместная база с Россией: как КНР захватывает лидерство в космосе

Китай уверенно занял место еще одной космической державы в мире. Пекин уже давно имеет собственную космическую станцию на шесть космонавтов, созвездие спутников и лунную программу. 2 июня китайский беспилотный модуль Chang'e 6 совершил посадку в бассейне Южного полюса – Эйткен на обратной стороне спутника Земли. Вскоре робот развернул китайский флаг на поверхности Луны.

Цель миссии Chang'e 6 – сбор и доставка образцов лунной породы на Землю. Общая цель космической программы Китая – подготовка к пилотируемой экспедиции на Марс и создание лунной базы вместе с Россией.

24 Канал собрал основные факты о китайской космической программе и выяснил у экспертов, какие планы у Китая на освоение космоса.

Космическое путешествие Китая за породами

Программа Chang'e, которая насчитывает четыре космических аппарата, запущенные с 2007 года, включает постепенное изучение естественного спутника Земли Китаем. Основная цель Chang'e 6 нынешней миссии – собрать первые образцы породы с обратной стороны Луны и безопасно доставить их на Землю. Далее ученые будут изучать с помощью образцов раннюю историю Земли и Солнечной системы.

Что такое программа Chang'e Chang'e (Чан'е) – китайская программа исследования Луны, которая состоит из четырех этапов. Первый – запуск корабля на орбиту Луны в первой миссии 2007 года и во второй миссии 2010 года. Второй этап – посадка на Луну в 2013 и 2019 годах (миссии три и четыре). Третий этап – сбор лунных образцов и отправка их на Землю с видимой стороны Луны пятой миссией в 2020 году.



Четвертый этап – сбор образцов с обратной стороны в 2024 году. Финальная цель программы – пилотируемая высадка на Луну в 2030-х годах и создание базы на южном полюсе.

Путешествие Chang'e 6 на Луну длилось четыре с половиной дня и началось с космодрома Вэньчан 3 мая. Остальное время модуль вращался вокруг Луны, нацеливаясь на место посадки.Поскольку обратная сторона Луны никогда не обращена к Земле, операциям и связи с Землей помогал Queqiao 2, спутник ретрансляции связи, запущенный Китаем в марте.

После посадки в бассейне Южного полюса – Эйткен, огромном ударном кратере на обратной стороне Луны, модуль с помощью инструментов собрал 2 килограмма породы с поверхности и из-под нее. Далее они были завернуты в контейнер и подброшены на орбиту Луны, где их догнал орбитальный аппарат для доставки на Землю.



Модуль на поверхности Луны / CNSA

После сложного процесса стыковки на лунной орбите со скоростью 1,68 километра в секунду капсула долетит до Земли, оттолкнется от ее атмосферы, чтобы сбросить часть энергии от высокоскоростного возвращения с Луны, а затем упадет в лугах Внутренней Монголии. По плану это произойдет 25 июня.

Как Китай создавал флаг для Луны

Кроме научной, Chang'e имеет идеологическую задачу – установить на обратной стороне Луны красный флаг Китая. Коммунистический флаг имеет размеры 300 миллиметров на 200 миллиметров, примерно как лист бумаги А4, и вес всего 11,3 грамма. Аналогичный флаг на спутник доставила миссия Chang'e 5 в 2020 году.

Флаг создан из базальта. Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщало, что решение об использовании базальта руководствовалось принципом использования ресурсов, доступных на поверхности Луны, а не транспортировки материалов с Земли.



Китайский флаг на Луне / CNSA / CLEP / CCTV

Одним из членов команды разработки флага миссии Chang'e 6 является Цао Геньян, профессор текстильного университета Уханя. Поскольку основным компонентом лунного грунта является базальт, ученые решили создать на его основе высокоэффективное неорганическое волокно, сказал Цао CCTV.

Пигменты и формулы волокна были специально разработаны, чтобы адаптировать флаг к экстремальным условиям на Луне и условиям во время нахождения на орбите и посадки, рассказал Ван Юньли, профессор Уханьского текстильного университета и член команды разработки национального флага Chang'e 6.

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По словам Цао, после многих неудач команде разработчиков флага было сложно создать идеальные для лунных условий ультратонкие волокна. Обычные материалы оказались непригодными для лунного флага. А базальтовое волокно имеет необходимую изоляцию и радиационную устойчивость, что делает его идеальным для суровых условий на поверхности Луны.

Окончательная версия флага была изготовлена из композитного материала, который на 62% состоит из базальта.

В чем научная цель китайской миссии

Передача образцов грунта с южного полюса Луны должна помочь ученым получить новую информацию о спутнике Земли.

Бассейн Южный полюс – Эйткен – одно из лучших мест, где можно побывать на Луне, чтобы получить породу для исследований. Цель этого – ответить на вопросы о происхождении Луны и геологической эволюции,

– говорит Кэтрин Джой, профессор лунных и планетных наук университета Манчестер в Великобритании, которую цитирует BBC.

Породы, собранные Chang'e 6, будут первыми образцами грунта с обратной стороны Луны. Это поможет выяснить причину различия пород разных сторон спутника.

Космические маневры миссии, в свою очередь, могут стать полезным учебным материалом для подготовки полета к Марсу с целью взятия образцов породы там. Материалы с красной планеты могут дать возможность понять, была ли и есть ли там жизнь.

NASA и Европейское космическое агентство (ESA) уже работают над возвращением образцов с Марса. Однако недавно этот сложный проект столкнулся с задержками, проблемами с бюджетом и препятствиями в Конгрессе США. Это означает, что Китай может иметь большие шансы на успех в исследовании Марса.

В прошлом году Китай объявил, что планирует запустить свою первую лунную миссию с экипажем до 2030 года. План предусматривает доставку нескольких космонавтов на поверхность на несколько часов и последующее возвращение к орбитальному модулю.

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В целом амбиции Китая превышают просто стремление оставить флаг и следы на Луне. Планы КНР больше похожи на американскую программу "Артемида": запуск двух отдельных миссий на южный полюс Луны примерно в 2026 и 2028 годах, включая тестирование строительства базы с использованием лунного грунта для 3D-печати стройматериалов.

Что такое "Артемида" Artemis или "Артемида" – американская лунная программа, включающая несколько миссий: от запуска беспилотного корабля к Луне до высадки экипажа и создания лунной базы. Первая миссия состоялась в 2022 году, далее NASA планировало в 2024-м запустить пилотируемую миссию вокруг Луны, а затем – пилотируемую миссию с посадкой на спутник Земли. В январе 2024-го стало понятно, что агентство не успевает, и миссию "Артемида-2" перенесли на сентябрь 2025 года, чтобы справиться с трудностями с разработками и операциями, сообщили в NASA.



Далее по очереди – миссия "Артемида-3" в сентябре 2026 года, в которой планируется высадка астронавтов у южного полюса Луны. К 2028 году должны достроить лунную орбитальную станцию Gateway, на которую астронавты полетят в миссии "Артемида-4".

Китай вместе с Россией пытается привлечь страны к совместной Международной лунной исследовательской станции (ILRS) и разрабатывает технологию ядерных реакторов, которые бы обеспечивали базу электроэнергией в течение лунных ночей, что длятся две земных недели.

Космические амбиции Китая

Последние три китайские миссии на Луну – Chang'e-4 в конце 2018-го и в начале 2019 года, Chang'e-5 в 2020 году и текущая Chang'e-6 – демонстрируют возможности современных космических технологий для комплексных исследований нашего естественного спутника, прокомментировал 24 Каналу Андрей Колесник, независимый эксперт по космическим вопросам, экс-советник председателя Госкосмоса.



Обратная сторона Луны / Фото NASA

В отличие от событий 50-летней давности, миссии распространились сейчас также и на обратную сторону Луны. И если предыдущая – Chang'e-5 – фактически повторила способность доставлять на Землю образцы лунного грунта в автономном режиме, то Chang'e-4 и Chang'e-6 посягнули на задачи, которые до этого были недоступны человечеству,

– говорит Колесник.

Chang'e-4 преуспел в мягкой посадке на обратную сторону Луны и в последующем многолетнем функционировании благодаря применению связи с Землей через специальный ретрансляционный спутник Queqiao-1, который был заранее размещен на особой орбите вокруг Луны. Более того, луноход Yutu-2, который был спущен с борта Chang'e-4, значительно расширил возможности первой в мире исследовательской экспедиции на обратной стороне Луны, считает эксперт.

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Накопленный опыт во время миссий Chang'e-4 и Chang'e-5 стал залогом для постепенных дальнейших шагов в операциях на поверхности Луны. Этому будет способствовать и новый ретрансляционный спутник Queqiao-2 на специальной лунной орбите, который был выведен накануне запуска автоматической станции Chang'e-6, и который будет использоваться и в дальнейших лунных проектах.

В результате собранные с обратной стороны Луны посадочным аппаратом миссии Chang'e-6 поверхностный грунт и образцы материала, полученного при бурении на глубину до двух метров, – уже на пути к Земле.

Таким образом, Китай захватил мировое лидерство в исследовании Луны автоматическими космическими аппаратами, удачно отработав все необходимые базовые технологии для дальнейших шагов,

– считает эксперт.

Готова ли к амбициям экономика Китая

Следующие миссии Китая на Южный полюс Луны – Chang'e-7 в 2026 году для поиска следов воды и оценки сейсмологии региона и Chang'e-8 в 2028 году для экспериментов по использованию лунного грунта для развития объектов на месте – будут критическими с точки зрения планов по развертыванию станции на поверхности Луны, отмечает Андрей Колесник.



Китайский космодром Вэньчан / Фото Синьхуа

По мнению специалиста, технологически у Китая не будет проблем с, собственно, автоматизированными операциями как таковыми. Больше Китай будет задерживать способность отправлять оборудование в достаточном количестве и производительности – для того, чтобы обеспечить необходимые темпы по развитию станции.

Масштабирование по размерам нынешних удачных образцов ракетно-космической техники имеют свой предел. Более мощные ракеты-носители, а также значительно более массивные посадочные аппараты еще находятся в стадии чертежей. Кроме того, нужны принципиально новые подходы/принципиальные схемы для вывода и применения массивных конструкций в космических операциях, включая те, которые будут применены на поверхности Луны. Вместе все это займет очень много времени и потребует крайне значительных финансовых, технических и профессиональных ресурсов,

– отмечает Андрей Колесник.

Потянет ли эти вызовы экономика Китая, которая уже "хромает", в течение как минимум пары десятилетий – это вопрос, ответ на который надо ждать, резюмирует эксперт.