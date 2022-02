Когда в Украину зайдет Красный гид "Мишлен": шеф-повар объяснил ключевые нюансы

В настоящее время ни один украинский ресторан не имеет звезды "Мишлен". В комментарии сайту 24 канала президент Bocuse d'Or Ukraine Евгений Королев сказал, что Красный гид придет, когда МИД Украины и посольство Украины во Франции договорятся об этом с главным офисом ресторанного рейтинга.

В Министерстве заверили, что не имеют к этому никакого отношения. Однако, почему "Мишлен" до сих пор не в Украине – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал посол украинской кухни в мире, бренд-шеф и телеведущий Юрий Ковриженко.

Почему Красный гид "Мишлен" до сих пор не в Украине

По его словам, ни одно государство мира не выделит средства, чтобы ежегодно платить роялти за использование имени "Мишлен".

Французская компания "Мишлен" – всемирно известный производитель шин и издатель одного из самых авторитетных ресторанных рейтингов Европы. Штаб-квартира находится в Клермон-Ферране.

Это ложь! Если господин Евгений не понимает и дал такие комментарии, то мне очень жаль. МИД не имеет никакого отношения ко входу или не входу "Мишлена" на украинский рынок. "Мишлен" – это коммерческая организация. "Мишлен" – это шины, а не гид,

– подчеркнул гастродипломат.

Юрий Ковриженко подчеркнул, что "Мишлен" – это прежде всего шины, а не гид / Фото iStock

Ресторанный рейтинг "Мишлен" – это руководство для путешественников, где указано, куда нужно заехать, что посмотреть и поесть. Есть реальные цифры, которые нужно заплатить, чтобы купить франшизу, – объяснил Ковриженко.

Одно из условий (входа в "Мишлен" – 24 канал) – это печатный гид. Нужно подключать медиапартнеров, которые каждый год будут печатать какое-то количество этих книг, которые в Украине никто не будет покупать. Как вы думаете, сколько людей купят печатный гид с ресторанами Украины?

– спросил шеф-дипломат.

Кто такой Юрий Ковриженко

МИД не имеет никакого отношения ко входу или не входу "Мишлен" на украинский рынок, отметил шеф-дипломат / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Юрий Ковриженко – шеф, гастродипломат, посол украинской кухни в мире. Одно из основных течений, которое он развивает – украинская кухня может быть высокой. Юрий много экспериментирует с привычными составляющими и новыми техниками. Именно его молекулярный борщ удивил Красный гид "Мишлен".

В портфеле Ковриженко, кроме двойного признания Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, еще несколько престижных наград. Среди них – Global Chef Awards (2017), а также интронизация в старейший кулинарный орден мира Disciples Escoffier International (2021).