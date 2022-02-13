Коли до України зайде Червоний гід "Мішлен": шеф-кухар прояснив ключові нюанси
Наразі жоден український ресторан не має зірки "Мішлен". У коментарі сайту 24 каналу президент Bocuse d'Or Ukraine Євген Корольов сказав, що Червоний гід прийде, коли МЗС України та посольство України у Франції домовляться про це з головним офісом ресторанного рейтингу.
У Міністерстві запевнили, що не мають до цього ніякого відношення. Проте, чому насправді "Мішлен" досі не в Україні – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів амбасадор української кухні у світі, бренд-шеф та телеведучий Юрій Ковриженко.
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Чому Червоний гід "Мішлен" досі не в Україні
За його словами, жодна держава світу не виділить кошти, щоб щороку платити роялті за використання ім'я "Мішлен".Зверніть увагу! Французька компанія "Мішлен" – всесвітньо відомий виробник шин та видавець одного з найавторитетніших ресторанних рейтингів Європи. Штаб-квартира розташована в Клермон-Феррані.
Це брехня! Якщо пан Євген не розуміється і дав такі коментарі, то мені дуже шкода. МЗС не має ніякого відношення до входу або не входу "Мішлен" на український ринок. "Мішлен" – це комерційна організація. "Мішлен" – це шини, а не гід,
– наголосив гастродипломат.
Юрій Ковриженко наголосив, що "Мішлен" – це насамперед шини, а не гід / Фото iStock
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Ресторанний рейтинг "Мішлен" – це посібник для мандрівників, де вказано, куди треба заїхати, що подивитися та поїсти. Є реальні цифри, які треба заплатити, щоб купити франшизу, пояснив Ковриженко.
Одна з умов (входу до "Мішлен" – 24 канал) – це друкований гід. Потрібно підключати медіапартнерів, які кожен рік друкуватимуть якусь кількість цих книжок, які в Україні ніхто не купуватиме. Як гадаєте, скільки людей куплять друкований гід з ресторанами України?
– запитав шеф-дипломат.
Хто такий Юрій Ковриженко
МЗС не має ніякого відношення до входу або не входу "Мішлен" на український ринок, зазначив шеф-дипломат / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Юрій Ковриженко – шеф, гастродипломат, амбасадор української кухні у світі. Одна з основних течій, яку він розвиває, – українська кухня може бути високою. Юрій чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками. Саме його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен".У портфелі Ковриженка, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще декілька престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).
Інтерв'ю з гастродипломатом Ковриженком: дивіться відео