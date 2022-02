Коли до України зайде Червоний гід "Мішлен": шеф-кухар прояснив ключові нюанси

Наразі жоден український ресторан не має зірки "Мішлен". У коментарі сайту 24 каналу президент Bocuse d'Or Ukraine Євген Корольов сказав, що Червоний гід прийде, коли МЗС України та посольство України у Франції домовляться про це з головним офісом ресторанного рейтингу.

У Міністерстві запевнили, що не мають до цього ніякого відношення. Проте, чому насправді "Мішлен" досі не в Україні – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів амбасадор української кухні у світі, бренд-шеф та телеведучий Юрій Ковриженко.

Чому Червоний гід "Мішлен" досі не в Україні

За його словами, жодна держава світу не виділить кошти, щоб щороку платити роялті за використання ім'я "Мішлен".

Французька компанія "Мішлен" – всесвітньо відомий виробник шин та видавець одного з найавторитетніших ресторанних рейтингів Європи. Штаб-квартира розташована в Клермон-Феррані.

Це брехня! Якщо пан Євген не розуміється і дав такі коментарі, то мені дуже шкода. МЗС не має ніякого відношення до входу або не входу "Мішлен" на український ринок. "Мішлен" – це комерційна організація. "Мішлен" – це шини, а не гід,

– наголосив гастродипломат.

Юрій Ковриженко наголосив, що "Мішлен" – це насамперед шини, а не гід / Фото iStock

Ресторанний рейтинг "Мішлен" – це посібник для мандрівників, де вказано, куди треба заїхати, що подивитися та поїсти. Є реальні цифри, які треба заплатити, щоб купити франшизу, пояснив Ковриженко.

Одна з умов (входу до "Мішлен" – 24 канал) – це друкований гід. Потрібно підключати медіапартнерів, які кожен рік друкуватимуть якусь кількість цих книжок, які в Україні ніхто не купуватиме. Як гадаєте, скільки людей куплять друкований гід з ресторанами України?

– запитав шеф-дипломат.

Хто такий Юрій Ковриженко

МЗС не має ніякого відношення до входу або не входу "Мішлен" на український ринок, зазначив шеф-дипломат / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Юрій Ковриженко – шеф, гастродипломат, амбасадор української кухні у світі. Одна з основних течій, яку він розвиває, – українська кухня може бути високою. Юрій чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками. Саме його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен".

У портфелі Ковриженка, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще декілька престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).