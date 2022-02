Однак не всім сподобалась зміна харчування в освітніх закладах. В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу амбасадор української кухні у світі Юрій Ковриженко наголосив, що "дитяче меню – це не розробка Євгена, а якийсь склад технологічних карт", а сам Клопотенко не вміє готувати.

Читайте Наше завдання – повернути дітей назад у їдальні, – Клопотенко про нове шкільне меню

Хто такий Юрій Ковриженко Шеф, гастродипломат, амбасадор української кухні у світі. Одна з основних течій, яку він розвиває, – українська кухня може бути високою. Юрій чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками. Саме його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен". У портфелі Ковриженка, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще декілька престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).

"Клопотенко – продукт шоубізнесу"

За словами Ковриженка, за Євгена Клопотенка готує його команда.

Я – один з головних критиків Євгена і взагалі всього, що він робить. У професійній спільноті всі чудово знають, що Євген не вміє готувати. Він – продукт шоубізнесу. У нього є величезна команда, яка за нього готує і все робить,

– сказав гастродипломат.

На його думку, дитячим харчуванням має займатися не шеф-кухар, а дієтолог та нутриціолог (експерт, який вивчає, що та як їдять люди – 24 канал). Ковриженко вважає, що не можна забрати в дітей те, що їм дають вдома.

Ковриженко розкритикував Клопотенка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Цікаво знати Чого не має бути в меню шкільних їдалень: роз’яснення Держспоживслужби

Що не так із оновленим меню

Юрій Ковриженко зазначив, що нове меню в закладах освіти – це набір страв з усього світу, яку готують з дешевих продуктів.

Якби дітям вдома не давали цукру та солі, то вони чудово б їли в школі все, що їм дають, адже в них би були нормально сформовані на це рецептори. Вони (команда Клопотенка – 24 канал) набрали якихось страв з усіх кухонь світу, переробили їх на дешеві продукти і просто зліпили отак в одну кучу. А потім забрали гроші за грант,

– додав шеф-дипломат.

Шеф-дипломат пояснив, що не можна в школах відібрати у дітей ті продукти, якими вони харчуються вдома / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За його спостереженнями, зараз відбувається "протистояння поміж так званою командою (Клопотенка – 24 канал) і людьми, які звикли працювати в шкільних харчоблоках та їдальнях".

Ковриженко наголосив, що зараз до шкільних їдалень приходить Євген Клопотенко та каже: "Та ви взагалі нічого не розумієте, а от я – д'Артаньян у свої 29 чи скільки там років".

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу попросив PR-директорку Євгена Клопотенка Дар'ю Куренкову відреагувати на коментар Юрія Ковриженка. Вона зазначила, що над реформою шкільного харчування разом із Клопотенком працювали фахівці: Міністерства охорони здоров'я;

Міністерства освіти та науки;

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Держпродспоживслужби;

Антимонопольного комітету;

Державної аудиторської служби;

Асоціації дієтологів України;

ЮНІСЕФ;

Національного університету харчових технологій;

Інституту громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України.

Ковриженко вважає, що Клопотенко – "продукт шоубізнесу" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також цікаво – що треба знати батькам школярів: дивіться відео