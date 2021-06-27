800 тысяч за информацию: в Колумбии расследуют обстрел вертолета президента

В Колумбии 25 июня под обстрел попал вертолет президента Ивана Дуке Маркеса. Правоохранительные органы разыскивают стрелков и предлагают за информацию о них 800 тысяч долларов.

Обстрел президентского вертолета в Колумбии назвали террористическим нападением. Именно поэтому за данные, которые позволят выйти на исполнителей, предлагают аж 3 миллиарда песо.

К теме В Колумбии обстреляли вертолет с президентом на борту: фото, видео

Атаку на вертолет считают терактом

Мы не пожалеем усилий, чтобы найти виновных в теракте против президента и его правительственной команды,

– заявил министр обороны Диего Молано.

Генерал Хорхе Варгас, возглавляющий колумбийскую полицию, подчеркнул, что в районе обстрела нашли АК-47.

На борту находился ряд высокопоставленных чиновников

Отметим, что инцидент произошел в муниципалитете Сардината. Вертолет отправлялся в департамент Северный Сантандер. По вертолету произвели по меньшей мере 6 выстрелов.

Ранее Россия пытается повторить в Колумбии крымский сценарий, – Печий

На борту находился не только глава государства, но и министр обороны, министр внутренних дел и еще несколько высокопоставленных чиновников. Никто из них не пострадал.

Сейчас правоохранители не обнародуют никакой информации о том, кто может стоять за атакой.