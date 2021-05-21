Об этом в своем блоге "Теории заговора" рассказал журналист и ведущий Алексей Печий. Он отметил, что даже приближенные к президенту Венесуэлы СМИ уже не скрывают присутствия россиян в Венесуэле.

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Пропагандисты раскрывают детали того, как местные военные советуются с российскими инструкторами как именно воевать в Апуре, отметил Печий.

По его словам, эксперты отметили, что регион Апуре, на который не обращали внимание в Мадуро, стал оплотом борьбы с инакомыслием в Венесуэле.

Журналист отметил, что армия Мадуро вдруг решила "зачистить" неспокойный регион от колумбийцев и подать это как восстание местных жителей.

Как Кремль может повторить крымский сценарий

"Даже в Венесуэле понимают, что Россия пытается повторить в Ла-Гуахира крымский сценарий. Расследователи обнаружили, что более 10 тысячам граждан Сирии, Ливии и Ирана Мадуро раздал венесуэльские паспорта", – сказал Алексей Печий.

По словам журналиста, далее подходящих людей планируют перебросить в Ла-Гуахира, где те должны имитировать местное население, которое восстало против колумбийского правительства.

Здесь, как нельзя кстати, должны появится русские военные, которые якобы будут патрулировать этот район как так называемые миротворцы,

– отметил Печий.

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