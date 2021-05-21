Про це у своєму блозі "Теории заговора" розповів журналіст та ведучий Олексій Печій. Він зазначив, що навіть наближені до президента Венесуели ЗМІ вже не приховують присутності росіян в Венесуелі.

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Пропагандисти розкривають деталі того, як місцеві військові радяться з російськими інструкторами як саме воювати в Апуре, зазначив Печій.

За його словами, експерти зауважили, що регіон Апуре, на який не звертали увагу у Мадуро, став оплотом боротьби з інакомисленням у Венесуелі.

Журналіст зазначив, що армія Мадуро раптом вирішила "зачистити" неспокійний регіон від колумбійців і подати це як повстання місцевих жителів.

Як Кремль може повторити кримський сценарій

"Навіть в Венесуелі розуміють, що Росія намагається повторити в Ла-Гуахіра кримський сценарій. Розслідувачі виявили, що понад 10 тисячам громадян Сирії, Лівії та Ірану Мадуро роздав венесуельські паспорти", – сказав Олексій Печій.

За словами журналіста, далі відповідних людей планують перекинути в Ла-Гуахіра, де ті повинні імітувати місцеве населення, яке повстало проти колумбійського уряду.

Тут, як не можна до речі, повинні з'явиться російські військові, які нібито будуть патрулювати цей район як так звані миротворці,

– зазначив Печій.

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