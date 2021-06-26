Кроме главы государства на борту находились министр обороны, министр внутренних дел, губернатор и мэр города Кукута. Впрочем, никто вроде бы не пострадал.

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Президента Колумбии обстреляли: что известно об инциденте

25 июня в Колумбии неизвестные совершили атаку на правительственный вертолет. В него попало не менее 6 пуль.

На борту находился президент страны Иван Дуке, министр обороны Диего Молано, министр внутренних дел Даниэль Паласиос и другие высокопоставленные лица. Официально сообщили, что никто из них не пострадал.

Вертолет обстреляли в регионе Норте-де-Сантандер, когда тот летел из Сардинаты в Кукуту.

Это нападение демонстрирует трусость преступников. Но они не смогут нас запугать,

– заявил Иван Дуке в Кукуте.

Власть сейчас занимается расследованием инцидента. Пока что ничего ни о нападавших, ни о мотивах нападения неизвестно.

Нападение на президента Колумбии: фото MARCA