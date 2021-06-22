Бразильцы из джунглей

Президент Аргентины Альберто Фернандес во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом сказал фразу, которая оскорбила почти весь континент и его основные народы. Он сказал, что бразильцы "вышли из джунглей", а вот они, аргентинцы, приплыли на лодках из Европы.

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Многие увидели фразу "мексиканцы происходят от местных народов, бразильцы – вышли из джунглей, но аргентинцы приплыли на лодках. На лодках из Европы" ксенофобской и непристойной. Таким образом, Фернандес перефразировал реальное предложение Лауреата Нобелевской премии, поэта Октавио Паза.

В то время как реальная фраза была такой: "мексиканцы происходят от ацтеков, перуанцы – от инков, аргентинцы сошли с лодок". Президент Фернандес, возможно, спутал ее со словами песни рокера Литто Неббиа с 1980-х годов. Лидер Аргентины считает его своим другом. То, что он сказал, дословно взято из музыкального произведения.

Современные бразильские племена действительно еще живут в джунглях / Фото eNCA

Впрочем, получилось неудачно. Видео стало "вирусным" и спровоцировало негативную реакцию в Бразилии и Мексике. "Он забывает о миллионах людей, похищенных из Африки. Именно европейцами, происхождением от которых Фернандес так гордится", – написал в Twitter Джефф Насименту, правозащитник из Сан-Паулу, Бразилия.

Эдуарду Болсонару, сын президента Бразилии Жаира Болсонару и член Конгресса, тоже возмутился и назвал Аргентину "тонущем кораблем".

Вместе с тем аргентинцы имеют репутацию людей, немного отличающихся от других южноамериканцев.

Большая часть населения этой страны происходит из Испании или Италии. Сейчас новое поколение исследователей, включая темнокожих, желают переписать историю. По их мнению, официальная догма устарела и не отражает реальной истории.

После критики, президент извинился в соцсети Twitter, но добавил: "В первой половине XX века, к нам приехало более 5 млн иммигрантов. Они жили рядом с нашим местным населением. Наше разнообразие это источник гордости".

Время посмотреть историю

Действительно, в Аргентину за 100 лет (1850-1950) приехали 7 млн ​​европейцев. В основном испанцев и итальянцев, пишет The Guardian. По мнению их потомков, это выделяет страну от других наций Латинской Америки.

Но это европоцентрическое мнение оспаривается новой генерацией ученых и историков. Не только как устарелое, но и как ложное. Особенно это касается историков африканского происхождения. Они хотят переписать эту главу истории своей страны.

Аргентина и афроамериканцы / Коллаж AFRO-EUROPE

"Аргентина должна понять, что она – очень расистская! И одновременно – очень афро", – сказал темнокожий активист и исследователь Али Дельгадо. Патрисия Гомес, преподаватель университета добавляет: "В Аргентине раньше говорили, что здесь не было темнокожих. Поэтому не было расизма".

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"Только в регион Рио-де-ла-Плата привезли половину от всех рабов, которые были в США. Это дает представление о магнитуде рабовладельческого трафика", – сказал The Guardian уругвайский академик Алекс Боруцки из Университета Калифорнии Ирвайн. Он руководит сайтом SlavesVoyages, что отслеживает каждый корабль, перевозивший рабов в Америку.

В Аргентину тоже свозили африканских рабов / Фото New African Magazine

Причина давно известна: завоз примерно 200 тысяч рабов между XVI и XIX веками, задолго до европейской миграции. Они прибыли, в порты Рио-де-ла-Плата, Буэнос-Айреса и в столицу современного Уругвая Монтевидео.

После обретения независимости от Испании в 1816 году, число афроаргентинцев долго оставалось на уровне 30%.

Происхождение невидимого населения

Но дальше информация исчезает: аргентинское бюро переписей перестало собирать расовую информацию. Возможность признавать свое африканское происхождение вернулась только в 2010. Впрочем, только 0,5% народа себя так идентифицировали из-за страха стигмы. В 2005 году, сами темнокожие аргентинцы собрали данные. Оказалось, что 5% из них имеют хотя бы одного прародителя в Африке.

Темнокожие аргентинцы Последние исследования генетиков показывают неудобную правду: до 9% населения Аргентины может происходить из Африки. Например, в 1778 году афропотомки составляли 37% населения современной Аргентины, согласно переписи испанской колониальной власти. В некоторых крупных провинциях эта цифра доходила до 50%.

Гомес и Дельгадо считают, что нарратив "европейская Аргентина" появился в XIX веке. Тогдашние лидеры хотели стереть богатую темнокожую историю страны из коллективного сознания нации. Местное афроамериканское население отмечало на своем белье, чтобы себя и спасти. Они срывали свои фото, отрицали существование родственников.

Темнокожие аргентинцы начали бороться за историческую справедливость / Фото Medill Reports

Более точно, такая политика началась в Аргентине в 1853 году с принятием новой Конституции страны. "Тогда создали нарратив, что "проблема черных" есть в Бразилии, а в Аргентине ее нет", – добавила Эдвардс. Отсюда и укоренена бедность темнокожих граждан, которая следует из структурного расизма.

С конца XIX века, государство начало тщательно делать нас невидимыми, чтобы представлять Аргентину гомогенной и европейской,

– говорит Патрисия Гомес.

"Идея, что кто-то может происходить от рабов, просто исчезла. Это была успешная операция", – признала американский академик Эрика Эдвардс, автор книги об этом процессе "Скрываясь на виду".

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"Нет темных журналистов и политиков, но бедные районы полны афропотомков. Так же и тюрьмы, как в США", – объяснил Дельгадо. Идея жива до сих пор: на форуме в Давосе в 2018 году, тогдашний президент Маурисио Макри снова сказал, что "мы все происходим из Европы". Но сейчас, по крайней мере для части аргентинцев, таки пора "достать черную бабушку из шкафа".