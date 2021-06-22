Бразильцы из джунглей
Президент Аргентины Альберто Фернандес во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом сказал фразу, которая оскорбила почти весь континент и его основные народы. Он сказал, что бразильцы "вышли из джунглей", а вот они, аргентинцы, приплыли на лодках из Европы.
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Многие увидели фразу "мексиканцы происходят от местных народов, бразильцы – вышли из джунглей, но аргентинцы приплыли на лодках. На лодках из Европы" ксенофобской и непристойной. Таким образом, Фернандес перефразировал реальное предложение Лауреата Нобелевской премии, поэта Октавио Паза.
В то время как реальная фраза была такой: "мексиканцы происходят от ацтеков, перуанцы – от инков, аргентинцы сошли с лодок". Президент Фернандес, возможно, спутал ее со словами песни рокера Литто Неббиа с 1980-х годов. Лидер Аргентины считает его своим другом. То, что он сказал, дословно взято из музыкального произведения.
Современные бразильские племена действительно еще живут в джунглях / Фото eNCA
Впрочем, получилось неудачно. Видео стало "вирусным" и спровоцировало негативную реакцию в Бразилии и Мексике. "Он забывает о миллионах людей, похищенных из Африки. Именно европейцами, происхождением от которых Фернандес так гордится", – написал в Twitter Джефф Насименту, правозащитник из Сан-Паулу, Бразилия.
Эдуарду Болсонару, сын президента Бразилии Жаира Болсонару и член Конгресса, тоже возмутился и назвал Аргентину "тонущем кораблем".
Вместе с тем аргентинцы имеют репутацию людей, немного отличающихся от других южноамериканцев.
После критики, президент извинился в соцсети Twitter, но добавил: "В первой половине XX века, к нам приехало более 5 млн иммигрантов. Они жили рядом с нашим местным населением. Наше разнообразие это источник гордости".
Время посмотреть историю
Действительно, в Аргентину за 100 лет (1850-1950) приехали 7 млн европейцев. В основном испанцев и итальянцев, пишет The Guardian. По мнению их потомков, это выделяет страну от других наций Латинской Америки.
Но это европоцентрическое мнение оспаривается новой генерацией ученых и историков. Не только как устарелое, но и как ложное. Особенно это касается историков африканского происхождения. Они хотят переписать эту главу истории своей страны.
Аргентина и афроамериканцы / Коллаж AFRO-EUROPE
"Аргентина должна понять, что она – очень расистская! И одновременно – очень афро", – сказал темнокожий активист и исследователь Али Дельгадо. Патрисия Гомес, преподаватель университета добавляет: "В Аргентине раньше говорили, что здесь не было темнокожих. Поэтому не было расизма".
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"Только в регион Рио-де-ла-Плата привезли половину от всех рабов, которые были в США. Это дает представление о магнитуде рабовладельческого трафика", – сказал The Guardian уругвайский академик Алекс Боруцки из Университета Калифорнии Ирвайн. Он руководит сайтом SlavesVoyages, что отслеживает каждый корабль, перевозивший рабов в Америку.
В Аргентину тоже свозили африканских рабов / Фото New African Magazine
После обретения независимости от Испании в 1816 году, число афроаргентинцев долго оставалось на уровне 30%.
Происхождение невидимого населения
Но дальше информация исчезает: аргентинское бюро переписей перестало собирать расовую информацию. Возможность признавать свое африканское происхождение вернулась только в 2010. Впрочем, только 0,5% народа себя так идентифицировали из-за страха стигмы. В 2005 году, сами темнокожие аргентинцы собрали данные. Оказалось, что 5% из них имеют хотя бы одного прародителя в Африке.
Темнокожие аргентинцыПоследние исследования генетиков показывают неудобную правду: до 9% населения Аргентины может происходить из Африки. Например, в 1778 году афропотомки составляли 37% населения современной Аргентины, согласно переписи испанской колониальной власти. В некоторых крупных провинциях эта цифра доходила до 50%.
Гомес и Дельгадо считают, что нарратив "европейская Аргентина" появился в XIX веке. Тогдашние лидеры хотели стереть богатую темнокожую историю страны из коллективного сознания нации. Местное афроамериканское население отмечало на своем белье, чтобы себя и спасти. Они срывали свои фото, отрицали существование родственников.
Темнокожие аргентинцы начали бороться за историческую справедливость / Фото Medill Reports
Более точно, такая политика началась в Аргентине в 1853 году с принятием новой Конституции страны. "Тогда создали нарратив, что "проблема черных" есть в Бразилии, а в Аргентине ее нет", – добавила Эдвардс. Отсюда и укоренена бедность темнокожих граждан, которая следует из структурного расизма.
С конца XIX века, государство начало тщательно делать нас невидимыми, чтобы представлять Аргентину гомогенной и европейской,
– говорит Патрисия Гомес.
"Идея, что кто-то может происходить от рабов, просто исчезла. Это была успешная операция", – признала американский академик Эрика Эдвардс, автор книги об этом процессе "Скрываясь на виду".
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"Нет темных журналистов и политиков, но бедные районы полны афропотомков. Так же и тюрьмы, как в США", – объяснил Дельгадо. Идея жива до сих пор: на форуме в Давосе в 2018 году, тогдашний президент Маурисио Макри снова сказал, что "мы все происходим из Европы". Но сейчас, по крайней мере для части аргентинцев, таки пора "достать черную бабушку из шкафа".