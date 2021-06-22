Бразильці з джунглів

Президент Аргентини Альберто Фернандес під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом сказав фразу, яка образила майже весь континент та його основні народи. Він сказав, що бразильці "вийшли з джунглів", а от вони, аргентинці, припливли на човнах з Європи.

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Багато хто побачив фразу "мексиканці походять від місцевих народів, бразильці – вийшли з джунглів, але аргентинці припливли на човнах. На човнах з Європи" як ксенофобську та непристойну. Таким чином, Фернандес перефразував реальне речення Лауреата Нобелівської премії, поета Октавіо Паза.

У той час коли реальна фраза була такою: "мексиканці походять від ацтеків, перуанці – від інків, аргентинці зійшли з човнів". Президент Фернандес, можливо, сплутав її зі словами пісні рокера Літто Неббіа з 1980-х років. Лідер Аргентини вважає його своїм другом. Те, що він сказав, дослівно взято з музичного твору.

Сучасні бразильські племена дійсно ще живуть в джунглях / Фото eNCA

Втім, вийшло невдало. Відео стало "вірусним" і спровокувало негативну реакцію в Бразилії та Мексиці."Він забуває про мільйони людей, викрадених з Африки. Якраз європейцями, походженнями від яких Фернандес так пишається", – написав у Twitter Джефф Насіменту, правозахисник з Сан-Паулу, Бразилія.

Едуарду Болсонару, син президента Бразилії Жаїра Болсонару та член Конгресу, теж обурився і назвав Аргентину "кораблем, що тоне".

Натомість аргентинці мають репутацію людей, трохи відмінних від інших південноамериканців.

Велика частка населення цієї країни походить з Іспанії або Італії. Зараз нове покоління дослідників, включаючи темношкірих, бажають переписати історію. На їхню думку, офіційна догма застаріла та не відображає реальної історії.

Після критики, президент вибачився у соцмережі Twitter, але додав: "У першій половині XX століття, до нас приїхало більш ніж 5 млн іммігрантів. Вони жили поряд з нашим місцевим населенням. Наша різноманітність це джерело гордості".

Час переглянути історію

Дійсно, до Аргентини за 100 років (1850-1950) приїхали 7 млн європейців. В основному іспанців та італійців, пише The Guardian. На думку їхніх нащадків, це виділяє країну поміж інших націй Латинської Америки.

Але ця європоцентрична думка оскаржується новою генерацією вчених та істориків. Не тільки як застаріла, а і як неправдива. Особливо це стосується істориків африканського походження. Вони бажають переписати цю главу історії своєї країни.

Аргентина та афроамериканці / Колаж AFRO-EUROPE

"Аргентина має зрозуміти, що вона – дуже расистська! І одночасно – дуже афро", – сказав темношкірий активіст і дослідник Алі Дельгадо. Патрісія Гомес, викладачка університету. Й додає: "В Аргентині раніше говорили, що тут не було темношкірих. Тож не було расизму".

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"Тільки в регіон Ріо-де-ла-Плата привезли половину від усіх рабів, які були в США. Це дає уявлення про магнітуду рабовласницького трафіку", – сказав The Guardian уругвайський академік Алекс Боруцкі з Університету Каліфорнії Ірвайн. Він керує сайтом SlavesVoyages, що відстежує кожен корабель, який перевозив рабів до Америк.

В Аргентину теж звозили африканських рабів / Фото New African Magazine

Причина давно відома: завезення приблизно 200 тисяч рабів між XVI та XIX століттями, задовго до європейської міграції. Вони прибули, до портів Ріо-де-ла-Плата, Буенос-Айресу та у столицю сучасного Уругваю Монтевідео.

Після здобуття незалежності від Іспанії у 1816, число афроаргентинців довго залишалося на рівні 30%.

Походження невидимого населення

Але далі інформація зникає: аргентинське бюро переписів перестало збирати расову інформацію. Можливість визнавати своє африканське походження повернулася лише у 2010. Втім, тільки 0,5% народу себе так ідентифікували через страх стигми. У 2005 році, самі темношкірі аргентинці зібрали дані. Виявилося, що 5% з них мають хоча б одного прабатька в Африці.

Темношкірі аргентинці Останні дослідження генетиків показують незручну правду: до 9% населення Аргентини може походити з Африки. Наприклад, у 1778 афронащадки становили 37% населення сучасної Аргентини, згідно з переписом іспанської колоніальної влади. У деяких великих провінціях ця цифра доходила аж до 50%.

Гомес та Дельгадо вважають, що наратив "європейська Аргентина" з'явився у XIX столітті. Тодішні лідери хотіли стерти багату темношкіру історію країни з колективної свідомості нації. Місцеве афроамериканське населення наголошувало на своїй білизні, щоб себе й врятувати. Вони зривали свої фото, заперечували існування родичів.

Темношкірі аргентинці почали боротися за історичну справедливість / Фото Medill Reports

Більш точно, така політика почалася в Аргентині у 1853 році з прийняттям нової Конституції країни. "Тоді створили наратив, що "проблему чорних" має Бразилія, а в Аргентині її немає", – додала Едвардс. Звідси й вкорінена бідність темношкірих громадян, яка випливає зі структурного расизму.

З кінця XIX століття, держава почала прискіпливо робити нас невидимими, щоб представляти Аргентину гомогенною та європейською,

– каже Патрісія Гомес.

"Ідея, що хтось може походити від рабів, просто зникла. Це була успішна операція", – визнала американський академік Еріка Едвардс, яка написала про цей процес книгу "Ховаючись на видноті".

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"Немає темних журналістів та політиків, але бідні райони повні афронащадками. Так само і в'язниці, як у США", – пояснив Дельгадо. Ідея жива й досі: на форумі в Давосі у 2018 році, тодішній президент Маурісіо Макрі знову сказав, що "ми всі походимо з Європи". Але зараз, принаймні для частини аргентинців, таки настав час "дістати чорну бабусю з шафи".