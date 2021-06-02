Я к США зміняться до 2060

Люди інших рас – головний двигун демографії у США, кажуть прогнози після останнього перепису населення. Біла популяція американців виглядає геть по іншому: вона старіє, повільно зростає. Новий статистичний проєкт навіть каже, що Америка стане країною з "білою меншістю до 2045 року".

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Тоді, за підрахунками, білі будуть складати 49,7% американців. Латиноамериканці, афроамериканці, азійці та мультирасові люди складуть у сумі 49,4%. Тобто, перші будуть ще трохи переважати, але не дуже сильно і поступово втратять лідерство.

Такий зсув – результат двох трендів, кажуть вчені. З 2018 до 2060 року, мультирасова популяція продовжить зростати, загалом на 74%. Для латиноамериканців, головне джерело приросту населення – імміграція (відповідає за одну третю росту, інші 2/3 – природний приріст).

Також тут більше народжень, ніж смертей. Американці азійського походження поповнюються майже виключно шляхом переїзду, але зросли рекордно – на 30%. Діти з етнічних меншин вже обігнали за кількістю білих дітей рік тому. Старшу молодь 18-29 років це ж очікує через шість років.

Розподіл за віком, коли білі американці стануть меншістю / Колаж Brookings

Біле населення сягне піку у 2024, після чого почнеться його довготривале скорочення до 2060 (смертей більше ніж народжень). Цікаво, що старше біле покоління продовжить бути більшістю аж до середини XXI століття. Це все ще наслідки бебі-буму десятиліттями раніше.

Америка, що старіє Єдина вікова група, що зовсім не втратить позиції – білі люди 65 років і старші. Люди похилого віку наразі складають 16% популяції й число стрімко зростає. У Флориді, Мені, Західній Вірджинії та Вермонті воно вже 20% (по всій країні таке очікується у 2030).

Перші бебі-бумери досягли 65-річного віку у 2011 році. Жодна вікова група не бачила такого швидкого зростання,

– констатував для NBC Люк Роджерс, шеф відділу оцінок в Бюро перепису населення.

США мало перейти позначку у 400 млн жителів до 2051 року, за старими припущеннями. Наразі ця подія перенесена щонайменше на 2058 рік. Населення Штатів зросло на 19,5 млн людей між 2010 та 2019 роками, або на 6,3% у середніх показниках. З цієї цифри, 10 млн дали іспаномовні. Ймовірно, вони продовжать це робити й у майбутньому.

Расово-етнічні внески у зміну американського населення / Графік Brookings

У більш віддалених прогнозах очікується, що до середини нинішнього століття, білі діти та підлітки становитимуть лише 36% населення США. Їхні латиноамериканські однолітки – 32%. Старші вікові групи все ще залишаться переважно з білим кольором шкіри.

Такі розклади змінять і електоральну політику. Різні етнічні групи (не білі – 24) становитимуть більшу частину робочої сили, виборців та споживачів. Вони платитимуть більшість податків у майбутньому. Старше біле населення, кількість якого швидко зростатиме, залежатиме від внесків молодших етнічних меншин в економіку та програми соціальної підтримки.

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"Біле населення старішає, ми також не маємо достатньо іммігрантів, а ще – фертильність серед білих жінок теж впала", – пояснив NBC Вільям Фрей, старший дослідник Brookings Institution.

Графік зростання кількості американців похилого віку / Графік Urban Insitute

Це, кажуть дослідники, виправдовує посилення інвестицій у різноманіття підлітків та молодих дорослих в США. Наразі, середній вік білого населення в США становить близько 43,7 років, латиноамериканського – 29,8 років. Інші розташувалися у рамках від 30 до 38 років. Цікаво, що наймолодші американці це ті, які мають походження від двох або більше рас – 20,8 років в середньому (і зростання на 30%).

Пришвидшене урізноманітнення Америки

Інше дослідження від Brookings показало, що американська нація – більш різноманітна, ніж вважалося раніше. 4 з 10 американців ідентифікують себе як не біла меншина або етнічна група. У 2019 році, більш ніж половина населення віком до 16-ти років вважали себе приналежними до расової або етнічної меншини(латино, афро або азійських американців, разом близько 40%).

Це стосується штатів, графств, районів та навіть мегаполісів. Тривожним фактом є зменшення молодого білого населення до 25 років у більш ніж половині штатів США. Вони були б ще більшими, якби не народження дітей у латиноамериканців. Це пояснюється виходом Міленіалів (1984-1997 роки) з юнацької вікової групи, тоді як покоління Z (1997-2010), яке мало їх замінити, виявилося меншим за кількістю дітей.

Особливо складна ситуація у штатах Іллінойс, Нью-Йорк та Каліфорнія – там білі молоді втрати не були належно компенсовані іншими групами. Лише Айдахо, Південна Кароліна, Юта та Північна Дакота продемонстрували приріст білої молоді з 2010 по 2019 роки.

Але ж не так давно були часи, коли ситуація виглядала геть інакше. Ще у 1980 році білі складали 80% населення, тоді як на афроамериканців, латиноамериканців та азійців разом – 19,8%. Через 20 років, латиноамериканці обігнали темношкірих в Америці: 12,6% проти 12,1%.

З 1980-х років кількість білого населення в США значно зменшилась / Фото Chicago Reporter

Азійське населення, включаючи етнічних гавайців та жителів островів Тихого океану, теж зросло, до 3,8%. Біла популяція ж навпаки, впала вниз майже на 10%, до 69,1%. На стабільному рівні показники були хіба що в афроамериканців. Ще через майже десятиліття, у 2019, "біле падіння" продовжилось – до 60%.

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Головний факт Приріст білих серйозно зменшився: від 11,2 млн у 1970-1980 років до 2,8 млн у 2000-2010 роках. Це стосувалося усіх 50-ти штатів і майже всіх районів країни. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон, Маямі – у всіх цих містах білі вже можуть відчувати себе меншістю щодо інших груп. Ще раніше такими стали Даллас, Атланта та Орландо.

Маямі втратило останнім часом 100 тисяч білих, але отримало натомість 600 тисяч людей з інших груп і така компенсація прослідковується і в багатьох інших місцях країни.

Компенсаційний механізм

Тренд насправді набирає загрозливих результатів: з 2010 по 2019 рік померло більш ніж 1 млн білих американців, особливо швидко смертність зростала з 2016 по 2019 (було втрачено понад 500 тисяч людей).

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Ця ситуація призвела до загальних втрат людських життів в даній групі, перебивши зростання на початку десятиліття. Іммігранти, яких приїхало трохи понад 1 млн людей, лише трохи покращили статистику.

Це буде різноманітне століття для США і воно починається з нашого наймолодшого покоління,

– сказав Вільям Фрей.

Якщо дані підтвердяться пізніше, то декада 2010-2020 залишиться в історії як перша з 1790 року, коли біле населення не зростало природним шляхом. Прогнозоване зменшення білого населення відбулося на вісім років раніше, ніж очікувалося.

Це вже є демографічним викликом для США. Але расова та етнічна різноманітність у будь-якому випадку – майбутнє Америки. Бебі-бумери поступилися багатокультурній нації, яка розвивається набагато швидше очікуваного.