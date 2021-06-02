Как США изменятся к 2060

Люди других рас – главный двигатель демографии в США, говорят прогнозы после последней переписи населения. Белая популяция американцев выглядит совсем по-другому: она стареет, медленно растет. Новый статистический проект даже говорит, что Америка станет страной с "белым меньшинством к 2045 году".

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Тогда, по подсчетам, белые будут составлять 49,7% американцев. Латиноамериканцы, афроамериканцы, азиаты и мультирасовые люди составят в сумме 49,4%. То есть, первые будут еще немного преобладать, но не очень сильно и постепенно потеряют лидерство.

Такой сдвиг – результат двух трендов, говорят ученые. С 2018 до 2060 года, мультирасовая популяция продолжит расти, в целом на 74%. Для латиноамериканцев главный источник прироста населения – иммиграция (отвечает за одну третью роста, остальные 2/3 – естественный прирост).

Также здесь больше рождений, чем смертей. Американцы азиатского происхождения пополняются почти исключительно путем переезда, но выросли рекордно – на 30%. Дети из этнических меньшинств уже обогнали по количеству белых детей год назад. Старшую молодежь 18 – 29 лет это же ожидает через шесть лет.

Распределение по возрасту, когда белые американцы станут меньшинством / Коллаж Brookings

Белое население достигнет пика в 2024, после чего начнется его долговременное сокращение до 2060 (смертей больше, чем рождений). Интересно, что старшее белое поколение продолжит быть большинством вплоть до середины XXI века. Это все еще последствия бэби-бума десятилетиями раньше.

Стареющая Америка Единственная возрастная группа, которая совсем не потеряет позиции – белые люди 65 лет и старше. Пожилые люди сейчас составляют 16% популяции, и число стремительно растет. Во Флориде, Мене, Западной Вирджинии и Вермонте оно уже достигло 20% (по всей стране такое ожидается в 2030).

Первые бэби-бумеры достигли 65-летнего возраста в 2011 году. Ни одна возрастная группа не видела такого быстрого роста,

– констатировал для NBC Люк Роджерс, шеф отдела оценок в Бюро переписи населения.

США должны были перейти отметку в 400 млн жителей к 2051 году, по старым предположениям. Сейчас это событие перенесено минимум на 2058 год. Население Штатов выросло на 19,5 млн человек между 2010 и 2019 годами, или на 6,3% в средних показателях. Из этой цифры 10 млн дали испаноязычные. Вероятно, они продолжат это делать и в будущем.

Расово-этнические взносы в изменение американского населения / График Brookings

В более отдаленных прогнозах ожидается, что к середине нынешнего века белые дети и подростки составят всего 36% населения США. Их латиноамериканские сверстники – 32%. Старшие возрастные группы все еще останутся преимущественно с белым цветом кожи.

Такие расклады изменят и электоральную политику. Различные этнические группы (не белые – 24) составят большую часть рабочей силы, избирателей и потребителей. Они будут платить большинство налогов в будущем. Старшее белое население, число которого будет быстро расти, будет зависеть от взносов младших этнических меньшинств в экономику и программы социальной поддержки.

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"Белое население стареет, мы также не имеем достаточно иммигрантов, а еще – фертильность среди белых женщин тоже упала", – объяснил NBC Уильям Фрей, старший исследователь Brookings Institution.

График роста числа пожилых американцев / График Urban Insitute

Это, говорят исследователи, оправдывает увеличение инвестиций в разнообразие подростков и молодых людей в США. Сейчас средний возраст белого населения в США составляет около 43,7 лет, латиноамериканского – 29,8 лет. Остальные расположились в рамках от 30 до 38 лет. Интересно, что самые молодые американцы – это те, которые имеют происхождение от двух или более рас – 20,8 лет в среднем (и рост на 30%).

Ускоренное разнообразие Америки

Другое исследование от Brookings показало, что американская нация – более разнообразна, чем считалось раньше. 4 из 10 американцев идентифицируют себя как не белое меньшинство или этническая группа. В 2019 году больше половины населения в возрасте до 16-ти лет считали себя принадлежащими к расовому или этническому меньшинству (латино-, афро- или азиатским американцам, вместе около 40%).

Это касается штатов, графств, районов и даже мегаполисов. Тревожным фактом являются сокращения молодого белого населения до 25 лет в более чем половине штатов США. Они были бы еще крупнее, если бы не рождение детей у латиноамериканцев. Это объясняется выходом миллениалов (1984 – 1997 годы) из юношеской возрастной группы, тогда как Поколение Z (1997 – 2010), которое должно было их заменить, оказалось меньшим по количеству детей.

Особенно сложная ситуация в штатах Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния – там белые молодые потери не были должным образом компенсированы другими группами. Только Айдахо, Южная Каролина, Юта и Северная Дакота продемонстрировали прирост белой молодежи с 2010 по 2019 годы.

А ведь не так давно были времена, когда ситуация выглядела совершенно иначе. Еще в 1980 году белые составляли 80% населения, тогда как на афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатов вместе приходились 19,8%. Через 20 лет латиноамериканцы обогнали темнокожих в Америке: 12,6% против 12,1%.



С 1980-х годов численность белого населения в США значительно уменьшилась / Фото Chicago Reporter

Азиатское население, включая этнических гавайцев и жителей островов Тихого океана, тоже выросло до 3,8%. Белая популяция же наоборот упала вниз почти на 10% – до 69,1%. На стабильном уровне показатели были разве что у афроамериканцев. Еще спустя почти десятилетие, в 2019, "белое падение" продолжилось – до 60%.

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Главный факт Прирост белых серьезно уменьшился: с11,2 млн в 1970 – 1980 годах до 2,8 млн в 2000 – 2010 годах. Это касалось всех 50-ти штатов и почти всех районов страны. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон, Майами – во всех этих городах белые уже могут чувствовать себя меньшинством в отношении других групп. Еще раньше таковыми стали Даллас, Атланта и Орландо.

Майами потерял в последнее время 100 тысяч белых, но получило взамен 600 тысяч человек из других групп, и такая компенсация прослеживается и во многих других регионах страны.

Компенсационный механизм

Тренд на самом деле набирает угрожающие результаты: с 2010 по 2019 год умерли свыше 1 млн белых американцев, особенно быстро смертность росла с 2016 по 2019 (было потеряно более 500 тысяч человек).

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Эта ситуация привела к общим потерям человеческих жизней в данной группе, перебив рост в начале десятилетия. Иммигранты, которых приехало чуть больше 1 млн человек, лишь немного улучшили статистику.

Это будет разнообразный век для США, и он начинается с нашего самого молодого поколения,

– сказал Уильям Фрей.

Если данные подтвердятся позже, то декада 2010 – 2020 останется в истории как первая с 1790 года, когда белое население не росло естественным путем. Прогнозируемое уменьшение белого населения произошло на восемь лет раньше, чем ожидалось.

Это уже демографический вызов для США. Но расовое и этническое разнообразие в любом случае – будущее Америки. Бэби-бумеры уступили многокультурной нации, которая развивается гораздо быстрее ожидаемого.