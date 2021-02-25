Соединенные Штаты давно не держат пандемию под контролем, потому 500 тысяч умерших от COVID-19 не удивляет, но шокирует. А еще – показывает проблемы страны и неравенство в обществе.

Коронавирус в США

Первый случай нового коронавируса произошел в США 21 января 2020 года. Более чем через месяц, 29 февраля, первый американец умер от этой болезни. Уже в мае начали отменять культовые события: сезоны в НБА, НХЛ, бейсболе и спектакли на Бродвее.

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Людей призывали оставаться дома. Не помогло: уже 29 мая в Америке было 100 тысяч смертей. Далее наступило некоторое затишье, поэтому 200 тысяч произошли лишь в сентябре 2020 года, что заставило устанавливать первые мобильные госпитали.

Почти в каждом штате количество случаев только росло. А впереди была зима. 300 тысяч человек погибли от пандемии посередине декабря, 400 тысяч – в последний день Трампа на работе, 19-го января 2021 года. А теперь смертей уже полмиллиона. Это первое место в мире с большим отрывом. Далее – Бразилия с 129 тысячами.

Пока правительство США не работало на полную мощность, коронавирус разоблачил безудержное неравенство в обществе. Бедные стали беднее, богатые – богаче. Количество могил только возросло. Для этого понадобилось меньше года.

11 сентября в течение пяти месяцев

По уровню напряжения в новостях, пишет издание Buzzfeed, это будто катастрофу 11 сентября продолжают каждый день в течение пяти месяцев подряд. Или более 2 000 самолетов исчезают с радаров. Что такое 500 тысяч жертв? Например, это больше чем население Майами, Колорадо-Спрингс или Миннеаполиса.



Впереди только одна цифра – погибшие от "испанского гриппа" в 1918 году / Скриншот City News Montreal

Это в девять раз больше, чем во Вьетнаме, показатели Второй Мировой омрачились в январе. Впереди осталась только Гражданская война – самый кровавый конфликт в истории Америки – 616 222 погибших, еще 400 тысяч пропавших без вести. Еще больше унесла эпидемия "испанки" в 1918-1920 годах.

Конечно, нельзя сравнивать потери на войне и во время пандемии. Война, как пишет The Guardian, объединяет целую нацию, хотя убивает преимущественно молодежь. Пандемия же не вызывала одинаковых страданий и заботы. В общем неудивительно, что республиканцам мало интересны бедные и нацменьшинства.

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Но чтобы это распространялось и на пожилых людей – которые являются ключевым ядром выборов Республиканской партии – идеологические проблемы должны быть действительно мощными (например, в Техасе, лейтенант штата Дан Патрик считал, что старые люди должны жертвовать собой ради спасения экономики).

Но с каждой национальной трагедии можно взять уроки. Это так называемое "преткновения сверхдержавы". Соединенные Штаты, высокотехнологичное и процветающее государство, которое имело все для ограничения распространения смертельного выбора, в конечном итоге не справилась. Коронавирус обнаружил линии разлома и углубил неравенство в обществе.

Болезнь непропорционально ставила под угрозу пожилых людей, больных, бедных и других. Поддержка 1200 долларов пришла слишком поздно и так быстро была израсходована. Сотни тысяч американцев остались одни оплакивать (и даже это не смогли сделать нормально – 24) своих родных: матерей, жен, мужей. Многим пришлось это делать через FaceTime или Facebook.

Америка сражалась месяц за месяцем, но национальные лидеры только спорили (вместо создания национальной программы борьбы с пандемией). Главными лозунгами стали "локдаун" и "открытие". Эффективной системы противодействия, как в Южной Корее и Новой Зеландии, не было – там кривую не просто сгладили, а раздавили.

Маска как атрибут разделения Маски для лица стали не только обязательным атрибутом, но и предметом культурных войн по всей Америке. К ноябрю 2020 года Трамп заявлял, что COVID-19 сам по себе исчезнет магическим образом. Он не брал на себя никакой ответственности и лишь стимулировал разногласия. Его ложные заявления закончились только когда он потерял работу.

Три волны пандемии в США

И как трудно постичь все, что американцы потеряли, цифры все же можно проанализировать. Они разделяют гибель людей на три волны, каждая с четкой географией.

Первая волна

Началась в марте 2020 года, ударила по Нью-Йорку и окрестностям, Новому Орлеану, Детройту и некоторым частям штата Джорджия.

Тогда врачи еще не знали лучшего способа лечения людей с тяжелыми симптомами COVID-19, больницы мало что могли сделать, чтобы остановить это нашествие. Поток пациентов в интенсивной терапии был постоянным, а рядом начали ставить рефрижераторы как временные морги. "Вы заходите в больницу и понимаете: вирус заражает не только людей, но и саму больницу. Выталкивая все остальное", – сказал Buzzfeed в марте один врач из Квинса.

Ситуация в 2020 году Сотни тысяч умерших и больной Трамп

США, в отличие от Европы, не удалось снизить вирусную передачу внутри страны. Вдохновленные Трампом, губернаторы южных штатов и региона Солнечного Пояса (от крайней западной точки до крайней восточной точки юга США – 24) в основном игнорировали предписания CDC и даже команды собственно Белого Дома.

Прощание с родными во времена пандемии / Фото BBC

Вторая волна

Наиболее рискованные активности – такие как еда и употребление напитков внутри – были разрешены. Неудивительно, что летом новый всплеск случаев произошел на юге. Количество смертей снова выросло, хотя и не достигало весенних вершин. К этому времени врачи придумали новые способы лечения для тяжелых пациентов. Штаты были вынуждены пересмотреть свои разрешения, что позволило держать ситуацию под контролем хотя бы частично.

Казалось, что нация была готова терпеть барабанную дробь из смертей – примерно 750 ежедневно в сентябре. Но с началом холодов пришла наиболее смертельная волна. Люди все чаще собирались в помещении из-за охлаждения погоды.

Теперь под ударом была уже вся страна, заболел даже главный скептик – Дональд Трамп с семьей (после "суперраспространения" вируса на торжествах по случаю назначения Эми Коми Барретт судьей Верховного Суда в Белом Доме 2 октября – 24). Как сейчас известно, уровень кислорода в крови президента упал до опасно низких показателей. Бывший президент пришел в себя, но начал раскручивать новую ложь – что у него украли проигранные выборы.

Третья волна

Многие американцы не выздоровели, больницы были заполнены. В течение почти месяца в январе и в начале февраля, среднее значение смертей ежедневно только еще раз упало ниже 3 тысяч. А 19 января, в последний день Трампа в Белом Доме, достигла 400 тысяч .

Несмотря на это, американцы все же объединились, потому что то, что символизирует "американство", уничтожить невозможно: чувство гражданского долга, технический прогресс, опыт. Как сказал Митт Ромни в 2012 году, 47% американцев "нельзя было убедить взять на себя личную ответственность за свою жизнь".

Надежда в темные времена и главные уроки

Вопреки всем кошмарам, пока количество людей, которые болеют и умирают, стремительно падает. Не совсем ясно, почему это произошло, но скорее всего это комбинация собственного выбора и региональной политики. Люди видели, что происходит в их общинах и принимали меры для ограничения распространения вируса.

Сейчас главный вопрос – максимально ускорить распространение вакцин. Оно началось в декабре, но сейчас продвигается не так быстро. Разработка высокоэффективных вакцин за короткое время – главный успех во времена пандемии.

Это было сочетание государственных инвестиций и научных инноваций. Главное беспокойство – распространение новых вариантов коронавируса (они заражают больше людей на большей территории и потенциально более смертельные и устойчивые к вакцинам – 24). Если повезет, США смогут избежать четвертой волны, чтобы сосредоточиться на изучении уроков предыдущих трех.



Однако часто церемония была лишь виртуальной / Фото AARP

Самый главный из них такой: с самого начала пандемии было ясно, что концентрация пожилых людей в домах престарелых уникально благоприятная зона для смертельных вспышек. Впрочем, это произошло не только в Америке. Но данным NYT, в США эти смерти были более чем третью всех. В 10 штатах – более половины из всех. Менять ситуацию начала только вакцинация.

Кто пострадал больше всего Так же, вирус непропорционально ударил по нацменьшинствах, и развертывание вакцины должно учитывать и этот фактор. Колебания, недоверие к медицинским учреждениям, проблемы доступа к медицинскому обслуживанию – из-за всех этих причин цветные общины сейчас позади всех в прививках.

Самой же большой ошибкой, по мнению Buzzfeed – думать, что COVID-19 – проблема только одного поколения, о которой можно будет забыть. На самом деле, человечество уже дважды уклонилось от пули. Коронавирусные зоонозы были и раньше (SARS в 2003 году, MERS в 2012 году). Постоянной угрозой является появление высокопатогенного вируса гриппа.

Рано или поздно, инфекционная болезнь угрожает нашей жизни и способу его вести. Не надо делать те же ошибки, которые превратили COVID-19 в США на еще одну "американскую историю ужасов". Но в следующий раз будет нужен план и коллективная воля его придерживаться. Администрация Джо Байдена задекларировала, что борьба с последствиями коронавируса должна включать также и устранения выявленных неровностей.