Договориться о поставках вакцины в страну – часто очень сложное дело и тонкая дипломатия. Результат зависит от того, под влиянием какой сверхдержавы находится правительство.

Мировая вакцинация и тайны

В Брюсселе в январе 2021 года законодатели собрались, чтобы почитать первый контракт на поставку вакцины от COVID-19. Они заметили, что в тексте много чего не хватает. Часто даже развитые правительства подписывают тайные соглашения на поставки, пишет издание NYT. И они могут стоить миллиарды.

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Цена за дозу? Изъято. План развертывания? Изъято. Сумма денег наперед? Изъято. И это один из самых прозрачных договоров в мире – между компанией CureVac и ЕС.

Политики во главе стран мира вложили миллиарды в разработку вакцин и еще больше – по их заказу. Но детали по большей части остаются тайными. Почему? Потому что общественные организации и чиновники соглашаются на требования строгой конфиденциальности со стороны фармацевтических компаний. Такая тактика затрудняет подотчетность после начала процесса вакцинации.

Вакцины уже столкнулись с первыми кризисами: AstraZeneca и Pfizer – европейские производители объявили, что не будут придерживаться целей поставок по Европе. Данное заявление вызвало шок из-за страха перед новыми вариантами COVID-19. Более того требовали защиты своих патентов, гибкие графики поставок доз. И – самое главное – иммунитет от ответственности, "если что-то пойдет не так".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пыталась успокоить общественность, говоря что "контракт AstraZeneca кристально понятен". Но на самом деле – эта тщательно охраняемая тайна. Подать иск или допросить чиновника становится сложной задачей. Как и распределение вакцин между бедными странами, потому что часто дарить или перепродать вакцину дальше нельзя.

Приобрести защиту от коронавируса можно тремя путями:

напрямую у фармацевтических компаний;

через сверхдержавные блоки – ЕС или Африканский Союз;

некоммерческая программа COVAX (альянс из более чем 190 стран).

Последний вариант более подходит для бедных стран, ибо COVAX отстаивает их интересы перед поставщиками. Выходит дешевле или бесплатно. США уже обеспечили себе 400 млн доз от Moderna и Pfizer-BionTech. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 200 млн американцев два раза. Дальнейшие закупки – 200 млн доз к лету. С возможностью приобрести до 500 млн третьим траншем.

Производители вакцин составляют тайные контракты, скрывая данные / Фото DNA India

По данным ЮНИСЕФ, ЕС не отстает. Еврокомиссия планирует приобрести до 2,3 млрд доз (+ 300 млн в резерве). COVAX имеет договоренности на 3,1 млрд доз. Но и они держат все в тайне. Впрочем, журналисты NYT сумели узнать больше через государственные и нормативные документы, публичные заявления, интервью.

Что известно о контрактах на вакцины

Правительства имели ведущую роль в создании вакцин, конечно. Вообще, разработка в таких сложных условиях и на такой большой скорости – дело очень рискованное. Сначала надо удостовериться, что вакцины безопасны для использования, но времени почти не было. Обычно, на этой стадии никто в исследование не инвестирует. А еще нужно согласие от правительства.

Поскольку ситуация была экстраординарной, США и Европа, а также Коалиция за инновации по готовности к эпидемиям (CEPI) взяли на себя весь риск и удар, репутационный и денежный. Америка выдала 1,6 млрд долларов США компании Novavax для разработки вакцины от COVID-19. CEPI выдали грантов и займов на 400 млн долларов США.

Moderna использовала государственный грант в размере 1 миллиарда долларов и правительственную технологию для создания своего варианта профилактики. Компания сказала, что весь проект полностью оплатило федеральное правительство. Такие деньги были мобилизованы на клинические испытания и начало производства.

Несмотря на упомянутые выше гигантские инвестиции, фармацевтические компании сохраняют за собой право на патенты. И именно они решают когда, как и в каком количестве производить продукт. И за сколько его продавать. Например, CureVac говорят в документах, что "имеют право исключительно использовать" любые имущественные права.

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Индия и ЮАР во главе коалиции подали протест в ВТО (Всемирная торговая организация – 24) прося посодействовать отмене прав интеллектуальной собственности, чтобы местные компании могли начать производить препараты. ВОЗ поддержала эту идею, но она обречена. США и Европа, скорее всего, выступят активно против. Ну а производители говорят, что "патенты и прибыль – основа инноваций".

Президент Южной Африки Сирил Рамафоза в последнем обращении призвал богатые страны не скупать всю вакцину. Есть реальный риск, что бедным государствам может ничего не остаться. Активисты говорят, что "правительства создают искусственную нехватку". Когда государство финансирует знания, это не следует держать за всеми замками.

Почему цены могут меняться

Цена за дозу вакцины от коронавируса – одна из наиболее важных цифр сейчас в мире. Но в публичных версиях госконтрактов она меняется или редактируется. Компании считают это государственной тайной. Кое-кто включил в договоренности пункты, позволяющие прекратить поставки, если страны раскроют цену.

Таким образом, коммерческие представители, пользуясь почти полной конфиденциальностью, имеют преимущество над государством. Последняя не знает, сколько платят другие страны.

Утечки информации и некоторые цифры все же позволяют узнать приблизительные ценники. Еврокомиссия платила 2,19 доллара США за каждую дозу AstraZeneca. А вот Южная Африка – уже 5,25, пишет Reuters. Фармацевтические гиганты в основном отказались от комментариев с просьбой прокомментировать ситуацию.

О важных деталях мир узнает случайно / Фото Forbes

В декабре, чиновник из Бельгии ошибочно раскрыл прайс-лист.

Оказалось, что больше всего платят все же Соединенные Штаты: 19,50 долларов за Pfizer (Европа, например, приобретет за 14,70). Министр международного развития Норвегии Даг Инге Ульштейн высказал не очень популярную ныне мысль: "страны должны сделать больше для раскрытия контрактов", поделиться секретами создания и распределить больше вакцин для бедных наций.

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И даже пошел против правил COVAX, передав NYT контракт своей страны с альянсом. COVAX запрещает это делать в любом случае. По документу всплыла предыдущая цена в 10,55 доллара США за дозу, но она еще может измениться (если будет добавлена "премия" за доступ и скорость вывода на рынок).

Пожертвования и перепродажа – ограничены

Перепродажа или же подарок доз вакцин может помочь бедным странам, но контракты почти везде прямо запрещают это. Или, по крайней мере, существенно ограничивают саму возможность экспортировать дозы в третью страну. Даже ценой уменьшения продаж.

Например, CureVac запрещает Европе "перепродавать, экспортировать или передавать" дозы в том числе через COVAX. Некоторые контракты в США имеют сходные пункты. Еврокомиссия сказала, что такие правила были включены фармкомпаниями, чтобы гарантировать "одинаковую правовую защиту", где бы их вакцины не использовались.

Правительства ищут другие пути ограничения экспорта. Германия уже лоббирует в Еврокомиссии запрет членам ЕС продавать вакцины за пределами Союза.

9 из 10 человек в бедных странах могут остаться без вакцины / Коллаж Oxfam

Поэтому некоторые страны за пределами блока могут ждать их долгие месяцы, если не годы, на самом деле. Не существует общепринятых дат относительно появления профилактики в каждом конкретном государстве. Например, вспыхнул и погас скандал между Европой и британской фирмой AstraZeneca (правда, здесь вопрос был больше в доказывании эффективности, чем в поставках – 24).

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Европейские чиновники говорят о твердых гарантиях поставки, фармацевты – о временном их снижении. Еще интереснее было, что Европа попросила AstraZeneca обнародовать контракт. Если этого не произойдет, будет непонятно, кто будет нести ответственность. CureVac говорит, что все даты в документах – "приблизительные".

Возможно, мы не сможем создать производственные мощности вовремя или увеличить их,

– написал Pfizer в корпоративной записке за август 2020 года

В Италии, после заявлений о сокращении поставок на 29%, правительство пригрозило немецкой "фарме" судом. Если он состоится, некоторые детали контракта (который остается совершенно секретным) могут быть раскрыты. Недовольны Pfizer и в Бельгии: "Однажды они пообещали больше вакцин, быстрых вакцин. В конце концов, не смогли доставить", – рассказал NYT Стивен Ван Гухт, главный вирусолог правительства.

Правительственные прибыли, корпоративная защита

В начале пандемии, Европейский инвестиционный банк предоставил заем в размере 100 млн долларов для Pfizer-BionTech. Вдобавок к процентам за заем, ЕИБ получит еще до 25 млн долларов прибыли от продаж вакцины. Это стало известно из отредактированного контракта между двумя сторонами, который "фарма" подала в регуляторы ценных бумаг.

Фармацевтические компании снимают с себя практически всю ответственность / Фото BBC

Распределение прибыли изображает риск раннего финансирования исследований, сказали в банке. Но активисты ответили, что это, опять же, "уменьшает стимул делать вакцины более дешевыми и широко доступными". Компании выбивают себе максимально возможную защиту от ответственности (по крайней мере, в США).

Доказать неэффективность почти невозможно Это касается и тех случаев, когда вакцины не работают, или вызывают серьезные побочные эффекты. Люди не смогут судиться с "фармой" даже в случаях неосторожности. Исключения – доказанные "умышленные проступки".

И компании требуют такую же схему защиты и на переговорах с другими странами. В Европе подобные призывы пока что отвергали, но COVAX давит "полной ответственностью стран", как частью контрактов. CureVac тоже имеет исключения, но их изъяли из публичных вариантов контракта.