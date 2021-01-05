Возможно, новая мутация пришла в Великобританию из Южной Африки. И она действительно может распространяться быстрее. Между тем, ситуация с коронавирусом в самой Африке ухудшилась.

Мутировавший коронавирус из Южной Африки попал в Великобританию. Но что известно об африканской мутации COVID-19 и какая там ситуация? Ответы искал 24 канал.

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Призыв оставаться дома на улице в Южной Африке / Фото Brink News

Южноафриканский вариант COVID-19, возможно, будет легче передаваться и больше заражать молодых людей. Это потому, что болеть начал прослойка 15-25 лет.

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Но непонятно: это следствие нового штамма или безответственного поведения? Вечеринки, посвященные окончанию учебного года – главные подозреваемые в распространении болезни. Второй источник – трехнедельные кампусы для 18-летних молодых людей, во время которых их посвящают в мужчины с помощтю обрезания. Таких в этом году набралось около 50 тысяч.

Вирус уже охватил большую часть страны, начав с южных прибрежных областей. В стране уже зафиксировано 940 тысяч положительных случаев коронавируса, 25 тысяч человек умерли. Исследования говорят, что на самом деле могло умереть 56 тысяч человек. Правительство ЮАР ожидало, что лето и иммунитет от первой волны убережет населения.

Однако, произошло совершенно обратное – у 40% людей в бедных районах Кейптауна были антитела к SARS CoV-2. А потом – мощная вспышка в ноябре в портовом городе Порт-Элизабет. Уровень обращений в больницы стал рекордным, поэтому медучреждения отказывали из-за загруженности. Многие люди умирали без диагноза, потому что полагались на государственную медицинскую помощь (и только 14% могли позволить себе частную медицину).

Под полевой госпиталь обустроили бывший завод Volkswagen, где лежали 242 пациента. Не хватало телефона, мест в интенсивной терапии, дежурила лишь одна врач. Поэтому пациентов некому было переворачивать на живот (так потребность в кислородных аппапаратах меньше).

Как и повсюду в мире, в ЮАР врачи были вынуждены выбирать, кому предоставить лечение более оперативно, перебирая даже между тяжелыми больными. "Если вам 60 лет, у вас есть сопутствующая болезнь, ваши шансы попасть в интенсивную терапию близки к нулю. У меня здесь 30-летние умирают, не могут попасть в больницу", – сказал NYT единственный инфекционист в Порт-Элизабет Джон Блэк.

Исследования еще продолжаются. Ученые говорят, что нужно больше времени для более точных выводов. Сейчас уже выделена общая для двух стран – Великобритании и ЮАР – мутация N501Y (но ее варианты возникли независимо друг от друга). Также ее нашли в Австралии, которая смогла удержать распространение.

Разновидность этой мутации под названием 501Y.V2, которую и обнаружили на юге Черного континента, не вызывает каких-то тяжелых симптомов и не требует радикально другого лечения, осторожно говорят медики. Вариацию нашли в 200 образцах, собранных из 50 лабораторий по всей Южной Африке. Но результаты пока не пересмотрены другими учеными и не опубликованы в научных журналах.

По сравнению с британским, наш вариант немного более эффективен при передаче от человека к человеку. И это не очень хорошие новости, с этим надо научиться справляться,

– отметил в комментарии доктор Ричард Лесселлс, один из тех, кто исследует вирус в ЮАР.

Уже известно, что 501Y.V2 лучше прикрепляется к клеткам человека из-за изменений в своем "шипе" (т.н. спайк-протеин. Это как найти лучший ключ к замку – 24). Поэтому уровень смертности при большом распространении, может возрасти. "Эта линия быстро распространилась, став доминирующей в провинциях Восточный Кейп и Западный Кейп. Замечено быстрое вытеснение других линий, что может говорить о лучшей передаче", – говорится в научной статье.

А также – быть немного более устойчивым к вакцинам, передает The Guardian со ссылкой на местных ученых. Некоторые варианты "южноафриканского вируса" могут, в теории, заражать снова тех, кто уже переболел, говорят исследователи.

В начале декабря 2020 года президент ЮАР Сирил Рамафоса ввел ограничения на всю страну, закрыв доступ к некоторым пляжам. Это стало ударом для прибрежных общин, которые зависят от туристов. Но жесткого "локдауна" удалось избежать (или это было сделано сознательно). С другой стороны, многие люди умирают дома, а еще больше – не видят в вирусе угрозы.

Мы не знаем, каково истинное число,

– подтвердил NYT Джон Блэк.

Вторая африканская волна: будет ли она хуже первой



Пока ситуация контролируемая, но все может быстро измениться / Фото China Daily

Внутри Африки коронавирус движется разными путями. Вспышки могут быть неожиданными, а смертность – расти из-за социальной стигмы. Распространение может быть значительным, а госпитализация – низкой.

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Возможно, из-за невозможности отправить всех в больницу, или из-за молодого возраста больных (средний возраст Африки – менее 20 лет). Так или иначе, но ученые точно пока не могут объяснить этот феномен. В первую волну, Африка заслужила аплодисменты за быструю реакцию и закрытие границ (вплоть до выявления первого случая).

Всегда есть темная сторона: закрытые границы означали поздние поставки необходимого оборудования, лекарств, экспертов и вакцин для детей. В бедных государствах не было и врачей для работы с такими объемами больных.

Для победы над пандемией, собрания людей были ограничены, всех призвали носить маски. Таким образом, там только 3,4% всех заболеваний и 3,5% смертей, хотя в 50 странах проживает 17% населения мира. Теплый климат и длительное пребывание на улице, где распространения вируса ниже, также может играть роль.

Например, в Алжире 80% больных не проявляют симптомов – это мировой рекорд. Зная проблемы Африки со статистикой, можно не сомневаться – данные значительно занижены (или же завышены, как тут – 24).

В то же время, как пишут издания National Geographic и NYT, вторая волна COVID-19 в Африке может быть такой же нетипичной, как и первая. Количество случаев в некоторых африканских государствах растет. Это потенциально может свести на нет все усилия по сдерживанию ковида на Черном континенте. Сезон зимних отпусков и штамм из Южной Африки может сделать ситуацию хуже.

В Нигерии, Мали, Уганде зафиксированы самые высокие ежедневные показатели заболевания. "Восприятие изменилось, люди больше не переживают", – признался NYT Чикве Ихевеазу, гендиректор центра контроля заболеваний Нигерии. Некоторые считают, что COVID-19 – болезнь только богатых и белых путешественников.

Особенно сложно фиксировать смерти. Экономическая комиссия ООН для Африки говорит: только треть стран сообщает о количестве ежегодных смертей. Многие государства в этом аспекте не соответствуют международным стандартам.

В Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (ACDC) считают, что ситуация схожа с той, что была в июле и августе на пике пандемии. "Я прогнозирую, что с началом праздников, мы в январе или феврале перейдем эту границу", – сказал NatGeo Джон Нкенгасонг, директор по ACDC.

Африка и вакцины

Сейчас карантинов уже почти нет, к тому же маловероятно, что Африка получит вакцину ко второй половине 2021 года. Причем еще неизвестно какую именно. Большинство африканских стран не заключали (пока, по крайней мере – 24) соглашений на поставку западных вакцин. Некоторые покупают китайскую, эффективность которой еще не доказана на 100%. В самой Африке очень мало мощностей для подобного производства.

Сомали: креатив и возражения



В бедном, разделенном Сомали существует риск серьезного распространения инфекции /Фото: UN News

Например, в Могадишо, Сомали, в одной из больниц не было отделения интенсивной терапии вообще и даже базовых лекарств от обычной африканской лихорадки. С другой стороны, именно в Сомали скреативили, использовав опыт по борьбе с полиомиелитом. Занятые в этом местные работники ВОЗ путешествовали вглубь страны, информируя население о пандемии (кроме территорий, занятых террористами "Аль-Шабаб"). Так обнаружили целые регионы, где вирус никогда раньше не фиксировался.

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В лагерях для беженцев созданы все условия для максимальной передачи коронавируса. Они спят в самодельных трущобах из гофрированного металла, живут среди кактусов. Они не могут позволить себе мыло, чтобы мыть руки, не могут спать отдельно, а расходы на транспорт – забольшие. В регионе возле Харгейсы пандемия переживает период отрицания, а жизнь продолжается, будто ничего не было. Ношение маски – клеймо.

В больницах летают мухи, а близкие могут свободно приходить к больным с разрешения врачей. 80% людей с положительным результатом теста на ковид, которых направили в больницу, так никогда и не появились, а умирали дома. COVID-19, по крайней мере в Сомали, вернулся с удвоенной силой.

Замбия и Гана: стигматизация и главная загадка

Даже в более развитых странах континента чем Сомали, с восприятием коронавируса тоже есть проблемы. Возьмем, к примеру, Замбию. Население очень неохотно обращается за медицинской помощью, многие думали, что болезни вообще не существует. Замбийцы боятся тестирования, изоляции и потери и так не очень высокой прибыли. И в результате – умирают. Врачи уверены, что многих можно было спасти, если бы только они вовремя обратились.

Впрочем, странным образом, новой вспышки "короны" в Замбии так и не произошло. Пока официальные цифры застыли на таких показателях: 18 575 случаев, 373 смерти (вероятно, их все же больше – 24). Но министр здравоохранения Читалу Чилуфья предостерег граждан от преждевременного спокойствия и призвал носить маски и держать дистанцию.

Если вторая волна все же придет, стигматизация может снова помешать замбийцам лечиться, а значит – смертность снова возрастет, особенно в сельских районах, где живет 40% населения. Доставка тел в морг, как того требует закон, осуществляется только в городских и пригородных районах. Если кто-то умирает в деревне, его там и хоронят, подвергая многих риску заражения.



А вот в Гане и Замбии до сих пор не верят в пандемию и продолжают жить, как раньше / Фото CNBC

На Западе Африки, в Гане, рост числа больных связан с выборами в декабре и с тех пор снова упал. На участках были антисептики и в целом хорошая организация. Между тем ученые готовили массовое тестирование 1300 человек с антителами к COVID-19 в столице – Аккре.

"Если бы вы вышли на публику в маске, над вами бы смеялись", – говорит NatGeo вирусолог Питер Коджо Куаши. На рынках и в транспорте люди были без них. Куаши признает, что вирус серьезно распространен в Гане. "Больше, чем хотят признать политики, но смертность низкая".

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Одна болезнь защищает от другой

Это едва ли не самая главная загадка Африки связанная с коронавирусом. И она до сих пор остается без ответа. Одна из теорий – ганцы и так болеют другими болезнями, такими как малярия, поэтому устойчивы к воспалениям. Но это не касается городов, где все наоборот – малярии меньше, но коронавируса – больше.

Сейчас в Гане уже 50 тысяч случаев и становится больше на 100 в день в среднем. В случайной выборке исследователей, каждый пятый уже имел антитела, а 331 человек умер. Без вакцины, новый коронавирус будет в Гане и других странах Африки довольно долго, хотя напоказ у них все хорошо. Вся мощность второй волны может быть впереди.