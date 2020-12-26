Из Африки еще могут прийти новые болезни. В 2020 году Запад все еще полагается на врачей из ДР Конго и других стран, чтобы они действовали как предвестники будущих эпидемий.

Эбола вызвала уже две мощные эпидемии в Африке. CNN поговорили с профессором Жан-Жаком Муйембе Тайфумом, который в 1976 году стоял у истоков изучения вируса. Статьи о прошлых и будущих эпидемиях переводил 24 канал.

Интересно знать Всегда ли контакт с вирусом приводит к заболеванию

Эбола: история появления



Борьба с Эбола в Африке / Фото BBC

В ДР Конго больная пациентка с лихорадкой тихо сидит на краю кровати в городе Ингенде. Вокруг бегают двое детей, которые хотят как можно скорее покинуть похожую на клетку палату в отдаленном городке. Она ожидает результат теста на вирус Эбола, дети пока не проявляют симптомов.

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Если положительный, то все общение сводится к пластиковой перегородки в окне. Ее личные данные – секрет, чтобы уберечь от остракизма со стороны местных, которые боятся Эболы. Хотя уже есть лечение и даже вакцина, которые резко снизили способность вируса убивать. Но что, если у нее не будет Эболы? Возможность выхода из африканских лесов нового патогена – вполне реальна.

"Мы сейчас в мире, где появятся новые патогены, – уверяет CNN доктор Муйембе Тайфум. – И это – угроза для человечества". В 1976 году, как молодой исследователь, он брал первые образцы крови у жертв загадочной болезни. Она вызвала геморрагическую лихорадку и убила 88% больных и 80% персонала в госпитале католической миссии Ямбуку.

Кровь отправили в Бельгию и США, где нашли вирус, похожий на червяка. Тогда болезнь назвали вирусом Эболы – по имени реки, которая протекала рядом в Демократической Республике Конго (тогда – в Заире). Наиболее отдаленные дождевые леса Африки соединились с самыми современными лабораториями мира.

Загадочная болезнь и новые вирусы

Но иногда установить диагноз бывает невозможно. В Ингенде вышеупомянутая пациентка вылечилась от Эболы, но опять начала демонстрировать схожие симптомы. Тесты отправили в столицу – Киншасу, в Национальный Институт биомедицинских исследований. Там они прошли дополнительное изучение, но все вернулись отрицательными. Причину болезни так и не обнаружили и через несколько недель.

Муйембе Тайфум предупредил, что впереди еще много зоонозов: болезней, которые передаются от животного к человеку. До COVID-19, такими были желтая лихорадка, болезнь Лайма, различные формы гриппа (свиной и птичий – 24), бешенство, бруцеллез.

Они передаются в основном от грызунов или насекомых и вызвали эпидемии и пандемии и раньше. В целом, ученые уже нашли около 200 вирусов, которые могут инфицировать человека, с 1901 года (открытие желтой лихорадки – 24).

Самый известный зооноз – ВИЧ (вирус иммунодефицита человека – 24), который сначала развился у шимпанзе. Все три коронавируса тоже "прыгнули" на человека из природных резервуаров. Муйембе верит, что будущие пандемии могут быть значительно хуже, чем COVID-19. Согласно исследованию профессора инфекционных болезней и эпидемиологии Университета Эдинбурга Марка Вулхауса, новые виды вирусов находят "по три-четыре в год".

Эксперты объясняют такую ​​ситуацию торговлей дикими животными и уничтожением экологии во многих регионах мира. Когда естественные места обитания для крупных животных исчезают, их место занимают летучие мыши, крысы и насекомые. Они способны жить рядом с человеком и переносить возбудителей к ним.

Если вы идете в лес ... вы меняете экологию. Насекомые и крысы покинут это место и придут в деревни. Это возможная передача новых вирусов и патогенов,

– сказал доктор Муйембе.

Предыдущие вспышки Эболы связывались с глубоким вмешательством человека в тропический дождевой лес. Исследования в 2017 году с помощью спутниковых фото показали, что 25 из 27 вспышек произошли в пределах дождевого биома.

Дождевой лес в районе реки Конго / Фото DW

Эпидемии начинались в Центральной и Западной Африке в 2001-2014 годах в местах, которые пережили вырубку лесов за два года до того. За первые 14 лет XXI века, площадь вырубленных лесов в ДР Конго уже превысила площадь Бангладеш. Там, где были леса, появились плотно населенные поселения, где вирус имел хорошие условия для существования.

К концу столетия, предупреждают в ООН, тропические леса долины реки Конго могут исчезнуть вообще. Если такое произойдет, люди и звери столкнутся лицом к лицу.

По состоянию на данный момент остается загадкой, как Эбола впервые заразила человека. Но ученые подозревают, что такое происходит, когда диких животных режут на мясо. Так называемое "дикое мясо" – исторический источник протеина для людей, которые живут в дождевых лесах. Но теперь его начали продавать по всему миру, это привлекательный товар для экспорта. Даже на самолете в Европу – Париж, Брюссель и Лондон – хотя это и незаконно.

По данным ООН, 5 миллионов тонн мяса вывозится только из бассейна реки Конго ежегодно. В столице уличные торговцы продают копченых животных, например обезьян колобус, за 22 доллара. Но цену можно сбить и ниже. Колобусы почти исчезли в некоторых районах страны из-за очень интенсивной охоты.

Но они, питоны и антилопы вряд чи будут переносить смертельный вирус, который погиб бы в процессе приготовления. Даже зажаренный примат не вполне безопасен для употребления в пищу. Впрочем, такое поведение – еще полбеды. "Мокрые" рынки – с которого в Китае мог распространиться COVID-19 – несут большую угрозу.

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Там животные обычно еще живы. Крокодилы, улитки, черепахи, а иногда нелегальные рынки с еще более экзотическими представителями фауны, как то шимпанзе. Только некоторые из них попадут в частные коллекции. Ранее ученые уже связывали "мокрые" рынки с зоонозными болезнями. Например, птичий грипп или атипичная пневмония (она же – коронавирус SARS) распространились из таких мест.

Система раннего оповещения



Институт биомедицинских исследований в Киншасе – одна из лучших медорганизаций Африки / Фото Pages Claires

Лаборатории с третьим уровнем защиты, возможности по разделению генома, оборудование мирового класса – Национальный Институт биомедицинских исследований в Киншасе является не только одной из топовых организаций в Африке.

Это стратегическая инвестиция со стороны ВОЗ, Америки и Центра по контролю и профилактике заболеваний. А одновременно – система раннего оповещения об Эболе и возможных болезнях будущего. Жан-Жак Муйембе Тайфум сейчас возглавляет Институт.

Если вирус появится из Африки, чтобы распространиться по миру ему понадобится время. Если его заметят рано, как в моей лаборатории, будет возможность для Европы, чтобы разработать новые стратегии борьбы,

– объяснил он CNN.

Команды Института работают глубоко в ДР Конго, ища новые и известные вирусы. В том же Ингенде, в провинции Экватор, за одну экспедицию собрали 84 летучие мыши, которые могут укусить, если вести себя неосторожно. А каждый укус – потенциальное заражение. Сейчас главный приоритет – следить за распространением Эболы среди животных.

В провинции нашли новый штамм вируса Эболы во время последней вспышки. Но пока никто не знает, из какой части леса он пришел и в каком животном мутировал. После мазков и взятие крови для анализа, летучих мышей отпускают на волю. Насколько они опасны для людей? Неизвестно. "Болезнь Х" может скрываться где угодно, от леса до рынка, куда животных свозят бедные люди, чтобы они служили пищей и развлечением богатых.

"Сырое мясо, которое вы его здесь видите, не для бедных. Это для богатых и привилегированных. Некоторые топ-чиновники верят, что если ты употребляешь какую-нибудь экзотическую пищу, она дает тебе силы и статус", – объяснил один из эпидемиологов с института. В последнее время, спрос растет среди людей из Юго-Восточной Азии, которые требуют в пищу черепах, змей и приматов.

Что может быть сделано?

Ученые в Бразилии, КНР, США и Кении объединились в группу, которая защищает дождевые леса. Она подсчитала, что инвестиции в 30 миллиардов долларов США в год нужны, чтобы сохранить экологию, остановить торговлю дикими животными и постройку ферм.

Экономика сохранения лесов

Из них 9,6 миллиарда долларов США могут на 40% уменьшить вырубку в эпидемически опасных районах мира. Это может стимулировать людей, живущих в лесах или зависимые от них. Например, подобная схема в Бразилии показала отличные результаты – на 70% меньше уменьшение лесной площади с 2005 до 2012 года.

Коронавирус будет стоить Соединенным Штатам 16 триллионов долларов в следующие 10 лет, говорят экономисты из Гарварда Дэвид Катлер и Ларри Саммерс. Глобально, по подсчетам МВФ – 28 триллионов долларов за следующие 5 лет.

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Коммерциализация продажи мяса показывает глубину упадка лесов Конго, второй экосистемы в мире после Амазонки. Подсечно-огневое земледелие нетипичное для этой некогда нетронутой территории – усиливает возможность столкновения людей и дикого животного мира. А значит – риск заражения возрастает. Это уже не вопрос "как", а "когда" матушка-природа получит другое смертельное оружие из своего арсенала.