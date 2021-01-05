Можливо, нова мутація прийшла до Великої Британії з Південної Африки. І вона дійсно може поширюватись швидше. Тим часом, ситуація з коронавірусом у самій Африці стала гіршою.

Мутація коронавірусу з Південної Африки потрапив до Великої Британії. Але що відомо про африканську мутацію COVID-19 і яка там ситуація? Відповіді шукав 24 канал.

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Новий штам COVID-19 у Південній Африці: що наразі відомо

Заклик лишатися вдома на вулиці у Південній Африці / Фото Brink News

Південноафриканський варіант COVID-19, можливо, буде легше передаватися та більше заражати молодих людей. Це тому, що хворіти почав прошарок 15-25 років.

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Але незрозуміло: це наслідок нового штамму або безвідповідальної поведінки?Вечірки, присвячені закінченню навчального року – головні підозрювані у поширенні хвороби. Друге джерело – тритижневі кампуси для 18-річних хлопців, на яких їх посвячують у чоловіки через обрізання. Таких цього року набралося з 50 тисяч.

Вірус вже охопив більшу частину країни, почавши з південних прибережних областей. В країні вже зафіксовано 940 тисяч позитивних випадків коронавірусу, 25 тисяч людей померло. Дослідження кажуть, що насправді могло померти 56 тисяч людей. Уряд ПАР очікував, що літо та імунітет від першої хвилі убереже населення.

Втім, сталося геть протилежне – у 40% людей в бідних районах Кейптауну були антитіла до SARS CoV-2. А потім – потужний спалах у листопаді у портовому місті Порт-Елізабет. Рівень звернення до лікарень став рекордним, тож медзаклади відмовляли через завантаженість. Багато людей вмирали без діагнозу, бо покладалися на державну медичну допомогу ( і лише 14% могли дозволити собі приватну медицину).

Під польовий шпиталь облаштували колишній завод Volkswagen, де 242 пацієнта лежали. Не вистачало телефону, місць в інтенсивній терапії, чергувала лише одна лікарка. Тож пацієнтів не було кому перегортати на живіт (так потреба у вентиляторах менша).

Як і повсюди у світі, в ПАР лікарі були змушені обирати, кому надати серйозніше лікування, перебираючи навіть між важкими хворими. "Якщо вам 60 років, у вас є супутня хвороба, ваші шанси потрапити у інтенсивну терапію близькі до нуля. В мене тут 30-річні помирають, які не можуть потрапити в лікарню", – сказав NYT єдиний інфекціоніст в Порт-Елізабет Джон Блек.

Дослідження ще продовжуються. Вчені кажуть, що потрібно більше часу для точніших висновків. Наразі вже виділена спільна для двох країн – Британії та ПАР – мутація N501Y (але її варіанти виникли незалежно один від одного). Також її знайшли в Австралії, яка змогла втримати розповсюдження.

Різновид цієї мутації під назвою 501Y.V2, який і виявили на півдні Чорного континенту, не викликає якихось важчих симптомів та не потребує радикального іншого лікування, обережно кажуть клініцисти. Варіацію знайшли у 200 зразках, зібраних з 50 лабораторій по всій Південній Африці. Але результати поки що не переглянуті іншими вченими та не опубліковані у наукових журналах.

Порівнюючи з британським, наш варіант трохи більш ефективний при передачі від людини до людини. І це не дуже добрі новини, з цим треба навчитись справлятись, – зазначив у коментарі доктор Річард Лесселлс, один з тих, хто досліджує вірус в ПАР.

Вже відомо, що 501Y.V2 краще прикріплюється до клітин людини через зміни у своєму "шипі" (т.зв. спайк-протеїн. Це як знайти кращий ключ до замка – 24). Тож рівень смертності при великому поширенні, може зрости. "Ця лінія швидко поширилася, ставши домінуючою у провінціях Східний Кейп та Західний Кейп. Помічено швидке витіснення інших ліній, що може казати про кращу передачу", мовиться у науковій статті.

А також – бути трохи більш стійким до вакцин, передає The Guardian з посиланням на місцевих вчених. Деякі варіанти "південноафриканського вірусу" можуть, в теорії, заражати знову тих, хто вже перехворів, кажуть дослідники.

На початку грудня 2020 року президент ПАР Сіріл Рамафоса поширив обмеження на всю країну, закривши доступ до деяких пляжів. Це стало ударом для прибережних спільнот, які залежать від туристів. Але жорсткого "локдауну" вдалося уникнути (або це було зроблено свідомо). З іншого боку, багато людей помирають вдома, а ще більше – не бачать у вірусі загрози.

Ми не знаємо, яке справжнє число, – підтвердив NYT Джон Блек.

Друга африканська хвиля: чи буде вона гіршою за першу

Поки ситуація контрольована, але все може швидко змінитися / Фото China Daily

Всередині Африки коронавірус рухається різними шляхами. Спалахи можуть бути неочікуваними, а смертність – зростати через соціальну стигму. Поширення може бути значним, але госпіталізація – низькою.

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Можливо, через неможливість відправити всіх до лікарні, або через молодий вік хворих (середній вік Африки – менше 20 років). Так чи так, але вчені достеменно поки що не можуть пояснити цей феномен. У першу хвилю, Африка заслужила аплодисменти за швидку реакцію та закриття кордонів (навіть до виявлення першого випадку).

Завжди є темна сторона: закриті кордони означали пізні поставки необхідного обладнання, ліків, експертів та вакцин для дітей. Всередині бідних держав не було і лікарів для роботи з такими обсягами хворих.

Для перемоги над пандемією, збори людей були обмежені, всіх закликали носити маски. Таким чином, там лише 3,4% всіх захворювань та 3,5% смертей, хоча у 50 країнах проживає 17% населення світу. Теплий клімат та більше перебування на вулиці, де ризик поширення вірусу нижчий, також може відігравати роль.

Наприклад, в Алжирі 80% хворих не виявляють симптомів – це світовий рекорд. Знаючи проблеми Африки зі статистикою, можна не сумніватися –дані значно занижені (чи пак завищені, як тут – 24).

В той самий час, як пишуть видання National Geographic та NYT, друга хвиля COVID-19 у Африці може бути такою самою нетиповою, як і перша. Кількість випадків у деяких африканських державах зростає. Це потенційно може звести нанівець всі зусилля по стримуванню ковіду на Чорному континенті. Сезон зимових відпусток та штам з Південної Африки може зробити ситуацію гіршою.

В Нігерії, Малі, Уганді зафіксовані найвищі щоденні показники захворювання. "Сприйняття змінилося, люди більше не переживають", – зізнався NYT Чікве Іхевеазу, гендиректор центру контролю захворювань Нігерії. Дехто вважає, що COVID-19 – хвороба лише багатих та білих мандрівників.

Особливо складно фіксувати смерті. Економічна комісія ООН для Африки каже: лише третина країн повідомляє про кількість щорічних смертей. Багато держав у цьому аспекті не відповідають міжнародним стандартам.

У Африканському центрі по контролю та профілактиці захворювань (ACDC) вважають, що ситуація схожа з тією, що була у липні та серпні на піку пандемії. "Япрогнозую, що з початком свят, ми у січні чи лютому перейдемо цю межу", – сказав NatGeo Джон Нкенгасонг, директор у ACDC.

Африка та вакцини Зараз карантинів вже майже немає, до того ж малоймовірно, що Африка отримає вакцини до другої половини 2021 року. Причому ще невідомо які саме. Більшість африканських країн не заключали (поки що, принаймні – 24) угод на поставку західних вакцин. Деякі купують китайську, ефективність якої ще не доведена на 100%. У самій Африці дуже мало потужностей для подібного виробництва.

Сомалі: креатив та заперечення

У бідному, розділеному Сомалі є ризик серйозного поширення інфекції/Фото: UN News

Наприклад в Могадішо, Сомалі, у одній з лікарень не було відділення інтенсивної терапії узагалі та навіть базових ліків від звичної африканської лихоманки. З іншого боку, саме в Сомалі пішли на креатив, використавши досвід по боротьбі з поліоміелітом. Зайняті у цьому місцеві працівники ВООЗ мандрували углиб країни, інформуючи населення про пандемію (окрім територій, зайнятих терористами "Аль-Шабаб"). Так виявили цілі регіони, де вірус ніколи раніше не фіксувався.

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У таборах для біженців створені всі умови для максимальної передачі коронавірусу. Вони сплять у саморобних нетрях з гофрованого металу, живуть серед кактусів. Вони не можуть дозволити собі мило, щоб мити руки, е можуть спати окремо, а витрати на транспорт – завеликі. У регіоні біля Харгейси пандемія переживає період заперечення, а життя продовжується, ніби нічого не було. Носіння маски – клеймо.

В лікарнях залітають мухи, а близькі можуть вільно приходити до хворих з дозволу лікарів. 80% людей з позитивним результатом тесту на ковід, яких направили в лікарню, так ніколи і не з'явилися, а вмирали вдома. COVID-19, принаймні в Сомалі, повернувся з подвійною силою.

Замбія та Гана: стигматизація та головна загадка

Навіть у більш розвинутих країнах континенту ніж Сомалі, зі сприйняттям коронавірусу теж є проблеми. Візьмемо на розгляд Замбію. Населення дуже неохоче звертається за медичною допомогою, багато хто думав, що хвороби взагалі не існує. Замбійці бояться тестування, ізоляції та втрати й так не дуже високого прибутку. І в результаті – помирають. Лікарі упевнені, що багатьох можна було врятувати, якби тільки вони вчасно звернулися.

Втім, дивним чином, нового спалаху "корони" у Замбії так і не сталося. Поки що офіційні цифри застигли на таких показниках: 18575 випадків, 373 смерті (ймовірно, вони все ж більші – 24). Але міністр охорони здоров'я Читалу Чилуфья застеріг громадян від занадто раннього заспокоєння і закликав носити маски та тримати дистанцію.

Якщо друга хвиля все ж прийде, стигматизація може знову завадити замбійцям лікуватись, а отже – смерність знову зросте, особливо у сільских районах, де живе 40% населення. Доставка тіл до моргу, як того вимагає закон, здійснюється лише у міських та приміських районах. Якщо хтось помирає в селі, його там і ховають, піддаючи багатьох ризику зараження.

А от у Гані та Замбії досі не вірять у пандемію та продовжують жити, як раніше / Фото CNBC

На Заході Африки, в Гані, зростання числа хворих було пов'язано з виборами у грудні і з тих пір знову впало. На дільницях були антисептики і в цілому гарна організація. Тим часом вчені готували масове тестування 1300 людей з антитілами до COVID-19 у столиці – Аккрі.

"Якби ви вийшли на публіку у масці, з вас би сміялися", – каже NatGeo вірусолог Пітер Коджо Куаші. На ринках та у транспорті люди були без них. Куаші визнає, що вірус серйозно поширений в Гані. "Більше, ніж хочуть визнати політики, але смертність низька".

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Одна хвороба захищає від іншої Це чи не найголовніша загадка Африки пов'язана з коронавірусом. І вона досі залишається без відповіді. Одна з теорій – ганці вже й так хворіють іншими хворобами, такими як малярія, тож стійкіші до запалень. Але це не стосується міст, де все навпаки – малярії менше, але коронавірусу – більше.

Зараз в Гані вже 50 тисяч випадків і стає більше на 100 в день в середньому. У випадковій вибірці дослідників, кожен п'ятий вже мав антитіла, а 331 людина померла. Без вакцини, новий коронавірус буде в Гані та інших країнах Африки доволі довго, хоч напоказ у них все добре. Вся потужність другої хвилі може бути попереду.