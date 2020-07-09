Індія вийшла на третє місце за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу, обійшовши Росію. Рятуючи націю від COVID-19, Індія може отримати повернення переможених вакцинацією недугів та загострення хронічних хвороб у людей.

Як Індія стала одним з лідерів по випадкам коронавірусу

Для Індії, в якій більше 1 млрд населення, провести лише 10 мільйонів тестів – це дуже малий результат. Втім, це лише частина історії. Її сусід Китай, до прикладу, провів 90 млн тестів, США – 38 млн. 24 канал подивився, як погіршувалась ситуація у цій великій країні.

Навіть у Великій Британії зробили трохи більше. Але майже всі згадані країни почали масове тестування раніше за Індію, на два або й три місяці раніше. В Індії ж процес почався лише у березні, з появою багатьох випадків. Так, зараз вже працює 1100 лабораторій, але цього не досить, щоб зупинити поширення вірусу.

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Недостатнє тестування Знову ж таки, зважаючи на величезне населення, проникнення тестів у віддалені районі вкрай обмежене. Спираючись на дані сайту Worldometer, можна сказати, що Індія проводить менше 7400 тестів на 1 млн населення. Сполучені Штати мають набагато більший показник – 115 тисяч на 1 млн американців. А реальне число протестованих індійців може бути ще меншим.

За половину проведених тестувань відповідають лише 5 штатів: Таміл Наду, Махараштра, Андра Прадеш, Раджастан та Уттар Прадеш. У трьох з п'яти кількість тестів вже перейшла за 1 млн. Таміл Наду та Махараштра мають і найбільшу кількість випадків – більше 300 тисяч разом. Загалом же Індія має 700 тисяч позитивних результатів, що виводить її на 3-те місце у світі. Попереду лише Бразилія та Сполучені Штати, країна обійшла Росію.

Різке зростання почалося із початком весни, каже інфографіка Al-Jazeera, коли відбувся стрибок до 400 хворих.

Цікаво, що в столиці Делі було зафіксовано 1379 хворих на вірус, що стало неочікуваним та неприємним сюрпризом. Штат Карнатака повідомив про 10000 за останній тиждень, у Телангані вже 9500!

У великих містах лікувати вірус стає все складніше / Фото Foreign Policy

Тадж Махал та інші пам'ятники, які були відкриті для туристів ще нещодавно, тепер зачинились на невизначений термін. Нью-Делі та Мумбаї (штат Махараштра, найбільш постраждалий – 24) не справляються та змушені будувати імпровізовані госпіталі прямо у офісних центрах, бо звичайні лікарні вже давно переповнені. Влада Мумбаї очікує до 500 тисяч випадків COVID-19 до кінця липня.

Чи не єдиним штатом, де все відносно добре, є Керала. Він навіть заслужив визнання з боку ООН за своїх зусилля з ізоляції, відстежування контактів та інших необхідних процедур. Але в Кералі всі знали що робити, бо два роки тому боролися зі спалахом вірусу Ніпах. Цього, на жаль, не можна сказати про інші частини Індії.

То Індія справляється добре чи погано?

Посередньо. Коронавірус в Індії ще зовсім не досяг пікових значень, пише Brookings. І це незважаючи на те, що до 60% паціентів з COVID-19 одужують, а смертність залишається на доволі низькому рівні, як для третьої найбільш постраждалої країни світу. Як і в США, відповідь на пандемію змінюється від штату до штату.

Коронавірус спричинив масову міграцію / Фото Al-Jazeera

Навіть почавши перші обмеження ще взимку, до перших інфікованих, Індія не була готовою через малу кількість тестів. Коли ввели загальний карантин, лише 6500 зразків були в лабораторії (яка, нагадаємо, спочатку була взагалі одна – 24). Та й вчені могли тестувати лише 1400 зразків на добу. І ця проблема, незважаючи на покращення, залишається актуальною досі.

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Зростання рівня бідності Спроба запровадити карантин для мільярдної нації залишила без роботи близько 100 млн людей, в основному бідних, які були змушені повертатись додому, розносячи заразу по території Індії. Частина з них тепер не має за що придбати їжу, то ж є ризик масового голоду, дехто загинув у дорозі або втік з карантинних центрів. Урядові раціони були надані, але лише через 45 днів після локдауну. Чим далі від великих місць, тим гірша ситуація з вірусом.

Brookings припускає, що справжня кількість хворих серед мігрантів вражаюча: від 2 до 10 млн індійців! Є інформація, що докторам у Західній Бенгалії та інших регіонах сказали не писати у сертифікатах про смерть, що люди померли від коронавірусу. Але інші хвороби теж нікуди не ділися, хоч їм зараз приділяють набагато менше уваги. Крематорії перейшли до спалювання 15-20 тіл в день, дізнався The Telegraph.

Через коронавірус 100-200 тисяч дітей пропустили свої планові вакцинації й можуть захворіти, а рівень лікування туберкульозу теж впав. Це вже не кажучи про такі операції, як видалення катаракти, які були б рутиною у світі до пандемії. А тепер їх стало менше на 90%.

Індія виділяється серцево-судинними та захворюваннями та високим рівнем діабету, розповідає Forbes.

Про загрозу ментальних криз та депресій в Індії пишуть навіть провідні ЗМІ. На фоні падіння економіки, виділення додаткових грошей не вирішить проблему для бідних та родин з маленькими прибутками.

Є й добрі новини: менше людей у критичній формі, якім потрібна вентиляція легень та/або інтенсивна терапія. Люди тепер раніше звертаються до лікарів, що дозволяє зупинити коронавірус на ранній стадії, лікарі навчилися лікувати хворобу.

Політичні репресії на фоні епідемії

Пандемія посилила владу та репресії з боку уряду та поліції / Фото DW

Ситуація змушує Наредру Моді пришвидшувати трансформацію країни, повідомляє Foreign Policy.

Але бідні не входять до його планів, хоча 1 з 4 індійців втратив роботу через пандемію та карантин. Можна сказати, що у такій густонаселенній країні, де мило це розкіш, а фізична дистанція та ізоляція лише для багатої меншини. Моді постійно модифікував реакцію уряду. Наприклад, оголошення про закриття країни було виголошено 24 березня о 20:00, лише… за 4 години до початку! І це нація у 1,34 млрд людей.

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Тому особистість голови уряду нероздільна з нинішньою ситуацією. Більше 1 млрд доларів "перекочували" у секретний фонд, який громадськість немає змоги контролювати. ВПС Індії розкидали з неба пелюстки в честь лікарів, але це теж недешеве задоволення. Паралельно відбувається посилення авторитарного режиму Моді та переслідування незгодних з його правлінням і наступ на свободу слова. Видання пише, що головною особливістю Індії під час пандемії стали репресії.

Преса була змушена вдаватися до самоцензури та виділяти частину газети для оголошень від уряду, публікувати лише "урядову версію" подій. Далі поліція почала активно переслідувати журналістів по всій країні за дописи у соцмережах та у ЗМІ. Відкрито справи проти 55 журналістів. Критика Моді може призвести до арешту. Уряд та парламент втратили свої сили та сліпо виконують вказівки, пише Foreifn Policy. Людей, яких звинуватили у тероризмі, позбавили презумпції невинуватості.

Коронавірус допоміг прем'єр-міністру, зірвавши масштабні протести проти нового закону про громадянство (мусумальни звинуваючуть новий закон в утисках – 24). Але також він знищив його реноме як гарного адміністратора. Наразі Індія, каже FP – хвора демократія посеред культурної та мало не реальної (сутички на північному кордоні з КНР та Пакистаном – 24) війни і кризи охорони здоров'я.

Моді продовжить створювати уявних ворогів та шукати зрадників, щоб відволікти величезну націю від економічних наслідків коронавірусної пандемії, а країна буде втрачати життя та дорогоцінний час.