Коронавірус у Туреччині: вражаюча статистика та виклик для Ердогана

Туреччина обійшла Китай за кількістю випадків захворювання коронавірусом. Є підозри, що уряд Туреччини просто додає в статистику лише тих, хто помер вже з діагнозом COVID-19.

Туреччина, коронавірус та закручування гайок

Лікарі в Туреччині у часи коронавірусу / Фото Hurriyet Daily News

Туреччина вже обійшла Китай за кілкьістю нових випадків – їх там нарахували вже 95 тисяч! 2259 людей померло, ще більше тисячі – на апаратах штучної вентиляції легень.

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Всього проведено 713 тисяч тестувань на коронавірус. Видужало 14 тисяч осіб. З одного боку, здається що це непогана статистика для такої великої країни. Але подивимось трішечки глибше. Дійсно, маленька смертність може бути пов'язаною з успішним лікуванням на ранніх стадіях. Але все має дві сторони і про другу – нижче.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже заявив, що пандемія коронавірусу –найбільший виклик для світу після Другої Світової війни і його країна протистоїть йому дуже успішно. Проблеми почалися ще в кінці березня, коли різко зросла кількість хворих на коронавірусну хворобу. Пролунали заклики до повного локдауну Туреччини. Були зупинені авіаперельоти з п'яти найбільш уражених держав.

Карантин ввели у більшості регіонів. Закрили школи, університети, ресторани обмежили пересування людей старше 65 років і молодше 20-ти років, а також міжміське сполучення. Деяке будівництво продовжується, діє громадський транспорт (ним на кінець березня все же користується 1,2 млн людей в Стамбулі). Крім колишнього Константинополя, Анкара та Ізмир теж були оголошені "горячими точками". Але найбільші баталії розгорнулися щодо точних цифр смертності.

За словами вчених, в Туреччині дуже багато людей померло ще на ранній стадії епідемії, що доволі нетипово. І перша смерть була раніше 17-го березня, коли про це оголосила влада. Частково це можна пояснити протистоянням доволі жорсткою цензурою для ЗМІ та прес-конференцій чиновників.

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Професор з Маямі Ченгіз Зоплуоглу помітив, що кількість померлих в Стамбулі у віці понад 64 роки, стала різко зростати в березні без іншого пояснення, окрім вірусу. Принаймні з 1-го по 27-ме березня померло на 234 людини більше ніж раніше за цей же період. Тоді як офіційні цифри смертей від коронавірусу у той день – 92 смерті.

На цьому фоні з'являється інформація, що уряд може приховувати реальні дані та маніпулювати ними. Наприклад, про інфекції міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа повідомив лише коли вони охопили всі регіони країни (а їх 81).

Він пояснив це тим, що люди могли їхати у незаражені ще тоді регіони, потенційно розносячи вірус. Але люди все одно бігли у курортні регіони та свої заміські будиночки. Після того, як вчені знайшли невідповіденості, дані з порталу електронної держави були видалені. А ще ж було 6 тисяч паломників, які поверталися з Саудівської Аравії та не завжди дотримувалися режиму самоізоляції.

Як пише журналістка NYT Карлота Галл, шеф бюро видання в Стамбулі, при палаці президента розгорнута ретельно розроблена "кампанія пропаганди", яка виключає повідомлення з лікарень, поховань та від родичів в траурі. 410 людей були затримані лише у березні за "провокації та обази" щодо коронавірусу, серед них і ведучий Fox News Turkey.

То скільки людей померло від вірусу в Стамбулі? Видання провело власне розслідування та виявило, що з 9-го березня по 12 квітня в Стамбулі померло на 2100 людей більше очікуваного (базуючись на середніх тижневих даних за останніх два роки). Хоча не всі випадки – це коронавірус, але різкий стрибок смертності співпав з початком спалаху. З іншого боку, через коронавірус менше людей зверталося за медичною допомогою, навіть маючи онкологію та серцево-судинні хвороби. Причина у заповненості лікарень.

У лютому вони нічого не робили, хоча хвороба була, – сказав NYT телефоном доктор з Турецької медичної асоціації Сінан Адіамян.

Засобів індивідуального захисту не вистачало на місцях аж до квітня. Асоціація передала міністру охорони здоров'я 22 своїх запитання про епідемію, але поки не отримала відповіді.

Журналісти NYT підтвердили наведені вище гіпотези вчених, що перша людина з COVID-19 померла в Туреччині задовго до 17-го березня (на цей день смертність вже була значною). За перші два тижні квітня смертність в Стамбулі була на 50% вище, ніж за звичайних обставин. Навіть щодо кількості хворих медиків дані розходяться. Влада каже – 601 хворий медик. Асоціація протесту та наводить свою цифру – 1500, з них 1000 – в Стамбулі, де вже померло 17 лікарів.

Можливо, уряд Туреччини просто додає в статистику лише тих, хто помер, маючи діагноз коронавірус. Тих, хто не вижив лише з підозрою, до не включали.

Економіка і туризм Туреччини на фоні вірусу

Туристів в Туреччині очікується значно менше цього року / ФотоYeni Safak

Президент Ердоган відкинув саму ідею повного локдауну, сказавши, що "економіка має розвиватися, гвинтики – крутитися у будь-яких умовах". І він має сенс, бо економіка лише відновлюється від кризи 2018 року. Пандемія може поставити під сумнів ціль Ердогана у 5% зростання ВВП в 2020 році. Багато турків змушені обирати між своїм здоров'ям і пошуком засобів для існування. Хештег "залишайся вдома, легко сказати" набрає популярність в турецьких соцмережах. Держава виділила 15 млрд доларів США на підтримку бізнесу. Reuters важає, що економіка Туреччини не буде зростати аж до 2021 року.

Ердоган посилює свою владу, користуючись пандемією. Сотні людей потрапили під слідство просто через зображення у мережі, як мінімум 65 людей було заарештовано. Діяльність мерів Анкари та Стамбулу щодо кампаній по збору коштів наразі розслідують. Сам Імамоглу (мер Стамбулу) вважає це політичним переслідуванням, бо він та мер столиці – опозиційний до Ердогана політик. І це на фоні того, що сам Ердоган теж збирає кошти.

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Раніше, кажуть аналітики, Туреччина легко вводила надзвичайний стан (згадати хоча б спробу військового перевороту у 2016 році). Але не у випадку з коронавірусом. "Дуже дивно для Туреччини, яка є авторитарною державою", – підкреслив для FT Синем Адар, дослідник з Німецького інституту досліджень міжнародних відносин та безпеки. Сам лідер країни фактично зголосився з Трампом, що "міжнародні організації та інститути втрачають свою значимість".

Перша спроба ввести комендантську годину провалилася. Про неї людям повідомили за дві години до настання, тож на вулиці вийшло багато громадян, які сформували величезні черги в супермаркети. Після цього міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, як ініціатор, подав у відставку. Ердоган її не прийняв.

Тепер про нові обмеження оголосили задовго до. Вони почнуться з 23-го квітня і завершаться 26-го квітня. Символічно, що локдаун припадає на початок священного місяця посту Рамадан. Зазвичай люди готуються, скуповуючись у магазинах, але не цього року. Нормалізації обстановки очікують ближче до свята Ід-аль-Фітр 23-24 травня, коли закінчиться Рамадан.

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Скільки Туреччина втратить без туристів Останньою темою, яку хотілося б зачепити, це туризм. Він був зупинений, хоча складає велику частку в бюджеті Туреччини. Поступово почали лунати голоси, що його треба відновлювати. За даними Інституту статистики Туреччини, прибутки від туристів в 2019 році склали 34 млрд 520 млн США від 51,7 млн туристів. У цьому році, скоріш за все, приїде на 80% менше – хіба що 10,3 млн, які залишать всього лиш 6 млрд 904 млн. Тобто на коронавірусній кризі країна втратить 28 млрд доларів!

Міністр туризму Туреччини розповів у інтерв'ю, що в кінці травня очікує початок сезону внутрішнього туризму, якщо ситуація із зараженнями нормалізується. Території без коронавірусу (щоправда, незрозуміло, як само це перевіряти, якщо не всхі людей там тестувати) отримають відповідний сертифікат.