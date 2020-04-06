ЄС хоче вийти з кризи: де і коли планують пом'якшити карантин

Хоча пандемія коронавірусу все ще лютує по всьому світу, економічна криза змушує уряди шукати шляхи виходу з карантину. Сайт 24 каналу подивився на перші подібні плани в країнах Європи.

Італія та Іспанія: як вийти з локдауну



Італійська поліція на блокпості / Фото dnyuz.com

Незважаючи на те, що коронавірус досі є серйозною пандемією та забирає тисячі життів, економічна криза вже змушує уряди шукати шляхи виходу з запровадженого карантину. Вже потрібно запускати підприємства та давати людям змогу ходити на роботу.

Звичайно, є побоювання, що восени вірус повернеться. Кілька європейських країн вже сказали, що будуть "відкриватися", незважаючи на ситуацію. Про плани робити це активно заявили Австрія, Чехія. Планують це робити Франція, Фінляндія, Німеччина. Продумують стратегії найбільш постраждалі Італія та Іспанія.

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Робити це планують поступово та обережно. Спочатку це буде стосуватися малого бізнесу та навчання в школах. Потім, якщо нового спалаху не буде, повернуть до роботи підприємства та великий бізнес як-то ТРЦ. Але вразливі верстви населення (літні люди та з хронічними захворюваннями) будуть змушені бути вдома ще деякий час.

Іспанія зазнала потужного удару вірусу, там пізно ввели карантин. Але незважаючи на його продовження до 26-го квітня, прем’єр-міністр країни Педро Санчес вже оголосив: заборона на всю не критично важливу роботу (включаючи будівництво) може бути знята після Великодня (в католицьких країнах це буде 12 квітня, в православних - 19 квітня).

Коли крива хвороби буде у нас під контролем, ми перейдемо до нової норми і до реконструкції нашої економіки, – сказав він.

І додав, що "два тижні окрема команда епідеміологів працює над відновленням економіки та соціальної активності".

Міністр охорони здоров’я країни Сальвадор Ілла підтвердив, що епідемія поступово спадає. Це, за його словами, підтверджує ефективність карантинних заходів. Але тестування на вірус все ж розширять, включивши туди хворих без симптомів. Наразі, компанії виробляють близько 240 тисяч тестових наборів на тиждень. Блокпости поблизу чотирьох міст у регіоні Каталонія, де померло близько 100 людей, вже були зняті.

Своєю чергою, голова італійського агентства громадянського захисту Анджело Борреллі пояснив ситуацію в його країні: "Я не хочу давати конкретні дати, але до 16-го травня ми матимемо позитивну статистику. На її основі почнемо другу фазу та відновимо активність". Наразі, смерті дійсно пішли вниз: від 760 2 квітня до 525 6 квітня.

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Але до того, Італія пройшла довгий шлях до жорсткого карантину. Активні заходи почали вводити лише коли в країні були тисячі хворих. На загальнонаціональний карантин Італія спромоглась лише через три тижні після появи в країні коронавірусу: тоді з діагнозом COVID-19 уже були 10 тисяч осіб. 450 з них – померли. Ресторани закрили ще пізніше, коли захворіли 47 тисяч осіб.

В Мілані, до прикладу, до останнього працювали музеї та собор Дуомо. Коли північ Італії замкнули на карантин, багато хто вирішив повертатися на південь до родичів, розносячи інфекцію.

Крок за кроком, обережно



Канцлер Австрії Себастьян Курц / Фото Guardian Nigeria

Тим часом Данія, яка однією з перших оцінила загрозу та закрила кордони, першою ж оголосила про точні дати відновлення нормального життя. Голова уряду Метте Фредеріксен: "Наступні два тижні – після Пасхи теж – данці мають бути згуртовані, але на дистанції. Якщо число випадків буде стабільним, тоді уряд почне поступовий, тихий та контрольований процес відкриття нашого суспільства".

З іншого боку, дехто все ж потерпає від лавини випадків і не може точно назвати дати або періоди, коли знімуть карантин. Інші нації переживають, що якщо соціальне дистанціювання відмінити, то число хворих та померлих від вірусу знову зросте. Фактично, прийшов час робити вибір: зменшення впливу вірусу або працююча економіка. Якщо обрати друге, тоді доведеться ставити на груповий імунітет.

Таким чином, наприклад, планує йти Чехія. Дітей до школи мають повернути всередині травня, а також поступово відкрити кордони.

У Франції заявляють про зниження кількості померлих від вірусу та госпіталізацій. Інститут Роберта Коха в Німеччині звітує про падіння показників вже четвертий день підряд. Маючи понад 100 тисяч випадків, там зафіксовано лише 1591 смерть через активне тестування та чудовий стан медичної системи.

Канцлер Ангела Меркель закликала громадян зберігати пильність, але визнала, що останні дані дають надію. Тепер, додала вона, треба запустити одночасно два процеси: повернення життя крок за кроком і забезпечити охорону здоров’я для всіх. Датою пом’якшення заходів поки визначено 19-те квітня. Масштабні заходи та мітинги все ще будуть заборонені. МВС країни розробляє механізм знаходження 80% людей, які контактували з зараженими за 24 години. Школи та державний кордон теж планують потиху відчиняти.

Сусіди Німеччини в Австрії теж не сидять в карантині просто так, а вже розробили план, як виходити. З наступного тижня уряд планує відкривати магазини. Це перше значне послаблення режиму боротьби з коронавірусом. Країна була закрита три тижні: не працювали бари, театри, магазини.

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З часом, ситуація стабілізувалася, що зробило можливим "поетапне відкриття", сказав канцлер Себастьян Курц. З 14 квітня магазини площею менш ніж 400 кв.м. зможуть працювати знову. Всередині та в громадському транспорті треба буде носити маски.

Франція: де немає плану виходу



Поліція біля Ейфелевої вежі у Парижі / Фото RFI

В Парижі поки що не планують повністю виходити з локдауну. Країна буде в ньому, скоріш за все, більшу частину квітня, а то й більше (карантин продовжать і після 15 квітня, ймовірно). Але про послаблення розмовляють. Тим більше, що подібні питання вже ставлять уряду депутати Національної Асамблеї. Едуард Філіп зміг лише відповісти, що "накидає стратегію виходу". Це означає, що її в уряду ще просто немає.

Люди не можуть вийти з дому у Франції без заповненої форми з переліком важливих причин для цього - покупки товарів, візити до лікаря, прогулянки з собакою або короткі спортивні руханки. І оскільки уряд мовчить, його роботу взяли на себе експерти, запропонувавши кілька ідей. Розглянемо їх нижче.

1) Колективний імунітет: найбільш ризикований варіант, захворіє дуже багато людей. Навантаження на медичну систему буде дуже великим, може виникнути друга хвиля вірусу. Але обмеження будуть зняті відразу всі. Тільки якщо весь народ сформує колективний імунітет, можна казати про перемогу над вірусом (але є припущення, що імунний захист від коронавірусу тимчасовий, як від грипу).

2) Масове тестування по регіонах: ширші перевірки та поступове відкриття регіонів. Якщо будуть вирішені логістичні та технічні завдання. Можливі локальні спалахи потрібно відразу ізолювати та закривати – створювати так звані кластери. Широкомасштабні перевірки уряд вже почав. До кінця квітня, за словами міністра охорони здоров’я Олів’є Варана, Франція буде проводити до "50 тисяч тестів в день", а у червні випустять ще "100 тисяч наборів".

3) Довша самоізоляція для вразливих груп: власне, для чого і вводився локдаун ( тепер заради цього його будуть знімати). Можливо, навіть поки не буде досягнутий загальний імунітет проти вірусу. Тим часом, усі інші зможуть працювати та відновлювати економіку країни.

До речі, во Франції тема з геолокацією для відстежування хворих та контактів була швидко відкинута головою уряду. Не дозволено законом, пояснив Філіп. І навіть якщо вони були б доступні, громадяни мали б вирішувати, чи використовувати їх. На відміну від Німеччини, де планують використовувати дані від мобільних телефонів та надихаються досвідом Сингапуру.

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