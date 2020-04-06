Хто винен у масштабному спалаху коронавірусу в Італії, – розслідування The New York Times

Причиною жахливих наслідків спалаху коронавірусу в Італії могли стати недооцінка масштабів проблеми та недбалість влади. Вже під час епідемії залишались відкритими бари та ресторани.

Перший випадок коронавірусу в Італії діагностували 20 лютого у провінції Лоді, що у Ломбардії. Незабаром в регіоні Венето – перша смерть від COVID-19. Уряд почав впроваджувати карантинні обмеження лише на четвертий день після початку епідемії, пише The New York Times.

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Обмеження охопили територію навколо 10 міст у Ломбардії та Венето. 50 тисяч жителів опинились на карантині: закрито школи, музеї, театри, скасовано релігійні та спортивні заходи.



Бари в Італії працювали під час епідемії / Фото Business insider

Проте ресторани та бари працювали до шостої вечора. А мер Мілана – центра Ломбардії Джузеппе Сала у власному інстаграмі розмістив відео під назвою "Мілан не зупиняється". Коли кількість заражених у країні сягла двох тисяч, у Мілані все ще був відчинений кафедральний собор та деякі музеї.



Багато італійців з півночі встигли поїхати на південь до карантину / Фото Euractiv

Масштабний карантин на півночі країни ввели тільки 8 березня, коли кількість смертей від коронавірусу наближалася до позначки в 400 осіб. Під обмеження потрапили 16 мільйонів людей. Проте дехто з них вже встиг поїхати до родичів і знайомих на південь, аби не опинитись на карантині.

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На загальнонаціональний карантин Італія спромоглась лише через три тижні після появи в країні коронавірусу: тоді з діагнозом COVID-19 уже були 10 тисяч осіб. 450 з них – померли.



Від коронавірусу в Італії померли близько 16 тисяч осіб / Фото Euractiv

Карантин передбачав:

заборону на проведення масових і спортивних заходів;

введення системи перепусток для пересування по країні з метою роботи, оздоровлення та іншого;

обмеження на роботу закладів громадського харчування до 18 години.

Закрити бари, ресторани і більшість магазинів Італія змогла вже при кількості хворих у 47 тисяч осіб.

Цікаво! Згідно з дослідженнями (за 21 березня), режим карантину вплинув на кількість щоденних контактів громадян:

– на 77% зменшилась кількість щоденних контактів на півночі Італії;

– на 76% – у центрі країни,

– на 70% – на півдні і островній частині.

Італійські вчені відзначають дві великі проблеми в успішному подоланні коронавірусу:

тривалий інкубаційний період хвороби — аж до двох тижнів; відсутність досліджень, що стосуються боротьби з коронавірусом нового типу.

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Під час карантину італійці на понад 70% зменшили щоденні контакти / Фото Euromoney

Станом на 6 квітня в Італії зафіксовано майже 130 тисяч випадків зараження коронавірусом, хвороба забрала життя понад 16 тисяч осіб, а одужали близько 22 тисяч італійців.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу