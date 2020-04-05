Люди крадуть їжу з супермаркетів: карантин в Італії призвів до зростання злочинності

В Італії відчутно зростає кількість грабежів на тлі тривалого карантину в країні. Епідемія коронавірусу зачепила здебільшого багаті райони півночі країни, тож порівняно бідний південь пандемію відчуває передовсім економічно.

Значна частина людей у південних регіонах країни працювали нелегально, тож під час карантину вони залишилися без роботи. Про це пише видання CNN.

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Крім позбавлення самого джерела заробітку, люди не можуть вимагати компенсації та допомоги по безробіттю. Усе через те, що раніше вони працювали нелегально.

Через це люди подекуди відмовляються платити за продукти на касах супермаркетів. У соціальних мережах людей закликають до масових протестів і грабежів. А в провінції Апулія навіть викрали вантажівку, яка доставляла їжу.

Поліція розповідає, що розуміє скрутну ситуацію людей, які втратили роботу. Втім багато хто з них навіть не звертається по допомогу через почуття власної гідності.

Що відомо про коронавірус в Італії?Станом на ранок 5 квітня в Італії зафіксували вже понад 124 випадки захворювання на коронавірус. За цим показником країна є третьою у світі після США та Іспанії.



Втім за кількістю жертв пандемії Італія – беззаперечний лідер. У країні через коронавірус померли вже 15 тисяч 362 людей. Майже 21 тисяча італійців вже одужали від коронавірусу.



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