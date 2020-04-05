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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Українських лікарів в Італії привітали піснею Руслани: відео

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      Українські лікарі в Італії / Фото з соцмереж

      Напередодні українські лікарі прибули в Італію, щоб допомогти країні в боротьбі з COVID-19. Мешканці Неаполя зустріли їх піснями Руслани – української переможниці Євробачення.

      В одному з районів Неаполя місцевий діджей вирішив поставити пісні Руслани, аби подякувати українським лікарям. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький.

      Важливо В лікарнях Італії майже сотня українців із діагнозом COVID-19, – Аваков

      Щовечора у місті влаштовують флешмоб, аби подякувати медикам, що рятують життя хворих на COVID-19.

      Українських медиків привітали піснями у Неаполі: дивіться відео

      Група з 20 українських медиків 4 квітня прилетіла до Італії. В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.

      Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там зараз бракує персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.

      Що відомо про коронавірус в Італії? Італія залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії понад 124 тисячі людей заразились коронавірусом, одужали – 20 996.

      Померли від недуги – 15 362 людини, серед них понад 70 лікарів. В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. 

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Руслана Новини України Коронавірус COVID-19
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