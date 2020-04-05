Украинских врачей в Италии приветствовали песнями Русланы: видео
Накануне украинские врачи прибыли в Италию, чтобы помочь стране в борьбе с COVID-19. Жители Неаполя встретили их песнями Русланы – украинской победительницы Евровидения.
В одном из районов Неаполя местный диджей решил поставить песни Русланы, чтобы поблагодарить украинских врачей. Об этом на своей фейсбук-странице написал генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.
Важно В больницах Италии почти сотня украинцев с диагнозом COVID-19, – Аваков
Каждый вечер в городе устраивают флешмоб, чтобы поблагодарить медиков, которые спасают жизни больных COVID-19.
Украинских медиков приветствовали песнями в Неаполе: смотрите видео
Группа из 20 украинских медиков 4 апреля прилетела в Италию. В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
Врачей направили в различные итальянские больницы. Там сейчас не хватает персонала, так как многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.
Что известно о коронавирусе в Италии?Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. С начала эпидемии в Италии более 124 тысяч человек заразились коронавирусом, выздоровели – 20 996.
Умерли от болезни – 15 362 человека, среди них более 70 врачей. В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.
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