Украинских врачей в Италии приветствовали песнями Русланы: видео

Накануне украинские врачи прибыли в Италию, чтобы помочь стране в борьбе с COVID-19. Жители Неаполя встретили их песнями Русланы – украинской победительницы Евровидения.

В одном из районов Неаполя местный диджей решил поставить песни Русланы, чтобы поблагодарить украинских врачей. Об этом на своей фейсбук-странице написал генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.

Важно В больницах Италии почти сотня украинцев с диагнозом COVID-19, – Аваков

Каждый вечер в городе устраивают флешмоб, чтобы поблагодарить медиков, которые спасают жизни больных COVID-19.

Украинских медиков приветствовали песнями в Неаполе: смотрите видео

Группа из 20 украинских медиков 4 апреля прилетела в Италию. В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Врачей направили в различные итальянские больницы. Там сейчас не хватает персонала, так как многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.

Что известно о коронавирусе в Италии?Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. С начала эпидемии в Италии более 124 тысяч человек заразились коронавирусом, выздоровели – 20 996.



Умерли от болезни – 15 362 человека, среди них более 70 врачей. В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.