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      Украинских врачей в Италии приветствовали песнями Русланы: видео

      - Читати новину українською
      Украинские врачи в Италии / Фото из соцсетей

      Накануне украинские врачи прибыли в Италию, чтобы помочь стране в борьбе с COVID-19. Жители Неаполя встретили их песнями Русланы – украинской победительницы Евровидения.

      В одном из районов Неаполя местный диджей решил поставить песни Русланы, чтобы поблагодарить украинских врачей. Об этом на своей фейсбук-странице написал генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.

      Важно В больницах Италии почти сотня украинцев с диагнозом COVID-19, – Аваков

      Каждый вечер в городе устраивают флешмоб, чтобы поблагодарить медиков, которые спасают жизни больных COVID-19.

      Украинских медиков приветствовали песнями в Неаполе: смотрите видео

      Группа из 20 украинских медиков 4 апреля прилетела в Италию. В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

      Врачей направили в различные итальянские больницы. Там сейчас не хватает персонала, так как многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.

      Что известно о коронавирусе в Италии?Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. С начала эпидемии в Италии более 124 тысяч человек заразились коронавирусом, выздоровели – 20 996.

      Умерли от болезни – 15 362 человека, среди них более 70 врачей. В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Руслана
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