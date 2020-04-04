Самолет с украинскими медиками приземлился в Италии: фото
Италия никогда не забудет того, что Украина отправила своих медиков помочь стране в борьбе с COVID-19. Самолет с украинцами днем 4 апреля встретили в эпицентре вспышки коронавируса в Европе.
Итальянцы выражают благодарность, в частности слова благодарности уже сказал прибывшим медикам глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Об этом пишет посольство Украины в Италии.
Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет,
– заявил он.
Новость дополняется…
Комментарии
Читайте также
сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
сегодня , 09:00 Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет
сегодня , 09:37 Война на Донбассе и коронавирус: как Россия будет действовать в условиях пандемии
Выбор редакции
-
Из-за коронавируса: в Перу мужчинам и женщинам запретили появляться на улице в один деньсегодня , 06:20
-
Турция усилила карантин: запретили выходить на улицу людям моложе 20 летсегодня , 11:33
-
Трамп уволил инспектора по разведке США, который доложил о скандальной беседе с Зеленскимсегодня , 12:52
-
Лучшее момент: куда вкладывать деньги во время кризиса?сегодня , 08:40
-
Трамп объяснил, почему не носит маску в разгар эпидемии COVID-19 в СШАсегодня , 08:51
-
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисыксегодня , 12:36
Предложения партнеров
Комментарии