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      Самолет с украинскими медиками приземлился в Италии: фото

      - Читати новину українською
      Украинские медики прибыли в Италию / Фото из соцсетей

      Италия никогда не забудет того, что Украина отправила своих медиков помочь стране в борьбе с COVID-19. Самолет с украинцами днем 4 апреля встретили в эпицентре вспышки коронавируса в Европе.

      Итальянцы выражают благодарность, в частности слова благодарности уже сказал прибывшим медикам глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Об этом пишет посольство Украины в Италии.

      Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет,
      – заявил он.

       

      Новость дополняется…

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости политики
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