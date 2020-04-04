Самолет с украинскими медиками приземлился в Италии: фото

Италия никогда не забудет того, что Украина отправила своих медиков помочь стране в борьбе с COVID-19. Самолет с украинцами днем 4 апреля встретили в эпицентре вспышки коронавируса в Европе.

Итальянцы выражают благодарность, в частности слова благодарности уже сказал прибывшим медикам глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Об этом пишет посольство Украины в Италии.

Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет,

– заявил он.

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