Літак з українськими медиками приземлився в Італії: фото

Італія ніколи не забуде того, що Україна відправила своїх медиків допомогти країні в боротьбі з COVID-19. Літак з українцями вдень 4 квітня зустріли в епіцентрі спалаху коронавірусу в Європі.

Італійці висловлюють вдячність, зокрема слова подяки вже сказав прибулим медикам глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Про це пише посольство України в Італії. Щиро дякуємо Україні та її медикам за цей жест солідарності та міжнародної підтримки. Італія цього ніколи не забуде,

– заявив він. Новина доповнюється…