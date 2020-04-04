Літак з українськими медиками приземлився в Італії: фото
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Італія ніколи не забуде того, що Україна відправила своїх медиків допомогти країні в боротьбі з COVID-19. Літак з українцями вдень 4 квітня зустріли в епіцентрі спалаху коронавірусу в Європі.
Італійці висловлюють вдячність, зокрема слова подяки вже сказав прибулим медикам глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Про це пише посольство України в Італії.
Щиро дякуємо Україні та її медикам за цей жест солідарності та міжнародної підтримки. Італія цього ніколи не забуде,
– заявив він.
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