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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Літак з українськими медиками приземлився в Італії: фото

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      Українські медики прибули в Італію / Фото з соцмереж

      Італія ніколи не забуде того, що Україна відправила своїх медиків допомогти країні в боротьбі з COVID-19. Літак з українцями вдень 4 квітня зустріли в епіцентрі спалаху коронавірусу в Європі.

      Італійці висловлюють вдячність, зокрема слова подяки вже сказав прибулим медикам глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Про це пише посольство України в Італії.

      Щиро дякуємо Україні та її медикам за цей жест солідарності та міжнародної підтримки. Італія цього ніколи не забуде,
      – заявив він.

       

      Новина доповнюється…

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини політики
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