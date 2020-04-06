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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кто виноват в масштабной вспышке коронавируса в Италии, – расследование The New York Times

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      Власть опоздала с карантином, – The NYT / Business Insider

      Причиной ужасных последствий вспышки коронавируса в Италии могли стать недооценка масштабов проблемы и халатность власти. Уже во время эпидемии оставались открытыми бары и рестораны.

      Первый случай коронавируса в Италии диагностировали 20 февраля в провинции Лоди, что в Ломбардии. Вскоре в регионе Венето – первая смерть от COVID-19. Правительство начало внедрять карантинные ограничения только на четвертый день после начала эпидемии, пишет The New York Times.

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      Ограничения охватили территорию вокруг 10 городов в Ломбардии и Венето. 50 тысяч жителей оказались на карантине: закрыты школы, музеи, театры, отменены религиозные и спортивные мероприятия.


      Бары в Италии работали во время эпидемии / Фото Business insider

      Однако рестораны и бары работали до шести вечера. А мэр Милана – центра Ломбардии Джузеппе Сала в собственном инстаграме разместил видео под названием "Милан не останавливается". Когда количество зараженных в стране достигло двух тысяч, в Милане все еще был открыт кафедральный собор и некоторые музеи.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #forzamilano #milanononsiferma

      Допис, поширений Beppe Sala (@beppesala)

       


      Многие итальянцы с севера успели поехать на юг до карантина / фото Euractiv

      Масштабный карантин на севере страны ввели только 8 марта, когда количество смертей от коронавируса приближалось к отметке в 400 человек. Под ограничения попали 16 миллионов человек. Однако кое-кто из них уже успел уехать к родственникам и знакомым на юг, чтобы не оказаться на карантине.

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      На общенациональный карантин Италия смогла уйти только через три недели после появления в стране коронавируса: тогда с диагнозом COVID-19 уже были 10 тысяч человек. 450 из них – умерли.


      От коронавируса в Италии умерли около 16 тысяч человек / Фото Euractiv

      Карантин предусматривал:

      • запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий;
      • введение системы пропусков для передвижения по стране с целью работы, оздоровления и другое;
      • ограничения на работу заведений общественного питания до 18 часов.

      Закрыть бары, рестораны и большинство магазинов Италия смогла уже при количестве больных в 47 тысяч человек.

      Интересно! Согласно исследованиям (по 21 марта), режим карантина повлиял на количество ежедневных контактов граждан:
      – на 77% уменьшилось количество ежедневных контактов на севере Италии;
      – на 76% – в центре страны,
      – на 70% – на юге и островной части.

      Итальянские ученые отмечают две большие проблемы в успешном преодолении коронавируса:

      1. длительный инкубационный период болезни — до двух недель;
      2. отсутствие исследований, касающихся борьбы с коронавирусом нового типа.

      коронавірус в Італії
      Во время карантина итальянцы более чем на 70% уменьшили ежедневные контакты / Фото Euromoney

      По состоянию на 6 апреля в Италии зафиксировано почти 130 тысяч случаев заражения коронавирусом, болезнь унесла жизни более 16 тысяч человек, а поправились около 22 тысяч итальянцев.


      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19
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