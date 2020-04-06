У Польщі розповіли, коли чекають на пік епідемії коронавірусу

Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням. Кількість тестувань на COVID-19 щодня збільшують.

Перші випадки зхаворювання на коронавірус у Польщі виявили на початку березня. Щодня в країні збільшують обсяги тестувань: зараз 5 – 6 тисяч щодня, найближчим часом планують дійти до 8 – 9 тисяч. Польща буде забезпечена 800 тисячами тестів, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує RMF 24.

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150 тисяч тестів – доступні, 150 тисяч – вже в дорозі, в найближчі кілька днів вони будуть в Польщі. Ми тестуємо в тих місцях, де епідеміологи, експерти вказують нам, що потрібно тестувати, тобто різні види об'єктів підвищеного ризику, місця карантину, лікарні,

– пояснив Моравецький.

Також польська влада занепокоєна станом економіки через тривалий карантин. В уряді працюють над економічною моделлю – аби мінімізувати збитки від коронавірусу.

Коронавірус у Польщі

Станом на 6 квітня у Польщі на коронавірус захворіли 4 200 осіб , померли – 98 .

, померли – . Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки.

Школи закрито до Великодня.

Неповнолітні особи можуть виходити на вулицю лише у супроводі дорослих.

Усі парки, сквери, набережні – зачинені.

Зачинені усі готелі та хостели, салони краси. Також строго заборонено надавати будь-які косметичні чи інші послуги вдома.

За порушення будь-яких правил, які ввів уряд, штраф – від 5 до 30 тисяч злотих.



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