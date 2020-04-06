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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Польщі розповіли, коли чекають на пік епідемії коронавірусу

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      Поляки планують тестувати 9 тисяч осіб щодня / Hollywood reporter

      Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням. Кількість тестувань на COVID-19 щодня збільшують.

      Перші випадки зхаворювання на коронавірус у Польщі виявили на початку березня. Щодня в країні збільшують обсяги тестувань: зараз 5 – 6 тисяч щодня, найближчим часом планують дійти до 8 – 9 тисяч. Польща буде забезпечена 800 тисячами тестів, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує RMF 24.

      До теми Карантин в Україні і світі: де жорсткіші обмеження

      150 тисяч тестів – доступні, 150 тисяч – вже в дорозі, в найближчі кілька днів вони будуть в Польщі. Ми тестуємо в тих місцях, де епідеміологи, експерти вказують нам, що потрібно тестувати, тобто різні види об'єктів підвищеного ризику, місця карантину, лікарні,
      – пояснив Моравецький.

      Також польська влада занепокоєна станом економіки через тривалий карантин. В уряді працюють над економічною моделлю – аби мінімізувати збитки від коронавірусу.

      Коронавірус у Польщі

      • Станом на 6 квітня у Польщі на коронавірус захворіли 4 200 осіб, померли – 98.
      • Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки.
      • Школи закрито до Великодня.
      • Неповнолітні особи можуть виходити на вулицю лише у супроводі дорослих.
      • Усі парки, сквери, набережні – зачинені.
      • Зачинені усі готелі та хостели, салони краси. Також строго заборонено надавати будь-які косметичні чи інші послуги вдома.
      • За порушення будь-яких правил, які ввів уряд, штраф – від 5 до 30 тисяч злотих.

      Чому краще не виходити з дому
      Чому краще не виходити під час пандемії? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Польщі Новини Здоров'я
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