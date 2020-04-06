В Польше рассказали, когда ждут пик эпидемии коронавируса
Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна лишь в начале борьбы с заболеванием. Количество тестирований на COVID-19 ежедневно увеличивают.
Первые случаи заболевания коронавирусом в Польше обнаружили в начале марта. Ежедневно в стране увеличивают объемы тестирований: сейчас 5 – 6 тысяч ежедневно, в ближайшее время планируют дойти до 8 – 9 тысяч. Польша будет обеспечена 800 тысячами тестов, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, информирует RMF 24.
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150 тысяч тестов – доступны, 150 тысяч – уже в пути, в ближайшие несколько дней они будут в Польше. Мы тестируем в тех местах, где эпидемиологи, эксперты указывают нам, что нужно тестировать, то есть различные виды объектов повышенного риска, места карантина, больницы,
– пояснил Моравецкий.
Также польские власти обеспокоены состоянием экономики из-за длительного карантина. В правительстве работают над экономической моделью – чтобы минимизировать убытки от коронавируса.
Коронавирус в Польше
- По состоянию на 6 апреля в Польше коронавирусом заболели 4 200 человек, умерли – 98.
- Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают только продуктовые магазины и аптеки.
- Школы закрыты до Пасхи.
- Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
- Все парки, скверы, набережные – закрыты.
- Закрыты все гостиницы и хостелы, салоны красоты. Также строго запрещено оказывать любые косметические или другие услуги на дому.
- За нарушение любых правил, которые ввело правительство, штраф – от 5 до 30 тысяч злотых.
Чому краще не виходити під час пандемії? / Інфографіка 24 каналу
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