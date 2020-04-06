15:21
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Польше рассказали, когда ждут пик эпидемии коронавируса

      - Читати новину українською
      Поляки планують тестувати 9 тисяч осіб щодня / Hollywood reporter

      Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна лишь в начале борьбы с заболеванием. Количество тестирований на COVID-19 ежедневно увеличивают.

      Первые случаи заболевания коронавирусом в Польше обнаружили в начале марта. Ежедневно в стране увеличивают объемы тестирований: сейчас 5 – 6 тысяч ежедневно, в ближайшее время планируют дойти до 8 – 9 тысяч. Польша будет обеспечена 800 тысячами тестов, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, информирует RMF 24.

      К теме Карантин в Украине и мире: где более жесткие ограничения

      150 тысяч тестов – доступны, 150 тысяч – уже в пути, в ближайшие несколько дней они будут в Польше. Мы тестируем в тех местах, где эпидемиологи, эксперты указывают нам, что нужно тестировать, то есть различные виды объектов повышенного риска, места карантина, больницы,
      – пояснил Моравецкий.

      Также польские власти обеспокоены состоянием экономики из-за длительного карантина. В правительстве работают над экономической моделью – чтобы минимизировать убытки от коронавируса.

      Коронавирус в Польше

      • По состоянию на 6 апреля в Польше коронавирусом заболели 4 200 человек, умерли – 98.
      • Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают только продуктовые магазины и аптеки.
      • Школы закрыты до Пасхи.
      • Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
      • Все парки, скверы, набережные – закрыты.
      • Закрыты все гостиницы и хостелы, салоны красоты. Также строго запрещено оказывать любые косметические или другие услуги на дому.
      • За нарушение любых правил, которые ввело правительство, штраф – от 5 до 30 тысяч злотых.

      Чому краще не виходити з дому
      Чому краще не виходити під час пандемії? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Польши Новости Здоровье
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:27 Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии
      Новини України 12566
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 218306
      сегодня , 12:10 Скандальный владыка Павел находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса, – источник
      Новини України 11395
      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 159376
      сегодня , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 91296
      сегодня , 09:23 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
      Новини України 18357
      сегодня , 08:31 Курс валют на 6 апреля: доллар и евро существенно подешевели
      Новини України 8009
      сегодня , 11:56 Неприкосновенных нет, пусть сажают: глава "Слуги народа" о скандале между Леросом и Ермаком
      Новини України 4466
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      4 апреля , 23:03 Новости коронавируса 4 апреля: украинские медики в Италии, новый антирекорд США
      Ірина Вихрущ
      Залиште відгук