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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин в Украине и мире: где более жесткие ограничения

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      Карантин в Украине жестче, чем в соседней Польше, – сравнение / ngu.gov.ua

      Кабинет Министров Украины решил еще больше усилить меры по противодействию распространения коронавируса в нашем государстве. Премьер-министр Денис Шмыгаль даже взялся сравнивать ограничения, которые действуют в Украине, с карантинами в других странах.

      В своем фейсбуке глава правительства опубликовал табличку со сравнениями введенных ограничительных мероприятий в Украине и еще ряде стран.

      Важно Карантин в Украине усилили: что нового

      Сравнение проводится по конкретным мероприятиям, которые ввела каждая страна на своей территории. Кроме Украины, там еще 9 стран:

      • Италия,
      • Испания,
      • Франция,
      • Великобритания,
      • Израиль,
      • Чехия,
      • Греция,
      • Польша,
      • Венгрия.

      Сравнение проводят по конкретным пунктам ограничений, которые ввела каждая страна. Таких в таблице есть 9:

      • обязательная обсервация;
      • ответственность за нарушение правил карантина;
      • закрытие учебных заведений, питания и развлекательных комплексов;
      • запрет пребывания без маски в общественных местах;
      • перемещение группами не более чем из 2 человек;
      • запрет посещать парки и зоны отдыха;
      • комендантский час;
      • остановка работы большинства предприятий;
      • самоизоляция людей старше 60 лет.

      Стоит знать Нарушителей режима самоизоляции будут принудительно отправлять в обсерватор, – решение правительства

      По этим показателям более жесткие правила карантина, чем в Украине, действуют в Испании, Италии, Израиле и Чехии. Во всех этих странах действует комендантский час, а в Италии и Испании еще и приостановлена ​​работа большинства предприятий.

      Несколько похожи на Украину ограничения действуют в Греции и Венгрии. В Греции комендантский час лишь частичный, а в Венгрии действует обязательно, но одновременно самоизоляция престарелых не является обязательной.

      Во Франции, Великобритании и Польше ограничения ощутимо менее жесткие, чем в Украине.

      Правительство усилило карантинные меры, руководствуясь мировой практикой. Для сохранения жизни людей власти разных стран вынуждены прибегать к чрезвычайным шагам,
      – отметил Денис Шмыгаль.


      Ограничительные меры в Украине и мире / инфографика Кабинета Министров Украины

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Великобритания Новости политики Чехия Новости Израиля Греция Венгрия Новости Франции Новости Польши Кабинет Министров Украины
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