Карантин в Украине и мире: где более жесткие ограничения
Кабинет Министров Украины решил еще больше усилить меры по противодействию распространения коронавируса в нашем государстве. Премьер-министр Денис Шмыгаль даже взялся сравнивать ограничения, которые действуют в Украине, с карантинами в других странах.
В своем фейсбуке глава правительства опубликовал табличку со сравнениями введенных ограничительных мероприятий в Украине и еще ряде стран.
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Сравнение проводится по конкретным мероприятиям, которые ввела каждая страна на своей территории. Кроме Украины, там еще 9 стран:
- Италия,
- Испания,
- Франция,
- Великобритания,
- Израиль,
- Чехия,
- Греция,
- Польша,
- Венгрия.
Сравнение проводят по конкретным пунктам ограничений, которые ввела каждая страна. Таких в таблице есть 9:
- обязательная обсервация;
- ответственность за нарушение правил карантина;
- закрытие учебных заведений, питания и развлекательных комплексов;
- запрет пребывания без маски в общественных местах;
- перемещение группами не более чем из 2 человек;
- запрет посещать парки и зоны отдыха;
- комендантский час;
- остановка работы большинства предприятий;
- самоизоляция людей старше 60 лет.
Стоит знать Нарушителей режима самоизоляции будут принудительно отправлять в обсерватор, – решение правительства
По этим показателям более жесткие правила карантина, чем в Украине, действуют в Испании, Италии, Израиле и Чехии. Во всех этих странах действует комендантский час, а в Италии и Испании еще и приостановлена работа большинства предприятий.
Несколько похожи на Украину ограничения действуют в Греции и Венгрии. В Греции комендантский час лишь частичный, а в Венгрии действует обязательно, но одновременно самоизоляция престарелых не является обязательной.
Во Франции, Великобритании и Польше ограничения ощутимо менее жесткие, чем в Украине.
Правительство усилило карантинные меры, руководствуясь мировой практикой. Для сохранения жизни людей власти разных стран вынуждены прибегать к чрезвычайным шагам,
– отметил Денис Шмыгаль.
Ограничительные меры в Украине и мире / инфографика Кабинета Министров Украины
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