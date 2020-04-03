Карантин в Украине и мире: где более жесткие ограничения

Кабинет Министров Украины решил еще больше усилить меры по противодействию распространения коронавируса в нашем государстве. Премьер-министр Денис Шмыгаль даже взялся сравнивать ограничения, которые действуют в Украине, с карантинами в других странах.

В своем фейсбуке глава правительства опубликовал табличку со сравнениями введенных ограничительных мероприятий в Украине и еще ряде стран.

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Сравнение проводится по конкретным мероприятиям, которые ввела каждая страна на своей территории. Кроме Украины, там еще 9 стран:

Италия,

Испания,

Франция,

Великобритания,

Израиль,

Чехия,

Греция,

Польша,

Венгрия.

Сравнение проводят по конкретным пунктам ограничений, которые ввела каждая страна. Таких в таблице есть 9:

обязательная обсервация;

ответственность за нарушение правил карантина;

закрытие учебных заведений, питания и развлекательных комплексов;

запрет пребывания без маски в общественных местах;

перемещение группами не более чем из 2 человек;

запрет посещать парки и зоны отдыха;

комендантский час;

остановка работы большинства предприятий;

самоизоляция людей старше 60 лет.

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По этим показателям более жесткие правила карантина, чем в Украине, действуют в Испании, Италии, Израиле и Чехии. Во всех этих странах действует комендантский час, а в Италии и Испании еще и приостановлена ​​работа большинства предприятий.

Несколько похожи на Украину ограничения действуют в Греции и Венгрии. В Греции комендантский час лишь частичный, а в Венгрии действует обязательно, но одновременно самоизоляция престарелых не является обязательной.

Во Франции, Великобритании и Польше ограничения ощутимо менее жесткие, чем в Украине.

Правительство усилило карантинные меры, руководствуясь мировой практикой. Для сохранения жизни людей власти разных стран вынуждены прибегать к чрезвычайным шагам,

– отметил Денис Шмыгаль.



Ограничительные меры в Украине и мире / инфографика Кабинета Министров Украины