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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Країни, у яких не зафіксували жодного випадку COVID-19: перелік

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      У яких країнах не виявили коронавірус / Ілюстративне фото / Getty images

      У світі зараз налічується 18 країн, з яких не надійшло жодної інформації про випадки коронавірусу COVID-19. Це не означає, що інфікованих там немає, країни попросту можуть не мати тестів на виявлення інфекції або там важко зібрати дані з певних причин. Водночас, в ООН нещодавно заявили, що коронавірусу нема у 7 із 10 найменш відвідуваних країн світу.

      Про 18 країн, з яких не надходили дані про виявлення випадків зараження COVID-19, інформує американський університет Джонса Хопкінса.

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      При цьому низка експертів вважають, що, ймовірно, деякі країни просто не повідомляють про випадки зараження, хоча вони там і є. Статистику у деяких країнах, наприклад, у Ємені, зібрати складно через збройні конфлікти.

      А ось в Туркменістані уряд заборонив державним ЗМІ навіть використовувати слово "коронавірус" і виключив його з інформаційних брошур, які МОЗ поширює в школах, лікарнях і на підприємствах.

      Тим часом про КНДР навіть почали жартувати у мережі. Річ у тім, що ще у лютому там зафіксували один випадок коронавірусної інфекції, однак наступного дня ця інформація зникла з офіційних статистичних даних. Що насправді коїться з поширенням інфекції в одній з найбільш закритих країн світу – загадка.

      Жарт КНДР
      Жарт про статистику хворих на коронавірус у КНДР / Картинка з соцмереж

      Перелік країн, де начебто не виявили коронавірус:

      • Вануату;
      • Ємен;
      • Кірибаті;
      • КНДР;
      • Коморські острови;
      • Лесото;
      • Маршаллові острови;
      • Мікронезія;
      • Науру;
      • Палау;
      • Самоа;
      • Сан-Томе і Принсипі;
      • Соломонові острови;
      • Таджикистан;
      • Тонга;
      • Туркменістан;
      • Тувалу;
      • Південний Судан.

      Водночас, більшість з перелічених країн – це невеликі острівні держави з обмеженими контактами із зовнішнім світом. Так, в ООН раніше наголошували, що COVID-19 не виявили у 7 з 10 найменш відвідуваних країн світу.

      Попри те, що в маленьких острівних державах коронавірус поки не виявили, він становить для них чи не найбільшу загрозу. Система охорони здоров’я там не надто надійна, хорошого медобладнання теж не вистачає, їм може загрожувати навіть повне вимирання у разі появи COVID-19.

      Міфи і правда про коронавірус
      Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Таджикистан Південний Судан Ємен КНДР Туркменістан Статистика ООН Коронавірус COVID-19
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