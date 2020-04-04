Страны, в которых не зафиксировали ни одного случая COVID-19: перечень

В мире сейчас насчитывается 18 стран, из которых не поступило никакой информации о случаях коронавируса COVID-19. Это не означает, что инфицированных там нет, страны попросту могут не иметь тестов на выявление инфекции или там трудно собрать данные из определенных причин. В то же время, в ООН недавно заявили, что коронавируса нет в 7 из 10 наименее посещаемых стран мира.

Про 18 країн, з яких не надходили дані про виявлення випадків зараження COVID-19, інформує американський університет Джонса Хопкінса.

При цьому низка експертів вважають, що, ймовірно, деякі країни просто не повідомляють про випадки зараження, хоча вони там і є. Статистику у деяких країнах, наприклад, у Ємені, зібрати складно через збройні конфлікти.

А ось в Туркменістані уряд заборонив державним ЗМІ навіть використовувати слово "коронавірус" і виключив його з інформаційних брошур, які МОЗ поширює в школах, лікарнях і на підприємствах.

Тим часом про КНДР навіть почали жартувати у мережі. Річ у тім, що ще у лютому там зафіксували один випадок коронавірусної інфекції, однак наступного дня ця інформація зникла з офіційних статистичних даних. Що насправді коїться з поширенням інфекції в одній з найбільш закритих країн світу – загадка.



Жарт про статистику хворих на коронавірус у КНДР / Картинка з соцмереж

Перелік країн, де начебто не виявили коронавірус:

Вануату;

Ємен;

Кірибаті;

КНДР;

Коморські острови;

Лесото;

Маршаллові острови;

Мікронезія;

Науру;

Палау;

Самоа;

Сан-Томе і Принсипі;

Соломонові острови;

Таджикистан;

Тонга;

Туркменістан;

Тувалу;

Південний Судан.

Водночас, більшість з перелічених країн – це невеликі острівні держави з обмеженими контактами із зовнішнім світом. Так, в ООН раніше наголошували, що COVID-19 не виявили у 7 з 10 найменш відвідуваних країн світу.

Попри те, що в маленьких острівних державах коронавірус поки не виявили, він становить для них чи не найбільшу загрозу. Система охорони здоров’я там не надто надійна, хорошого медобладнання теж не вистачає, їм може загрожувати навіть повне вимирання у разі появи COVID-19.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу