ЕС хочет выйти из кризиса: где и когда планируют смягчить карантин

Хотя пандемия коронавируса все еще свирепствует по всему миру, экономический кризис заставляет правительства искать пути выхода из карантина. Сайт 24 канала посмотрел на первые подобные планы в странах Европы.

Италия и Испания: как выйти из локдауна



Итальянская полиция на блокпосту / photo: dnyuz.com

Несмотря на то, что коронавирус до сих пор является серьезной пандемией и уносит тысячи жизней, экономический кризис уже заставляет правительства искать пути выхода из введенного карантина. Уже нужно запускать предприятия и давать людям возможность ходить на работу.

Конечно, есть опасения, что осенью вирус вернется. Несколько европейских стран уже сказали, что будут "открываться", несмотря на ситуацию. О планах делать это активно заявили Австрия, Чехия. Планируют это делать Франция, Финляндия, Германия. Продумывают стратегии наиболее пострадавшие Италия и Испания.

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Делать это планируют постепенно и осторожно. Сначала это будет касаться малого бизнеса и обучения в школах. Затем, если новой вспышки не будет, вернут к работе предприятия и крупный бизнес как ТРЦ. Но уязвимые слои населения (пожилые люди и с хроническими заболеваниями) будут вынуждены быть дома еще некоторое время.

Испания подверглась мощному удару вируса, там поздно ввели карантин. Но несмотря на его продолжение до 26-го апреля, премьер-министр страны Педро Санчес уже объявил: запрет на всю не критично важную работу (включая строительство) может быть снят после Пасхи (в католических странах это будет 12 апреля, у православных – 19 апреля).

Когда кривая болезни будет у нас под контролем, мы перейдем к новой норме и к реконструкции нашей экономики,

– сказал он.

И добавил, что "две недели отдельная команда эпидемиологов работает над восстановлением экономики и социальной активности".

Министр здравоохранения страны Сальвадор Илла подтвердил, что эпидемия постепенно спадает. Это, по его словам, подтверждает эффективность карантинных мероприятий. Но тестирование на вирус все же расширят, включив туда больных без симптомов. Сейчас компании производят около 240 тысяч тестовых наборов в неделю. Блокпосты около четырех городов в регионе Каталония, где умерло около 100 человек, уже были сняты.

В свою очередь, глава итальянского агентства гражданской защиты Анджело Боррелли объяснил ситуацию в его стране: "Я не хочу давать конкретные даты, но до 16-го мая мы будем иметь положительную статистику. На ее основе начнем вторую фазу и восстановим активность". Сейчас смерти действительно пошли вниз: от 760 2 апреля до 525 6 апреля.

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Но до того, Италия прошла долгий путь к жесткому карантину. Активные меры начали вводить только когда в стране были тысячи больных. На общенациональный карантин Италия оказалась способна лишь через три недели после появления в стране коронавируса: тогда с диагнозом COVID-19 уже были 10 тысяч человек. 450 из них – умерли. Рестораны закрыли еще позже, когда заболело 47 тысяч человек.

В Милане, к примеру, до последнего работали музеи и собор Дуомо. Когда север Италии закрыли на карантин, многие решили возвращаться на юг к родственникам, разнося инфекцию.

Шаг за шагом, осторожно



Канцлер Австрии Себастьян Курц / photo: Guardian Nigeria

Между тем Дания, которая одной из первых оценила угрозу и закрыла границы, первой же объявила о точных датах восстановления нормальной жизни. Председатель правительства Метте Фредериксен: "Следующие две недели – после Пасхи тоже – датчане должны быть сплочены, но на дистанции. Если число случаев будет стабильным, тогда правительство начнет постепенный, тихий и контролируемый процесс открытия нашего общества".

С другой стороны, некоторые все еще страдают от лавины случаев и не можут точно назвать даты или периоды, когда снимут карантин. Другие нации переживают, что если социальное дистанцирование отменить, то число больных и умерших от вируса снова возрастет. Фактически, пришло время делать выбор: уменьшение влияния вируса или работающая экономика. Если выбрать второе, тогда придется ставить на групповой иммунитет.

Таким образом, например, планирует идти Чехия. Детей в школу должны вернуть в середине мая, а также постепенно открыть границы.

Во Франции заявляют о снижении количества умерших от вируса и госпитализаций. Институт Роберта Коха в Германии отчитывается о падении показателей уже четвертый день подряд. Имея чуть более 100 тысяч случаев, там зафиксировано лишь 1591 смерть из-за активного тестирования и превосходного состояния медицинской системы.

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан сохранять бдительность, но признала, что последние данные дают надежду. Теперь, добавила она, надо запустить одновременно два процесса: возвращение жизни шаг за шагом и обеспечить охрану здоровья для всех. Датой смягчения мер пока определено 19-е апреля. Масштабные мероприятия и митинги все еще будут запрещены. МВД страны разрабатывает механизм обнаружения 80% людей, контактировавших с зараженными за 24 часа. Школы и государственную границу тоже планируют понемногу открывать.

Соседи Германии в Австрии тоже не сидят в карантине просто так, а уже разработали план, как выходить. Со следующей недели правительство планирует открывать магазины. Это первое значительное ослабление режима борьбы с коронавирусом. Страна была закрыта три недели: не работали бары, театры, магазины.

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Со временем, ситуация стабилизировалась, что сделало возможным "поэтапное открытие", сказал канцлер Себастьян Курц. С 14 апреля магазины площадью менее 400 кв.м. смогут работать снова. Внутри и в общественном транспорте надо будет носить маски.

Франция: где нет плана выхода



Полиция возле Эйфелевой башни в Париже / photo: RFI

В Париже пока не планируют полностью выходить из локдауна. Страна будет в нем, скорее всего, большую часть апреля, а то и больше (карантин продлят и после 15 апреля, вероятно). Но об ослаблении разговаривают. Тем более, что подобные вопросы уже ставят правительству депутаты Национальной Ассамблеи. Эдуард Филипп смог только ответить, что "прикидывает стратегию выхода". Это значит, что ее у правительства еще просто нет.

Люди не могут выйти из дома во Франции без заполненной формы с перечнем важных причин для этого – покупки товаров, визитов к врачу, прогулки с собакой или коротких спортивных разминок. И поскольку правительство молчит, его работу взяли на себя эксперты, предложив несколько идей. Рассмотрим их ниже.

1) Коллективный иммунитет: наиболее рискованный вариант, заболеет очень много людей. Нагрузка на медицинскую систему будет очень большой, может возникнуть вторая волна вируса. Но ограничения будут сняты сразу все. Только если весь народ сформирует коллективный иммунитет, можно говорить о победе над вирусом (но есть предположение, что иммунная защита от коронавируса временная, как от гриппа).

2) Массовое тестирование по регионам: более широкие проверки и постепенное открытие регионов. Если будут решены логистические и технические задачи. Возможные локальные вспышки нужно сразу изолировать и закрывать – создавать так называемые кластеры. Широкомасштабные проверки правительство уже начало. К концу апреля, по словам министра здравоохранения Оливье Варана, Франция будет проводить до "50 тысяч тестов в день", а в июне выпустят еще "100 тысяч наборов".

3) Более длительная самоизоляция для уязвимых групп: собственно, для чего и вводился локдаун (теперь ради этого его будут снимать). Возможно, даже пока не будет достигнут общий иммунитет против вируса. Между тем, все остальные смогут работать и восстанавливать экономику страны.

Кстати, во Франции тема с геолокацией для отслеживания больных и контактов была быстро отвергнута главой правительства. Не позволено законом, пояснил Филипп. И даже если они были бы доступны, граждане должны решать, использовать ли их. В отличие от Германии, где планируют использовать данные от мобильных телефонов и вдохновляются опытом Сингапура.

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