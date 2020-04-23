Коронавирус в Турции: впечатляющая статистика и вызов для Эрдогана

Турция обошла Китай по количеству случаев заболевания коронавирусом. Есть подозрения, что правительство Турции просто добавляет в статистику только тех, кто умер уже с диагнозом COVID-19.

Турция, коронавирус и закручивание гаек



Врачи в Турции во времена коронавируса / Фото Hurriyet Daily News

Турция уже обошла Китай по количеству новых случаев – их там насчитали уже 95 тысяч! 2 259 человек умерли, еще более тысячи – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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Всего проведены 713 тысяч тестирований на коронавирус. Выздоровели 14 тысяч человек. С одной стороны, кажется что это неплохая статистика для такой большой страны. Но посмотрим немного глубже. Действительно, маленькая смертность может быть связана с успешным лечением на ранних стадиях. Но все имеет две стороны и о второй – ниже.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что пандемия коронавируса –самый большой вызов для мира после Второй Мировой войны и его страна противостоит ему очень успешно. Проблемы начались еще в конце марта, когда резко возросло количество больных коронавирусной болезнью. Прозвучали призывы к полному локдауну Турции. Были остановлены авиаперелеты из пяти наиболее пораженных государств.

Карантин ввели в большинстве регионов. Закрыли школы, университеты, рестораны, ограничили передвижение людей старше 65 лет и моложе 20-ти лет, а также междугороднее сообщение. Некоторое строительство продолжается, действует общественный транспорт (им на конец марта все же пользуются 1,2 млн человек в Стамбуле). Кроме бывшего Константинополя, Анкара и Измир тоже были объявлены "горячими точками". Но крупнейшие баталии развернулись относительно точных цифр смертности.

По словам ученых, в Турции очень много людей умерло еще на ранней стадии эпидемии, что довольно нетипично. И первая смерть была раньше 17-го марта, когда об этом объявили власти. Частично это можно объяснить противостоянием довольно жесткой цензуры для СМИ и пресс-конференций чиновников.

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Профессор из Майами Ченгиз Зоплуоглу заметил, что количество умерших в Стамбуле в возрасте больше 64 лет, стало резко расти в марте без другого объяснения, кроме вируса. По крайней мере с 1-го по 27-е марта умерли на 234 человека больше, чем ранее за этот же период. Тогда как официальные цифры смертей от коронавируса в тот день – 92 смерти.

На этом фоне появляется информация, что правительство может скрывать реальные данные и манипулировать ими. Например, об инфекциях министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, лишь когда они охватили все регионы страны (а их 81).

Он объяснил это тем, что люди могли ехать в незараженные еще тогда регионы, потенциально разнося вирус. Но люди все равно бежали в курортные регионы и свои загородные домики. После того, как ученые нашли несоответствия, данные из портала электронного государства были удалены. А еще же было 6 тысяч паломников, которые возвращались из Саудовской Аравии и не всегда придерживались режима самоизоляции.

Как пишет журналистка NYT Карлотта Галл, шеф бюро издания в Стамбуле, при дворце президента развернута тщательно разработанная "кампания пропаганды", которая исключает сообщения из больниц, похоронов и от родственников в трауре. 410 человек были задержаны только в марте за провокации относительно коронавируса, среди них и ведущий Fox News Turkey.

То сколько людей умерли от вируса в Стамбуле?Издание провело собственное расследование и выявило, что с 9-го марта по 12 апреля в Стамбуле умерли на 2 100 человек больше ожидаемого (основываясь на средних недельных данных за последние два года). Хотя не все случаи – это коронавирус, но резкий скачок смертности совпал с началом вспышки. С другой стороны, из-за коронавируса меньше людей обращались за медицинской помощью, даже имея онкологию и сердечно-сосудистые болезни. Причина в заполненности больниц.

В феврале они ничего не делали, хотя болезнь была,

– сказал NYT по телефону доктор из Турецкой медицинской ассоциации Синан Адиамян.

Средств индивидуальной защиты не хватало на местах вплоть до апреля. Ассоциация передала министру здравоохранения 22 своих вопроса об эпидемии, но пока не получила ответов.

Журналисты NYT подтвердили приведенные выше гипотезы ученых, что первый человек с COVID-19 умер в Турции задолго до 17-го марта (на этот день смертность уже была значительной). За первые две недели апреля смертность в Стамбуле была на 50% выше, чем при обычных обстоятельствах. Даже по количеству больных медиков данные расходятся. Власти говорят – 601 больной медик. Ассоциация протеста приводит свою цифру – 1 500, из них 1 000 – в Стамбуле, где уже умерли 17 врачей.

Возможно, правительство Турции просто добавляет в статистику только тех, кто умер, имея диагноз коронавируса. Тех, кто не выжил только с подозрением, в данные не включали.

Экономика и туризм Турции на фоне вируса



Туристов в Турции ожидается значительно меньше в этом году / Фото Yeni Safak

Президент Эрдоган отверг саму идею полного локдауна, сказав, что "экономика должна развиваться, винтики – вертеться в любых условиях". И он прав, потому что экономика только восстанавливается от кризиса 2018 года. Пандемия может поставить под сомнение цель Эрдогана в 5% роста ВВП в 2020 году. Многие турки вынуждены выбирать между своим здоровьем и поиском средств для существования. Хэштег "оставайся дома, легко сказать" набирает популярности в турецких соцсетях. Государство выделило 15 млрд долларов США на поддержку бизнеса. Reuters считает, что экономика Турции не будет расти вплоть до 2021 года.

Эрдоган усиливает свою власть, пользуясь пандемией. Сотни людей попали под следствие просто из-за изображения в сети, как минимум 65 человек были арестованы. Деятельность мэров Анкары и Стамбула относительно кампаний по сбору средств сейчас расследуют. Сам Имамоглу (мэр Стамбула) считает это политическим преследованием, потому что он и мэр столицы – оппозиционный к Эрдогану политик. И это на фоне того, что сам Эрдоган тоже собирает средства.

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Раньше, говорят аналитики, Турция легко вводила чрезвычайное положение (вспомнить хотя бы попытку военного переворота в 2016 году). Но не в случае с коронавирусом. "Очень странно для Турции, которая является авторитарным государством", – подчеркнул для FT Синем Адар, исследователь из Немецкого института исследований международных отношений и безопасности. Сам лидер страны фактически согласился с Трампом, что "международные организации и институты теряют свою значимость".

Первая попытка ввести комендантский час провалилась. О ней людям сообщили за два часа до наступления, поэтому на улицы вышло много граждан, которые сформировали огромные очереди в супермаркеты. После этого министр внутренних дел Сулейман Сойлу, как инициатор, подал в отставку. Эрдоган ее не принял.

Теперь о новых ограничениях объявили задолго до. Они начнутся с 23-го апреля и завершатся 26-го апреля. Символично, что локдаун приходится на начало священного месяца поста Рамадан. Обычно люди готовятся, скупаясь в магазинах, но не в этом году. Нормализацию обстановки ожидают ближе к празднику Ид-аль-Фитр 23-24 мая, когда закончится Рамадан.

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Сколько Турция потеряет без туристовПоследней темой, которую хотелось бы затронуть, это туризм. Он был остановлен, хотя составляет большую долю в бюджете Турции. Постепенно стали раздаваться голоса, что его нужно восстанавливать. По данным Института статистики Турции, доходы от туристов в 2019 году составили 34 млрд 520 млн США от 51,7 млн туристов. В этом году, скорее всего, приедет на 80% меньше – разве что 10,3 млн, которые оставят всего лишь 6 млрд 904 млн. То есть на коронавирусном кризисе страна потеряет 28 млрд долларов!

Министр туризма Турции рассказал в интервью, что в конце мая ожидает начало сезона внутреннего туризма, если ситуация с заражениями нормализуется. Территории без коронавируса (правда, непонятно, как же это проверять, если не всех людей там тестировать) получат соответствующий сертификат.