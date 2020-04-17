Нема чим дихати: де найбільш забруднене повітря у світі

Індія планує до 2022 року розвинути сектор відновлювальної енергетики та до 2024 року покращити ситуацію з якістю повітря. Ми розглянули, як у світі вирішують цю екологічну проблему.

Забруднення повітря зменшилося через пандемію коронавірусу, але не зникло повністю. Останні два тижні Україна та Київ зокрема потерпали від потужних пожеж у Чорнобильській зоні та в межах міста.

Це, а також пилова буря, викликана нестачею опадів і малосніжною зимою, призвели до значного погіршення якості повітря в місті. Сайт 24 каналу вирішив поглянути, як з проблемою дають собі раду Китай та Індія.

​Читайте ще Запах диму у Києві жодним чином не пов'язаний з пожежами у Чорнобилі, – ДСНС

Київ був у лідерах по забрудненню деякий перш ніж впасти в п'ятницю. Втім, місто поки що входить в десятку по цьому показнику. Нижче ми подивимось, де ситуація зазвичай набагато гірше української. Загалом, збільшення опустелення, лісових пожеж та урбанізація негативно впливають на чистоту повітря.

Десятка найбільш забруднених міст світу на момент здачі статті/дані: IQAir

Що було рік тому? Індійська домінація

Індія: смог та крикет / Фото Dontpassgas

В 2019 році, "чемпіон" у цій сумнівній категорії змінювався – Китай випередила Індія. За останніми показниками, саме там повітря найбільш небезпечне для життя та вдихання. І це в прямому сенсі – погане повітря вбиває в Індії до 1,25 млн людей в рік.

Страждає від цього і столиця Делі, бо відомі пам'ятки, такі як Червоний Форт, Парламент та Ворота в Індію часто сховані за смогом. Один день на відкритому повітрі в цьому місті дорівнює палінню 25-ти цигарок.

Головний міністр Делі Арвінд Кейривал назвав його "газовою камерою". Зазвичай, таке починається в кінці осені-на початку зими. Минулий рік вимірювальні датчики працювали на межі можливостей.

Причини не тільки природні – зміна клімату, а також діяльність людей. Сюди входять спалювання сухостою для розчистки полів та вихлопи транспорту. Індія планує до 2022 року розвинути сектор відновлювальної енергетики та до 2024 року покращити ситуацію з якістю повітря на 20%. Це називається Перша програма чистого повітря.

Актуально Піщана буря в Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря

Дрібнодисперсний пил (позначаємий як фракції PM 2,5) є дуже небезпечним, бо є основною смогу. Ці частинки продуктів горіння дуже маленькі та можуть не вийти назад з кашлем, чханням, ми можемо їх ковтнути. У їх складі можуть бути нітрати, сульфати, чорний вуглець. А вже в організмі вони здатні створити проблеми, потрапивши у кров та легені, викликаючи серцеві напади, задишку, астму, рак.

За останніми даними, більше 90% населення дихає все ж забрудненим повітрям. Бідніші верстви населення змушені жити поряд підприємствами, промисловими та комерйціними зонами, тож більше інших страждають від цього. ВООЗ має спеціальні стандарти щодо PM 2,5. На 2019 рік з великих міст у норматив вкладаються: Монреаль, Москва, Сандерленд, Гаага, Бірмінгем, Копенгаген, Лісабон.

Більшість максимально забруднених міст світу – в Індії Там вони були перевищені у 23 рази і фінальна десятка вмістила у себе шість міст: Газіабад (передмістя Делі), власне Делі, Нойда, Гуруграм, Більша Нойда та Лакнау. Зверніть увагу, що присутнє лише одне китайське місто – Хотан.

Нью-Делі, Індія / Фото Indian Express

Делі другий рік поспіль було визнано найбруднішою столицею в світі. Що цікаво, серед країн Китаю немає серед лідерів рейтингу, але є Бангладеш, Монголія, Афганістан, Бахрейн, Непал. Індія займає 5-ту позицію, Україна – 60-ту.

Китай більше не лідер, але це поки що

Китай: Шанхай і смог / Фото Dialogo Chino

Проблеми в Індії та коронавірус дали змогу Китаю дещо видихнути, призупинити підприємства (хоча потроху вони повертаються). Ситуація у Піднебесній потроху покращується: Пекін взагалі випав з Топ-200 найбільш забруднених міст світу!

Процес почався після Олімпіади-2008 року, коли вели більш суворі правила у промисловості. Викиди транспорта тепер мають відповідати євростандартам. Нові електростанції на вугіллі будувати заборонили, закрили деякі старі заводи. Великі міста вклалися у електричні автобуси.

Тверді частинки в повітрі Пекіну зменшились вдвічі за останні 10 років, діоксид сірки зник на 83% з 2014 по 2017 роки. Втім, все одно рейтинг коливається від помірного до нездорового.

Ще є проблеми на крайньому заході країни: там вирують потужні пилові бурі, які погіршують якість повітря. А інвестиції у більш зелену економіку на сході Китаю теж підштовхують брудні підприємства перебиратися на захід. Саме там стоять Хотан та Кашгар – одні з найбільш забруднених міст КНР (у топ-20 в світі за 2019 рік). Тим часом, КНР дуже активно інвестує у сонячну енергію, більше за всіх у світі, приблизно 45% від усіх інвестицій.

Забруднення в Китаї до введення карантину та після / Фото The Verge

98% міських районів все ще перевищують дозволені ВООЗ норми, а 53% перевищують і власне китайські цілі. З десятки міст з найбільш поганим повітрям станом на зараз, половина все ще китайські. Це Шеньян, Шанхай, Ханчжоу, Чунцин та Ухань. Ситуація має пояснення. Повільно, але фабрики повертаються до роботи після більш ніж місяців просто. Робота йде обережно та на дистанції.

Не тільки Київ Задимлення в Дніпрі та Запоріжжі: де в містах забруднене повітря та яка причина

Незважаючи на цілком обосновані закиди у приховуванні реальних показників, у більшості регіонів знизили рівні реагування на коронавірус та послаблюють карантин В містах Пекін та Гуанчжоу відкривають ресторани та торгові центри, у південній провінції Гуандун – підприємства. Як ми бачимо, Китай може мобілізуватися, як це сталося з коронавірусом та виконувати одну ціль, хоч і повільно.

В Індії проблема у її децентралізованості та дуже слабкому впливу центру на периферію. На півночі країни влада віддає перевагу економічному зростанню, тож саме там катастрофічна ситуація з якістю повітря. Ресурсів у загалом бідного населення Індії не вистачає як і поінформованості.