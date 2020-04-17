Нечем дышать: где наиболее загрязненный воздух в мире

Индия планирует к 2022 году развить сектор возобновляемой энергетики и к 2024 году улучшить ситуацию с качеством воздуха. Мы узнали, как в мире решают эту экологическую проблему.

Загрязнение воздуха уменьшилось из-за пандемии коронавируса, но не исчезло полностью. Последние две недели Украина и Киев в частности страдали от мощных пожаров в Чернобыльской зоне и в черте города.

Это, а также пылевая буря, вызванная недостатком осадков и малоснежной зимой, привели к значительному ухудшению качества воздуха в городе. Сайт 24 канала решил посмотреть, как с проблемой справляются Китай и Индия.

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Киев был в лидерах по загрязнению некоторое время, прежде чем упасть в пятницу. Впрочем, город пока входит в десятку по этому показателю. Ниже мы посмотрим, где ситуация обычно гораздо хуже украинской. В целом, увеличение опустынивания, лесных пожаров и урбанизация негативно влияют на чистоту воздуха.

Десятка самых загрязненных городов мира на момент сдачи статьи / данные:​ IQAir

Что было год назад? Индийская доминация



Индия: смог и крикет / Фото Dontpassgas

В 2019 году, "чемпион" в этой сомнительной категории менялся – Китай опередила Индия. По последним показателям, именно там воздух наиболее опасный для жизни и вдыхания. И это в прямом смысле – плохой воздух убивает в Индии в 1,25 миллиона человек в год.

Страдает от этого и столица Дели, потому что известные достопримечательности, такие как Красный Форт, парламент и Ворота в Индию часто скрыты за смогом. Один день на открытом воздухе в этом городе равен курению 25-ти сигарет.

Главный министр Дели Арвинд Кейривал назвал его "газовой камерой". Обычно, такое начинается в конце осени-начале зимы. Прошлый год измерительные датчики работали на пределе возможностей.

Причины не только природные – изменение климата, а также деятельность людей. Сюда входят сжигание сухостоя для расчистки полей и выхлопы транспорта. Индия планирует к 2022 году развить сектор возобновляемой энергетики и к 2024 году улучшить ситуацию с качеством воздуха на 20%. Это называется Первая программа чистого воздуха.

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Мелкодисперсная пыль (обозначаемая как фракции PM 2,5) очень опасна, потому что является основной смога. Эти частицы продуктов горения очень маленькие и могут не выйти обратно с кашлем, чиханием, мы можем их проглотить. В их составе могут быть нитраты, сульфаты, черный углерод. А уже в организме они способны создать проблемы, попав в кровь и легкие, вызывая сердечные приступы, одышку, астму, рак.

По последним данным, более 90% населения дышит загрязненным воздухом. Беднее слои населения вынуждены жить рядом предприятиями, промышленными и коммерческими зонами, поэтому больше других страдают от этого. У ВОЗ есть специальные стандарты PM 2,5. На 2019 год из крупных городов в норматив укладываются: Монреаль, Москва, Сандерленд, Гаага, Бирмингем, Копенгаген, Лиссабон.

Большинство максимально загрязненных городов мира – в Индии

Там они были превышены в 23 раза и финальная десятка вместила в себя шесть городов: Газиабад (пригород Дели), собственно Дели, Нойда, Гуруграм, Большая Нойда и Лакнау. Обратите внимание, что присутствует лишь один китайский город – Хотан.



Нью-Дели, Индия / Фото Indian Express

Дели второй год подряд была признан самой грязной столицей в мире. Что интересно, среди стран нет Китая среди лидеров рейтинга, но есть Бангладеш, Монголия, Афганистан, Бахрейн, Непал. Индия занимает 5-ю позицию, Украина – 60-ю.

Китай больше не лидер, но это пока что



Китай: Шанхай и смог / Фото Dialogo Chino

Проблемы в Индии и коронавирус позволили Китаю немного выдохнуть, приостановить предприятия (хотя понемногу они начинают работать). Ситуация в Поднебесной понемногу улучшается: Пекин вообще выпал из Топ-200 самых загрязненных городов мира!

Процесс начался после Олимпиады-2008 года, когда вели более строгие правила в промышленности. Выбросы транспорта теперь должны соответствовать евростандартам. Новые электростанции на угле строить запретили, закрыли некоторые старые заводы. Большие города вложились в электрические автобусы.

Количество твердых частиц в воздухе Пекина уменьшилось вдвое за последние 10 лет, диоксид серы исчез на 83% с 2014 по 2017 годы. Впрочем, все равно рейтинг колеблется от умеренного до нездорового.

Еще есть проблемы на крайнем западе страны: там бушуют мощные пылевые бури, которые ухудшают качество воздуха. А инвестиции в более зеленую экономику на востоке Китая тоже подталкивают грязные предприятия перебираться на Запад. Там стоят Хотан и Кашгар – одни из самых грязных городов КНР (в топ-20 в мире на 2019 год). Между тем, КНР очень активно инвестирует в солнечную энергию, больше всех в мире, примерно 45% от всех инвестиций.

Загрязнение в Китае до введения карантина и после / Фото The Verge

98% городских районов все еще превышают разрешенные ВОЗ нормы, а 53% превышают и собственно китайские цели. Из десятки городов с наиболее плохим воздухом по состоянию на данный момент, половина все еще китайские. Это Шэньян, Шанхай, Ханчжоу, Чунцин и Ухань. Ситуация вполне объяснима. Медленно, но фабрики возвращаются к работе после более нескольких месяцев простоя. Работа идет осторожно и на дистанции.

Не только Киев Задымление в Днепре и Запорожье: где в городах загрязненный воздух и какая причина

Несмотря на вполне обоснованные упреки в сокрытии реальных показателей, в большинстве регионов снизили уровне реагирования на коронавирус и ослабляют карантин В городах Пекин и Гуанчжоу открывают рестораны и торговые центры, в южной провинции Гуандун – предприятия. Как мы видим, Китай может мобилизоваться, как это произошло с коронавирусом и выполнять одну цель, хотя и медленно.

В Индии проблема в ее децентрализованости и очень слабом влияния центра на периферию. На севере страны власть отдает предпочтение экономическому росту, поэтому именно там катастрофическая ситуация с качеством воздуха. Ресурсов у в целом бедного населения Индии не хватает, как и осведомленности.