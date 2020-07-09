Индия вышла на третье место по количеству зафиксированных случаев коронавируса, обойдя Россию. Спасая нацию от COVID-19, Индия может получить возврат побежденных вакцинацией болезней и обострение хронических болезней у людей.

Как Индия стала одним из лидеров по случаям коронавируса

Для Индии, в которой больше 1 миллиарда населения, провести лишь 10 миллионов тестов – это очень маленький результат. Впрочем, это лишь часть истории. Ее сосед Китай, к примеру, провел 90 млн тестов, США – 38 млн. 24 канал посмотрел, как ухудшалась ситуация в этой большой стране.

Даже в Великобритании сделали немного больше. Но почти все упомянутые страны начали массовое тестирование раньше Индии, на два или три месяца раньше. В Индии же процесс начался лишь в марте, с появлением многих случаев. Да, сейчас уже работает 1100 лабораторий, но этого недостаточно, чтобы остановить распространение вируса.

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Недостаточное тестирование Опять же, учитывая огромное население, проникновение тестов в отдаленные районе крайне ограничено. Опираясь на данные сайта Worldometer, можно сказать, что Индия проводит меньше 7400 тестов на 1 миллион населения. Соединенные Штаты имеют гораздо больший показатель – 115 тысяч на 1 миллион американцев. А реальное число протестированных индийцев может быть еще меньшим.

За половину проведенных тестирований отвечают только 5 штатов: Тамил Наду, Махараштра, Андра Прадеш, Раджастан и Уттар Прадеш. В трех из пяти количество тестов уже перевалило за 1 миллион. Тамил Наду и Махараштра имеют и наибольшее количество случаев – более 300 тысяч. В целом же Индия имеет 700 тысяч положительных результатов, что выводит ее на 3-е место в мире. Впереди только Бразилия и Соединенные Штаты, страна обошла Росию.

Резкий рост начался с началом весны, говорит инфографика Al-Jazeera, когда произошел скачок до 400 больных.

Интересно, что в столице Дели было зафиксировано 1379 больных вирусом, что стало неожиданным и неприятным сюрпризом. Штат Карнатака сообщил о 10 000 за последнюю неделю, в Телангане уже 9500!

В крупных городах лечить вирус становится все сложнее / Фото Foreign Policy

Тадж Махал и другие памятники, которые были открыты для туристов еще недавно, теперь закрылись на неопределенный срок. Нью-Дели и Мумбаи (штат Махараштра, наиболее пострадавший – 24) не справляются и вынуждены строить импровизированные госпитали прямо в офисных центрах, поскольку обычные больницы уже давно переполнены. Власти Мумбаи ожидают до 500 тысяч случаев COVID-19 до конца июля.

Едва ли не единственным штатом, где все относительно хорошо, является Керала. Он даже заслужил признание со стороны ООН за свои усилия по изоляции, отслеживанию контактов и других необходимых процедур. Но в Керале все знали, что делать, потому что два года назад боролись со вспышкой вируса Нипах. Этого, к сожалению, нельзя сказать о других частях Индии.

Так Индия справляется хорошо или плохо?

Посредственно. Коронавирус в Индии еще совсем не достиг пиковых значений, пишет Brookings. И это несмотря на то, что до 60% пациентов с COVID-19 выздоравливают, а смертность остается на достаточно низком уровне как для третьей наиболее пострадавшей страны мира. Как и в США, ответ на пандемию меняется от штата к штату.

Коронавирус вызвал массовую миграцию / Фото Al-Jazeera

Даже начав первые ограничения еще зимой, к первым инфицированным Индия не была готова из-за малого количества тестов. Когда ввели общий карантин, только 6500 образцов были в лаборатории (которая, напомним, сначала была вообще одна – 24). Да и ученые могли тестировать лишь 1400 образцов в сутки. И эта проблема, несмотря на улучшения, остается актуальной до сих пор.

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Рост уровня бедности Попытка ввести карантин для миллиардной нации оставила без работы около 100 миллионов людей, в основном бедных, которые были вынуждены возвращаться домой, разнося заразу по территории Индии. Части из них теперь не за что купить еду, так что есть риск массового голода, кто-то погиб в пути или сбежал из карантинных центров. Правительственные рационы были предоставлены, но только через 45 дней после локдауна. Чем дальше от больших городов, тем хуже ситуация с вирусом.

Brookings предполагает, что настоящее количество больных среди мигрантов впечатляющее: от 2 до 10 миллионов индийцев! Есть информация, что докторам в Западной Бенгалии и других регионах сказали не писать в сертификатах о смерти, что люди умерли от коронавируса. Но другие болезни тоже никуда не делись, хотя им сейчас уделяют гораздо меньше внимания. Крематории перешли к сжиганию 15-20 тел в день, узнал The Telegraph.

Из-за коронавируса 100-200 тысяч детей пропустили свои плановые вакцинации и могут заболеть, а уровень лечения туберкулеза тоже упал. Это уже не говоря о таких операциях, как удаление катаракты, которые были бы рутиной в мире до пандемии. А теперь их стало меньше на 90%.

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Об угрозе ментальных кризисов и депрессий в Индии пишут даже ведущие СМИ. На фоне падения экономики выделение дополнительных денег не решит проблему для бедных и семей с маленькими доходами.

Есть и хорошие новости: меньше людей в критической форме, которым нужна вентиляция легких и/или интенсивная терапия. Люди теперь раньше обращаются к врачам, что позволяет остановить коронавирус на ранней стадии, врачи научились лечить болезнь.

Политические репрессии на фоне эпидемии

Пандемия усилила власть и репрессии со стороны правительства и полиции / Фото DW

Ситуация заставляет Наредру Моди ускорять трансформацию страны, сообщает Foreign Policy.

Но бедные не входят в его планы, хотя 1 из 4 индийцев потерял работу из-за пандемии и карантина. Можно сказать, что в такой густонаселенной стране мыло – это роскошь, а физическая дистанция и изоляция только для богатого меньшинства. Моди постоянно модифицировал реакцию правительства. Например, объявление о закрытии страны было обнародовано 24 марта в 20:00, только... за 4 часа до начала! И это нация в 1,34 млрд человек.

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Поэтому личность главы правительства неразделима с нынешней ситуацией. Более 1 миллиарда долларов перекочевали в секретный фонд, который у общественность нет возможности контролировать. ВВС Индии разбрасывали с неба лепестки в честь врачей, но это тоже недешевое удовольствие. Параллельно происходит усиление авторитарного режима Моди и преследование несогласных с его правлением и наступление на свободу слова. Издание пишет, что главной особенностью Индии во время пандемии стали репрессии.

Пресса была вынуждена прибегать к самоцензуре и выделять часть газеты для объявлений от правительства, публиковать только "правительственную версию" событий. Далее полиция начала активно преследовать журналистов по всей стране за сообщения в соцсетях и в СМИ. Открыты дела против 55 журналистов. Критика Моди может привести к аресту. Правительство и парламент потеряли свои силы и слепо выполняют указания, пишет Foreifn Policy. Людей, которых обвинили в терроризме, лишили презумпции невиновности.