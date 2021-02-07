Домовитись про постачання вакцини до країни – часто дуже складна справа і тонка дипломатія. Результат залежить від того, під впливом якої наддержави знаходиться уряд.

Світова вакцинація і таємниці

У Брюсселі в січні 2021 року законодавці зібралися, щоб почитати перший контракт на постачання вакцини від COVID-19. Вони помітили, що насправді у тексті багато чого не вистачає. Часто навіть розвинені уряди підписують таємні угоди на постачання, пише видання NYT. І вони можуть коштувати мільярди.

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Ціна за дозу? Вилучено. План розгортання? Вилучено. Сума грошей наперед? Вилучено. І це один з найбільш прозорих договорів у світі – між компанією CureVac та ЄС.

Політики на чолі країн світу вклали мільярди у розробку вакцин і ще більше – на їхнє замовлення. Але деталі здебільшого залишаються таємними. Чому? Бо громадські організації та урядовці погоджуються на вимоги суворої конфіденціальності з боку фармацевтичних компаній. Така тактика ускладнює підзвітність після початку процесу вакцинації.

Вакцини вже зіткнулися з першими кризами: AstraZeneca та Pfizer – європейські виробники – оголосили, що не будуть дотримуватися цілей постачань по Європі. Дана заява викликала шок через страх перед новими варіантами COVID-19. Ба більше – вимагали захисту своїх патентів, гнучкі графіки постачання доз. І – найголовніше – імунітет від відповідальності, "якщо щось піде не так".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн намагалася заспокоїти громадськість, кажучи що "контракт AstraZeneca кристально зрозумілий". Але насправді – ця таємниця, що ретельно охороняється. Подати позов або допитати посадовця стає складним завданням. Як і розподіл вакцин між бідними країнами, бо часто дарувати або перепродати вакцину далі не можна.

Придбати захист від коронавірусу можна трьома шляхами:

напряму у фармацевтичних компаній;

через наддержавні блоки – ЄС чи Африканський Союз;

некомерційна програма COVAX (альянс з більш ніж 190 країн).

Останній варіант більш підходить для бідних країн, бо COVAX відстоює їхні інтереси перед постачальниками. Виходить дешевше або й безкоштовно. США вже забезпечили собі 400 млн доз від Moderna та Pfizer-BionTech. Цього досить, щоб вакцинувати 200 млн американців два рази. Подальші закупки – 200 млн доз до літа.З можливістю придбати до 500 млн третім траншем.

Виробники вакцин складають таємні контракти, приховуючи дані / Фото DNA India

За даними ЮНІСЕФ, ЄС не відстає. Єврокомісія планує придбати до 2,3 млрд доз (+ 300 млн в резерві). COVAX має домовленості на 3,1 млрд доз. Але й вони тримають все в таємниці. Втім, журналісти NYT зуміли дізнатися більше через державні та нормативні документи, публічні заяви, інтерв'ю.

Що відомо про контракти на вакцини

Уряди мали провідну роль у створенні вакцин, звісно що. Взагалі, розробка у таких складних умовах і на такій великій швидкості – справа дуже ризикована. Спочатку треба упевнитись, що вакцини безпечні для використання, але часу майже не було. Зазвичай, на цій стадії ніхто у дослідження не інвестує. А ще потрібна згода від уряду.

Оскільки ситуація була екстраординарною, США та Європа, а також Коаліція за інновації щодо готовності до епідемій (CEPI) взяли на себе весь ризик та удар, репутаційний та грошовий. Америка видала 1,6 млрд доларів США компанії Novavax для розробки вакцини від COVID-19. CEPI видали грантів та позик на 400 млн доларів США.

Moderna використовувала державний грант на 1 мільярд доларів та урядову технологію для створення свого варіанту профілактики. Компанія сказала, що весь проєкт повністю оплатив федеральний уряд. Такі гроші були мобілізовані на клінічні випробування та початок виробництва.

Попри згадані вище гігантські інвестиції, фармацевтичні компанії зберігають за собою право на патенти. І саме вони вирішують коли, як і в якій кількості виробляти продукт. І за скільки його продавати. Наприклад, CureVac кажуть у документах, що "мають право виключно використовувати" будь-які майнові права.

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Індія та ПАР на чолі коаліції подали протест у СОТ (Світова організація торгівлі – 24) просячи посприяти скасуванню прав інтелектуальної власності, щоб місцеві компанії могли почати виробляти препарати. ВООЗ підтримала цю ідею, але вона приречена. США та Європа, скоріш за все, виступлять активно проти. Ну а виробники кажуть, що "патенти та прибуток – основа інновацій".

Президент Південної Африки Сіріл Рамафоза в останньому зверненні закликав багаті країни не скуповувати усю вакцину. Є реальний ризик, що бідним державам може нічого не лишитися. Активісти кажуть, що "уряди створюють штучну нестачу". Коли держава фінансує знання, це не слід тримати за всіма замками.

Чому ціни можуть змінюватися

Ціна за дозу вакцини від коронавірусу – одна з найбільш важливих цифр наразі у світі. Але у публічних версіях держконтрактів вона змінюється або редагується. Компанії вважають це державною таємницею. Дехто включив у домовленості пункти, що дозволяють припинити постачання, якщо країни розкриють ціну.

Таким чином, комерційні представники, користуючись майже повною конфіденційністю, мають перевагу над державою. Остання не знає, скільки платять інші країни.

Витоки інформації та деякі цифри все ж дають змогу дізнатись приблизні цінники. Єврокомісія платила 2,19 долара США за кожну дозу AstraZeneca. А от Південна Африка – вже 5,25, пише Reuters. Фармацевтичні гіганти здебільшого відмовились від коментарів з проханням прокоментувати ситуацію.

Про важливі деталі світ дізнається випадково / Фото Forbes

У грудні, чиновник з Бельгії помилково розкрив прайс-лист.

Виявилося, що найбільше платять все ж Сполучені Штати: 19,50 доларів за Pfizer (Європа, наприклад, придбає за 14,70). Міністр міжнародного розвитку Норвегії Даг Інге Ульштейн висловив не дуже популярну нині думку: "країни мають зробити більше для розкриття контрактів", поділитися секретами створення та розподілити більше вакцин для бідних націй.

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І навіть пішов проти правил COVAX, передавши NYT контракт своєї країни з альянсом. COVAX забороняє це робити у будь-якому випадку. З документу випливла попередня ціна у 10,55 долара США за дозу, але вона ще може змінитися (якщо буде додана "премія" за доступ та швидкість виведення на ринок).

Пожертви та перепродаж – обмежені

Перепродаж або ж подарунок доз вакцин може допомогти бідним країнам, але контракти майже всюди прямо забороняють це. Або, принаймні, суттєво обмежують саму можливість експортувати дози у третю країну. Навіть ціною зменшення продажів.

Наприклад, CureVac забороняє Європі "перепродавати, експортувати або передавати" дози у тому числі через COVAX. Деякі контракти у США мають подібні пункти. Єврокомісія сказала, що такі правила були включені фармкомпаніями, щоб гарантувати "однаковий правовий захист", де б їхні вакцини не використовувалися.

Уряди шукають інші шляхи обмеження експорту. Німеччина вже лобіює у Єврокомісії заборону членам ЄС продавати вакцини поза межами Союзу.

9 з 10 людей у бідних країнах можуть залишитись без вакцини / Колаж Oxfam

Тож деякі країни поза межами блоку можуть чекати на них довгі місяці, якщо не роки, насправді. Не існує загальноприйнятих дат щодо появи профілактики у кожній конкретній державі. Наприклад, спалахнув і згас скандал між Європою та британською фірмою AstraZeneca (щоправда, тут питання було більше у доведенні ефективності, ніж у постачаннях – 24).

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Європейські чиновники кажуть про тверді гарантії постачання, фармацевти – про тимчасове їхнє зниження. Тим цікавіше було, що Європа попросила AstraZeneca оприлюднити контракт. Якщо цього не станеться, буде незрозуміло, хто нестиме відповідальність. CureVac каже, що всі дати у документах – "приблизні".

Можливо, ми не зможемо створити виробничі потужності вчасно або збільшити їх,

– написав Pfizer у корпоративній записці за серпень 2020 року

В Італії, після заяв про скорочення постачання на 29%, уряд пригрозив німецькій "фармі" судом. Якщо він відбудеться, деякі деталі контракту (який лишається цілком таємним) можуть бути розкриті. Незадоволені Pfizer і в Бельгії: "Одного разу вони пообіцяли більше вакцин, швидких вакцин. Врешті-решт, не змогли доставити", – розповів NYT Стівен Ван Гухт, головний вірусолог уряду.

Урядові прибутки, корпоративний захист

На початку пандемії, Європейський інвестиційний банк надав позику розмірі 100 млн доларів для Pfizer-BionTech. На додачу до відсотків за позику, ЄІБ отримає ще до 25 млн доларів прибутку від продажів вакцини. Це стало відомо з відредагованого контракту між двома сторонами, який "фарма" подала до регуляторів цінних паперів.

Фармацевтичні компанії знімають з себе практично всю відповідальність / Фото BBC

Розподіл прибутку зображає ризик раннього фінансування досліджень, сказали у банку. Але активісти відповіли, що це, знову ж таки, "зменшує стимул робити вакцини дешевшими та широко доступними". Компанії вибивають собі максимально можливий захист від відповідальності (принаймні, в США).

Довести неефективність майже неможливо Це стосується і тих випадків, коли вакцини не працюють, або викликають серйозні побічні ефекти. Люди не зможуть судитися з "фармою" навіть у випадках необережності. Винятки – доведені "навмисні проступки".

І компанії вимагають таку ж схему захисту і на перемовинах з іншими країнами. В Європі подібні заклики поки що відкидали, але COVAX тисне "повною відповідальністю країн" як частиною контрактів. CureVac теж має вийнятки, але їх вилучили з публічних варіантів контракту.