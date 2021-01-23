Через погіршення показників захворюваності на коронавірус лідери Євросоюзу зустрілися, щоб зрозуміти, як далі боротися з пандемією. Щодо деяких питань думки розділилися.

Лідери ЄС провели чотирьохгодинну відеозустріч, на якій обговорювали подальші дії. Найцікавіше з результатів дізнавався 24 канал.

Читайте ще Франція та друга хвиля коронавірусу: нові рекорди, недовіра та втомлені лікарі

Подорожей – все менше

Найголовніше – очільники ЄС домовились, що внутрішні кордони закривати не будуть, пише AP. Але радитимуть людям якомога менше подорожувати. Медичні чиновники кажуть, що необхідно вжити заходів, щоб зменшити госпіталізації та смерті.

З початку пандемії у всьому ЄС померло приблизно 400 тисяч жителів, це показник США. Загальне населення ЄС – 450 млн людей. Андреа Аммон, голова ECDC (European Centre of Disease Control, Євроцентр контролю за захворюваннями – 24) застерігає: нехтування новими правилами призведе до "зростання числа звернень до лікарні та коефіцієнт смертності у всіх вікових групах, особливо старшого віку".

На саміті погодилися: краще відстежувати мутації;

покращувати координацію з вакцинації населення та підготовку системи до можливої нової хвилі COVID-19 (особливо на фоні нових мутацій вірусу в Британії, Південній Африці, Японії та Бразилії);

деякі держави повернули комендантський час та посилили правила носіння масок.

Останні дослідження, повідомляє CNN, кажуть невтішні речі: британський варіант на додачу до більшого поширення може бути більш смертельним. А тому є ризик перевантаження медичної системи, яка й так вже постраждала від двох хвиль коронавірусу. Особливо важко довелося тим, хто працює в інтенсивній терапії.

Країни Європи знову обговорюють, як краще зупинити вірус / Фото Carnegie Europe

Проблема виникла з "не дуже важливими поїздками". Щодо цього пункту згоди не дійшли. "Важливо їздити менше, але негайно реалізувати це юридично неможливо, – зізнався прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. – Багато хто казав, що вільне пересування повинне зберегтися. Але не мандруйте, просто не мандруйте по Європі".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що для вільного переміщення товарів та послуг (одна із засадничих свобод ЄС – 24) кордони закривати не будуть, бо ЄС – "одна епідеміологічна зона". Вона та Шарль Мішель, голова Євроради, одностайні: переміщення всередині країн та за кордон треба максимально урізати найближчим часом.

Вони підкреслили, що не хочуть повторення березня минулого року. Тоді кілька країн в паніці закрилися, через що стався економічний хаос, пише видання France 24. Закриті кордони не стримають вірус, але нанесуть велику економічну шкоду. Лідери визнали, що невирішеними залишилися ще багато проблем.

Тести, гени та нові зони

Але, одночасно, будуть впроваджені практики "заради безпеки всіх нас". Лідери обговорили введення так званих "темно-червоних" транскордонних зон, де рівень інфікування занадто високий. У їхніх рамках не треба підтримувати несуттєві поїздки. Для того, щоб покинути таку зону, доведеться здати тест та відсидіти карантин після прибуття. Точні рекомендації будуть надані найближчим часом, сказала фон дер Ляєн.

Щодо вакцин, то в ЄС ставлять дуже високу планку: вже до вересня вакцинувати 80% людей старіших за 80 років та 70% дорослих. До кінця літа населення блоку має знаходитись під захистом. Проблема у тому, що широке поширення вакцин буде можливим хіба що з квітня місяця.

А до того треба буде стримувати поширення вірусу. В ЄС очікують деякого скорочення постачання, хоча вже підписали контракти на 2 млрд доз від 5 виробників. Поки що використовувати можна лише Pfizer та Moderna. До середини лютого має підтягнутися Astra Zeneca. На відміну від Лондону, де AZ вже колють, у Брюсселі сумніваються щодо її ефективності для людей похилого віку, пише The Washington Post.

Амбіційно, але чи реально? Європа та вакцинація від ковіду / Фото Al Jazeera

Стримуванню мають зарадити генетика, яка працює з розділенням та "прочитанням" геному нових штамів та біотехніка з новими швидкими тестами на антигени (хоч аналіз слини й є менш надійним ніж назальний спосіб – 24). В ЄС наголосили, що "деякі країни" аналізують менш як 1% позитивних зразків. Блок закликав їх збільшити цей показник хоча б до 5% виявлення, в ідеалі – до 10%.

​Актуально Мільйон хворих у Італії: як країна перетнула межу страшної статистики коронавірусу

21 січня, Євросоюз вже проголосував за взаємне визнання ПЛР-тестів, зроблених всередині Союзу та загальні рамки для антигенних тестів. Для працівників та водіїв вантажівок передбачений скринінг при переїзді з однієї країни ЄС в іншу.

Дехто пішов ще далі: Франція, починаючи з 24 січня, буде вимагати негативний ПЛР-тест у всіх, хто прибуває з Європи. Макрон додав, що "деякі з його європейських колег теж обрали цей шлях". Наприклад, Бельгія, де коронавірус спричинив справжню катастрофу, "благала" саміт про закриття ЄС всередині на свята у лютому.

Потенційна нова гаряча точка Інша проблемна країна – Португалія, де британський варіант вже відповідальний за 20% нових випадків.Голова уряду Антоніо Кошта попереджає, що скоро цей показник може стрибнути аж до 60%. Португалія історично має союзні відносини з Британією, це один з найдавніших союзів в Європі.

Німецька суворість та потенційні проблеми

Німеччина на чолі з Ангелою Меркель в принципі скептично поставилася до регулярних відеозасідань щочетверга. Це, на думку Берліну, не допоможе вирішити проблеми. Натомість там пропонують "суворі тимчасові заборони на поїздки в ЄС з країн, де вже виявили британський штам COVID-19.

Ми маємо зупинити поширення цього мутованого вірусу, ми не повинні чекати, поки він спалахне тут і відобразиться у нових вибухобезпечних цифрах,

– прокоментувала ситуацію Меркель.

Це унеможливить для громадян ЄС повернення додому у випадку, якщо вони у такій країні знаходяться. Це рішення було б більш суворим, ніж всі попередні. Невідомо, чи отримала німецька ідея підтримку серед інших європейців

Амбітні цілі з вакцинації та різне бачення щодо закриття можуть викликати розбіжності всередині нібито єдиного Союзу.

Темпи введення вакцин теж дуже сильно різняться: якщо Данія вийшла на спринтерські 3,2 дози на 100 громадян, то Норвегія лише озирається навкруги з їхніми 0,6 на 100 жителів. Вище вказана ціль у 70% дорослого населення деяким опитаним експертам здається просто нереальною.

Проблеми з Африки Не дуже хороші новини: чим лякає штам коронавірусу з Південної Африки

"У Франції для цього треба робити щеплення у два рази швидше, ніж зараз", – сказала Washington Post Оділь Лоне, спеціалістка з інфекційних хвороб з Університету Парижу – "І друге питання: чи захочуть 70% вакцинуватися?"

А дехто йде на відкритий конфлікт, як-от Угорщина. Будапешт заявив, що дозволяє використовувати у себе Astra Zeneca і – що потенційно набагато небезпечніше – російську вакцину Sputnik-V. Небезпека у тому, що "поганий приклад заразний" і деякі країни можуть відчути ту ж спокусу діяти незалежно від Брюсселю.

Щодо питання так званих "паспортів вакцинації", то Марк Рютте, очільник уряду Нідерландів, заявив що як проїзні документи їх вводити не планують. Такі ідеї постійно циркулюють як спосіб вільного пересування.

Втім, зазвичай не знаходять підтримки. Останнім часом її просували Греція та Португалія, бо їхні економіки дуже залежать від туризму. ""З цим забагато питань, в тому числі етичних. Я зараз не хочу приймати поспішне рішення", – сказав Рютте.