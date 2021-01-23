Из-за ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом лидеры Евросоюза встретились, чтобы понять, как дальше бороться с пандемией. По некоторым вопросам мнения разделились.

Лидеры ЕС провели четырехчасовую видеовстречу, на которой обсуждали дальнейшие действия. Самое интересное из результатов узнавал 24 канал.

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Путешествий – все меньше

Самое главное – руководители ЕС договорились, что внутренние границы закрывать не будут, пишет AP. Но будут советовать людям как можно меньше путешествовать. Медицинские чиновники говорят, что необходимо принять меры, чтобы уменьшить госпитализации и смерти.

С начала пандемии во всем ЕС умерло примерно 400 тысяч жителей, это показатель США. Общее население ЕС - 450 млн человек. Андреа Аммон, глава ECDC (European Centre of Disease Control, Евроцентр контроля за заболеваниями – 24) предупреждает: пренебрежение новыми правилами приведет к "росту числа обращений в больницы и коэффициента смертности во всех возрастных группах, особенно старшего возраста".

На саммите согласились:

лучше отслеживать мутации;

улучшать координацию по вакцинации населения и подготовку системы к возможной новой волне COVID-19 (особенно на фоне новых мутаций вируса в Британии, Южной Африке, Японии и Бразилии);

некоторые государства вернули комендантское время и ужесточили правила ношения масок.

Последние исследования, сообщает CNN, говорят нелестные вещи: британский вариант в придачу к большему распространению может быть более смертельным. А потому есть риск перегрузки медицинской системы, которая и так уже пострадала от двух волн коронавируса. Особенно тяжело пришлось тем, кто работает в интенсивной терапии.

Страны Европы снова обсуждают, как лучше остановить вирус / Фото Carnegie Europe

Проблема возникла с "не очень важными поездками". По этому пункту к согласию не пришли. "Важно ездить меньше, но немедленно реализовать это юридически невозможно, – признался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. – Многие говорили, что свободное передвижение должно сохраниться. Но не путешествуйте, просто не путешествуйте по Европе".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что для свободного перемещения товаров и услуг (одна из основных свобод ЕС – 24) границы закрывать не будут, потому что ЕС – "одна эпидемиологическая зона". Она и Шарль Мишель, глава Евросовета, единодушны: перемещение внутри стран и за границу надо максимально урезать в ближайшее время.

Они подчеркнули, что не хотят повторения марта прошлого года. Тогда несколько стран в панике закрылись, из-за чего произошел экономический хаос, пишет издание France 24. Лидеры признали, что нерешенными остались еще много проблем.

Тесты, гены и новые зоны

Но, одновременно, будут внедрены практики "ради безопасности всех нас". Лидеры обсудили введение так называемых "темно-красных" трансграничных зон, где уровень инфицирования слишком высок. В их рамках не надо поддерживать несущественные поездки. Для того, чтобы покинуть такую зону, придется сдать тест и отсидеть карантин по прибытии. Точные рекомендации будут даны в ближайшее время, сказала фон дер Ляйен.

Что касается вакцин, то в ЕС ставят очень высокую планку: уже к сентябрю вакцинировать 80% людей старше 80 лет и 70% взрослых. До конца лета население блока должно находиться под защитой. Проблема в том, что широкое распространение вакцин будет возможным разве что с апреля месяца.

А до того надо будет сдерживать распространение вируса. В ЕС ожидают некоторого сокращения поставок, хотя уже подписали контракты на 2 млрд доз от 5 производителей. Пока использовать можно только Pfizer и Moderna. К середине февраля должна подтянуться Astra Zeneca. В отличие от Лондона, где AZ уже колют, в Брюсселе сомневаются относительно ее эффективности для пожилых людей, пишет The Washington Post.

Амбициозно, но реально ли? Европа и вакцинация от ковида / Фото Al Jazeera

Сдерживанию должны помочь генетика, которая работает с разделением и "прочтением" генома новых штаммов, и биотехника с новыми быстрыми тестами на антигены (хотя анализ слюны и является менее надежным чем назальный способ – 24). В ЕС отметили, что "некоторые страны" анализируют менее 1% положительных образцов. Блок призвал их увеличить этот показатель хотя бы до 5%, в идеале – до 10%.

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21 января, Евросоюз уже проголосовал за взаимное признание ПЦР-тестов, сделанных внутри Союза, и общие рамки для антигенных тестов. Для работников и водителей грузовиков предусмотрен скрининг при переезде из одной страны ЕС в другую.

Кое-кто пошел еще дальше: Франция, начиная с 24 января, будет требовать отрицательный ПЦР-тест у всех, кто прибывает из Европы. Макрон добавил, что"некоторые из его европейских коллег тоже выбрали этот путь". Например, Бельгия, где коронавирус вызвал настоящую катастрофу, "умоляла" саммит о закрытии ЕС внутри на праздники в феврале.

Потенциальная новая горячая точка

Другая проблемная страна – Португалия, где британский вариант уже ответственен за 20% новых случаев.Председатель правительства Антонио Кошта предупреждает, что скоро этот показатель может подскочить вплоть до 60%. Португалия исторически имеет союзные отношения с Британией, это один из древнейших союзов в Европе.

Немецкая суровость и потенциальные проблемы

Германия во главе с Ангелой Меркель в принципе скептически отнеслась к регулярным видеозаседаниям каждый четверг. Это, по мнению Берлина, не поможет решить проблемы. При этом там предлагают строгие временные запреты на поездки в ЕС из стран, где уже обнаружили британский штамм COVID-19.

Мы должны остановить распространение этого мутировавшего вируса, мы не должны ждать, пока он вспыхнет здесь и появится в новых взрывобезопасных цифрах,

– прокомментировала ситуацию Меркель.

Это сделает невозможным для граждан ЕС возвращение домой в случае, если они в такой стране находятся. Это решение было бы более строгим, чем все предыдущие. Неизвестно, получила ли немецкая идея поддержку среди других европейцев

Амбициозные цели по вакцинации и разное видение закрытия могут вызвать разногласия внутри якобы единого Союза.

Темпы введения вакцин тоже очень сильно различаются: если Дания вышла на спринтерские 3,2 дозы на 100 граждан, то Норвегия лишь оглядывается вокруг с их 0,6 на 100 жителей. Выше указанная цель у 70% взрослого населения некоторым опрошенным экспертам кажется просто нереальной.

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"Во Франции для этого надо делать прививки в два раза быстрее, чем сейчас", – сказала Washington Post Одиль Лоне, специалистка по инфекционным болезням из Университета Парижа. – "И второй вопрос: захотят ли 70% вакцинироваться?"

А некоторые идут на открытый конфликт, например Венгрия. Будапешт заявил, что позволяет использовать у себя Astra Zeneca и – что потенциально намного опаснее – российскую вакцину Sputnik-V. Опасность в том, что "дурной пример заразителен", и некоторые страны могут ощутить тот же соблазн действовать независимо от Брюсселя.

Что касается вопроса так называемых "паспортов и вакцинации", то Марк Рютте, глава правительства Нидерландов заявил что как проездные документы их вводить не планируют. Такие идеи постоянно циркулируют как способ свободного передвижения.

Впрочем, обычно не находят поддержки. В последнее время ее продвигали Греция и Португалия, потому что их экономики очень зависят от туризма. ""С этим слишком много вопросов, в том числе этических. Я сейчас не хочу принимать поспешное решение", – сказал Рютте.