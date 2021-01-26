Штат Амазонас в Бразилии переживает катастрофическую вспышку коронавируса, которая стала знаменитой не только в стране, но и в мире. Многие жители не могут удовлетворить даже базовые потребности.

Источник: 24 канал

Штат Амазонас в северо-западном углу Бразилии до сих пор не привлекал к себе особого внимания. Он был местом обитания многих бразильских индейцев. Но с начала эпидемии, и впоследствии пандемии коронавируса, Амазонас и его столица Манаус превратились в зону катастрофы.

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Страх и вирус на Амазонке

Амазонас столкнулся с новым, бразильским вариантом коронавируса. Теперь в больницах, которые не готовы к такой ситуации, от недостатка кислорода умирает по 60 человек в сутки, пишет издание The Guardian.

Это был один из худших дней в моей государственной службе. Ты чувствуешь себя бессильным,

– сквозь слезы рассказала Франсиснальва Мендес, глава здравоохранения в речном городе Коари.

Ситуация настолько плохая, что даже Венесуэла, которая находится в гораздо худших условиях, отправила в Бразилию гуманитарную помощь и собственных врачей. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал ее "катастрофой имени Жаира Болсонару". Президент Бразилии действительно напоминает многим еще более экстравагантную версию Дональда Трампа. Он тоже презирает пандемию, почти не носит маску, хотя сам переболел.

Больницы вынуждены отказывать пациентам, потому что запасов на всех точно не хватит. Не принять могут даже в частной клинике. Медицинская система не справляется с наплывом новых больных. Столица – Манаус – впервые попала в заголовки мировых СМИ в апреле, когда количество умерших от коронавируса заставило местные власти вырыть братские могилы.

Страшные цифры Умерших от вируса в стране уже более 216 тысяч. По данным Института Джона Хопкинса, это второй показатель в мире после США. Заболело 8,8 млн человек.

"Манаус потеряно", – констатировал страшный факт для Al-Jazeera бразильский эпидемиолог Джесем Орельяна из аналитического центра Fiocruz Amazonia. Он описал город как "лабораторию под открытым небом".

Доставка кислородных баллонов в Манаусе, Бразилия / Скриншот YouTube

Заболеваемость коронавирусом с 7 по 22 января выросла на 125%, по данным Национального совета секретарей здравоохранения и СМИ Бразилии. На долю нового варианта COVID-19 приходится 42% больных коронавирусом в Манаусе.

Также в городе зафиксировано много преждевременных рождений детей. Многим беременным женщинам пришлось делать кесарево сечение. Они боятся идти в больницу до последнего.

Бывают дни, когда приходится прятать по 200 тел вместо привычных 40. Многие обвиняют правительство и президента в неспособности предсказать надвигающийся шторм. Часто врачи везут больных в больницу, но они умирают еще по дороге.

Я не думал, что будет вторая волна инфекции, такая же мощная, как и первая. Падение иммунитета и изменения в вирусе делают ее неконтролируемой,

– объяснил Маркус Ласерда, один из главных местных инфекционистов

Новый вариант COVID-19 является, по исследованиям ученых, более заразным, чем прошлогодний оригинальный вариант. Ласерда думал, что эпидемия 2019 года предоставит городу некоторую иммунную защиту от второй волны, но из-за мутации этого не произошло. Эвакуировать пришлось даже еще недоношенных детей! Конечно, критикуют не только федеральную, но и местные власти (против этих чиновников устроено, можно сказать, народное восстание – 24).

Медики называют события не иначе как "фильмом ужасов", "безысходностью", "бойней". Атмосфера "безнаказанности, заброшенности, отчаяния". Министр здравоохранения в правительстве Болсонару Эдуардо Пасуелло приехал в Манаус только чтобы продвигать не подтвержденные научно способы "раннего лечения ковида".

Индианский штат стал эпицентром распространения вируса в стране / Фото Global Times

Местные описывают Манаус как "город без власти и в постоянном трауре". В дополнение к комендантскому часу, теперь нельзя выходить из дома без крайней необходимости.

Посуелло является армейским генералом (в отличие от Трампа, Болсонару пользуется поддержкой армии и даже выступает за возвращение правления хунты – 24) без медицинского опыта и попал в кресло после того, как двое его предшественников покинули свои должности. Оба выступали за доказательную медицину и посмели критиковать президента.

"Он не сделал ничего кроме приписывания ненужного хлорохина", – добавил журналист издания Эpoca Луис Фернандо Вианна о визите министра. Генпрокуратура Бразилии заявила, что Минздрав Бразилии еще за неделю до кризиса в Манаусе был предупрежден, но не распространил информацию в правительство.

"Каждое разумное решение игнорировалось или высмеивалось", – сказала The Guardian Раисса Флориано, чей собственный отец в 73 года борется с болезнью. У центра нет ни одного утвержденного плана противостояния пандемии.

Международная изоляция и проблемная логистика

Расположение города посреди джунглей также усложняет ситуацию, поскольку добраться туда можно только на самолете. Или доплыть на лодке. При отсутствии действий от выбранных чиновников, местные волонтеры и молодые люди объединяются, чтобы противостоять катастрофе. Они собирают средства для восстановления разрушенной медицинской системы. Особая потребность существует в кислороде, пище и оборудовании.

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В сердце Амазонии грипп пришел раньше, с началом сезона дождей. Поэтому то, что произошло в Манаусе должно служить предупреждением для всей страны. "Нам нужно вакцинировать людей, иначе это повторится", – уверен врач Ласерда. Его коллега Ореальяна уверен, что распространение нового варианта COVID-19 "уже происходит".

Несколько человек в штате Пара умерли от недостатка кислорода. Когда такое происходит, спрос на кровать растет, добавляя проблем и наступает эффект домино,

– пояснил Орельяна.

Вакцинация в Бразилии началась, но пока это больше инициатива местных чиновников, которые достаточно смелы, чтобы открыто противостоять Болсонару. И первые прививки были сделаны с задержкой в ​​несколько недель, по сравнению с Чили, Коста-Рикой и Мексикой. Сам президент критиковал указы местных лидеров и выступает против получения вакцины.

212-миллионная Бразилия, получила лишь... 6 млн доз от Китая (CoronaVac) и 2 млн доз Astra Zeneca. Обе не входят в топ по эффективности и надежности использования (Astra Zeneca пока проигрывает другим западным производителям, таким как Pfizer и Moderna – 24).

Конечно, считает Ласерда, этого мало, чтобы остановить распространение коронавируса. Тем более мутировавшего с усиленной контагиозностью (заразностью).

Причиной могла стать "полная международная изоляция Бразилии во время правления Болсонару". Даже с Китаем уже есть проблемы: поставка специальных ферментов, необходимых для изготовления вакцин, приостановлена.

Проблемы с мутацией и стремительное распространение

Вырвавшись за пределы Манауса и Амазонки, бразильский вариант COVID-19, известный как P1, достиг малых городов Бразилии. Есть опасения, что распространение будет стремительным, особенно в регионах, которые имеют схожие с Манаусом кислородные проблемы. Некоторые страны мира уже запретили рейсы из Бразилии, ожидается, что США сделают это в ближайшее время.

Логистика для врачей осложнена жизнью в джунглях / Фото Doctors Without Borders

Как было сказано выше, в штате Амазонас основной способ передвижения – лодка или каноэ. Чтобы добраться до врачей с изолированной локации, надо проплыть весь штат. И только в Манаусе могут быть палаты интенсивной терапии (или нет). "Вся логистика вокруг реки осуществляется на лодках, это значительно упрощает передачу вируса", – сказал Al-Jazeera Фабио Тоцци, приглашенный профессор Школы общественного здоровья при Университете Западного Пара.

Новый штамм, новые проблемы Опасная особенность этой мутации – распространение среди молодых людей в возрасте 30-50 лет. Они болеют с гораздо более серьезными симптомами, чем раньше. Теперь P1 может задеть соседнюю Рондонию и очень бедный северо-восток Бразилии. А также – по реке Мадейра, протекающей через Боливию.

"Люди из Перу и Боливии прибывают для лечения в Амазонас, что может создать уже трансграничную передачу вируса", – уверен доктор Рикардо Аффонсо Феррейра из группы врачей-добровольцев, работающих в джунглях.

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Относительно данных по всей стране, то они явно занижены. Хулио Понсе, эпидемиолог из Сан-Паулу, сказал Al-Jazeera, что "в среднем в день фиксируется 54 тысячи новых случаев, 983 смерти". Манаус он назвал "ранним примером для всей страны". Без федеральной координации и поставки кислорода, новый штамм будет захватывать штат за штатом.

Призывы к импичменту Болсонару

На фоне описанной ситуации, в Бразилии проходят многочисленные акции с призывом устроить Болсонару импичмент, сообщает The Guardian. Опросы показывают, что радикально правый президент уклоняется от своих обязанностей по борьбе с пандемией.

Левые силы и центристы устроили автопротест в 20 штатах и ​​таких крупных городах как Рио-де-Жанейро, Белен, Белу-Оризонти и Порту-Алегри. Лидер левых Гильерме Булос сказал, что акции "знаменуют начало народного восстания против этого геноцидного правительства". Мы здесь, потому что не планируем ждать выборов 2022 года, время победить Жаира Болсонару, добавил он.

Конечно, сторонники президента провели свои собственные митинги в районах, расположенных к нему. Петиция об импичменте собрала уже 213 тысяч подписей. Активисты говорят, что "этот антидемократический экстремизм, это отторжение науки и прославление авторитаризма больше продолжаться не могут".

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Аналитики из Бразилии добавляют, что это первая офлайн-акция с начала пандемии показывает, что "оппозиция перешла в непредсказуемую фазу, президентство Болсонару может закончиться. Общество находится на грани взрыва". Раньше такого не было, но сейчас в народе много гнева и недовольства. Поэтому люди протестуют даже во время пандемии.

Болсонару может закончить так же как и Дональд Трамп / Коллаж Catraca Livre

У президента шаткая поддержка в Конгрессе, а также провалы в экономике, из-за которых пришлось отменить выплаты субсидий из-за коронавируса. Впрочем он и его семья продолжают пренебрегать ситуацией.

Мы стоим на пороге очень серьезной социальной проблемы. Миллионы бразильцев останутся без прибыли среди второй волны, когда уже есть 15 млн безработных,

– объяснил политический журналист из Эpoca Жоао Вальверде.

Лишь 31% бразильцев пока поддерживает его, по опросам Datafolha. Если число упадет до 20%, вероятность импичмента возрастет, отмечают социологи.