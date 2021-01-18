Ситуация в Венесуэле законсервировалась: Николас Мадуро остается у власти, а его главный противник Хуан Гуайдо теряет рычаги влияния. Венесуэла входит в новый непростой для себя год с нерешенными проблемами.

Ситуация в Венесуэле в 2020 году ухудшилась, а революция, предложенная самопровозглашенным лидером страны и спикером Национальной Ассамблеи Хуаном Гуайдо, так и не состоялась. 24 канал предлагает перевод статьи CNN о Венесуэле в 2021 году.

Интересно Армия Венесуэлы будет зарабатывать с помощью майнинга криптовалют: что известно о замысле военных

Неудачная попытка захватить власть

Хуан Гуайдо стоял в импровизированном зале парламента в неприметном офисе. Комната была украшена национальными флагами. Он сказал оппозиционным депутатам, что 2021 год изменит судьбу Венесуэлы: "Это конец цикла, потому что в 2021 Венесуэла переродится и увидит свободу".

На календаре было 5 января 2021 и он снова просил объединиться вокруг него. Десятки людей аплодировали, но контраст с почти таким же событием, произошедшим два года назад, был разительным. В 2019 Гуайдо стоял перед ревущей толпой. Его только что избрали спикером Национальной ассамблеи, которую контролировала оппозиция. В левой руке он держал небольшую местную Конституцию с лицом революционера Симона Боливара. "Клянусь, – сказал он после некоторой паузы. – Формально взять на себя власть национального исполнительного органа в качестве президента Венесуэлы".

Будущее выглядело по крайней мере не столь темным. Для многих это казалось поворотным моментом после выборов, которые оппозиция сочла сфальсифицированными в пользу действующего лидера Николаса Мадуро.

Оппозиция считала, что Гуайдо должен временно исполнять обязанности президента как спикер Ассамблеи. Хотя бы до новых справедливых выборов. США и 60 других государств мира быстро признали его новым лидером в Каракасе. Мадуро же опирался на Кубу, Россию, Иран и традиционные диктатуры Центральной и Южной Америки.



США в свое время обвиняли Мадуро в наркотерроризме / Фото ejinsight.com

Венесуэла выглядела готовой к переменам после многих лет провальной политики, коррупции и нищеты от Уго Чавеса и Николаса Мадуро. Но начались демонстрации и проблемы. Читайте еще В обход санкций США: как Иран и Венесуэла помогают друг другу Кульминацией стала неудачная попытка государственного переворота в апреле 2019 года. Гуайдо объявил об этом на авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды (она же "Ла Карлотта"). Там были его союзники и небольшая группа солдат. "Это – последний этап операции "Свобода"! – сказал молодой политик. Впрочем, попытка провалилась. Потом протесты утихли, даже злости на режим стало меньше. Поскольку страна борется со смертельной (а в условиях Венесуэлы это буквально – 24) пандемией COVID-19, желание политических перемен спрятали в дальний ящик. Хотя многие венесуэльцы уже фигурально стояли на коленях из-за плохого экономического положения.

Противостояние Гуайдо и Мадуро

На последних парламентских выборах Гуайдо и его сторонники отказались участвовать в гонке. Причиной стало, по их мнению, "отсутствие равных возможностей". Это произошло после того как Верховный суд Венесуэлы, где много судей Мадуро, захватил контроль над нелояльными к нему партиями. Затем этот контроль был передан собственно режиму.

Заявления поддержки других государств пока что так и остаются заявлениями – Мадуро у власти, хоть и под интенсивными санкциями. "Новая Национальная Ассамблея избрана незаконным путем, она не будет представлять голос венесуельского народа", – сказали в Госдепе США 8 января.

Что думают за границей Уже сейчас за границей сомневаются, что Гуайдо выполнит обещание и принесет народу демократию. Даже Евросоюз, комментируя события в этой стране, уже не называет Хуана Гуайдо временным президентом. Он теперь – лишь один из "субъектов и объектов гражданского общества". Даже соратники-оппозиционеры ставят стратегию под сомнение.

Еще 23 августа 2020 года оппозиционер и экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес призвал народ голосовать (окружение Гуайдо и он сам призвали к бойкоту – 24). Другой бывший кандидат, Мария Корина Мачадо, призвала к более жестким действиям, чем Гуайдо. В ролике от 30 декабря 2020 она заявила: "Мы призываем к силовой стратегии. Потому что это единственное, что позволит отстранить этих воров от власти".

Гуайдо, по ее мнению, упустил возможность добиться перемен. "У нас была прекрасная возможность избавиться от этого режима, но оппозиция совершила ужасные ошибки", – сказала она в эфире CNN.

Кое-кто даже сменил лагерь, перейдя в правящую элиту, но Мачадо уверена в единстве. Просто надо изменить стратегию.

Между тем, Мадуро усилил контроль над властью и государством. Его банды терроризируют врагов, похищая и убивая их. Аресты проводят ночью вооруженные спецназовцы. Венесуэльцы, говорят CNN, на улицах Каракаса, разочарованы и больше ничего не ждут" от Хуана Гуайдо. Людям нужно решение, которого он не дает.

Но когда Джо Байден станет президентом США (20 января 2021), может начаться новый цикл. Пока неясно, будет ли это больше взаимодействия с Мадуро или более жесткая позиция по отношению к его режиму. Но Гуайдо в этом цикле уже может и не быть.

Тихий конец социализма: как доллар победил

Бывшая учительница Ингрид живет в дебрях Каракаса, которые окружают столицу страны, будто огромную чашу. Она – активистка из Социалистической партии – партии покойного Уго Чавеса. Когда начались выборы 6 декабря 2020 года, она агитировала в крупнейшем районе – Петаре, живя на государственную пенсию в 1,5 доллара. Но в ее квартире все еще нельзя говорить плохо о Чавесе.

Именно соцпартия дала ей доллары США и транспорт – мотоциклы и джипы, пишет CNN. Бедные, но верные избиратели добрались по крутым склонам до избирательных участков. 80 долларов, которая она держала в руках, – это больше, чем 50 месяцев ее пенсии. В стране происходят колоссальные изменения, которые могут похоронить политику Чавеса навсегда. И первый предвестник – долларизация экономики.

​Еще одна социалистическая утопия Очереди в государственных супермаркетах и смерть туризма: как Куба выживает во время кризиса

Уго Чавес пытался превратить богатейшую нефтью страну мира в социалистическую утопию. Государство должно было заботиться о потребностях людей, повышать качество жизни, уничтожать неравенство, ограничивать частный бизнес второстепенной ролью в экономике. Но нынешняя страна не похожа на эту фантазию: голод свирепствует, от неравенства кружится голова, государственные больницы заброшены.

Только доллар уверенно побеждает боливар и фондовая биржа растет. Николас Мадуро на этом фоне открыл роскошный отель, где стоимость номера доходит до 300 долларов в сутки. Жив ли еще социализм в Венесуэле? Если бы в стране еще были на это средства.

Когда Чавес был у власти, страна, по докладам аналитиков, лишь за период с 1999 по 2014 годы получила триллион долларов от продажи нефти. Это в восемь раз больше плана Маршалла на сегодня. Действительно, большая часть денег была вложена в улучшение уровня жизни и борьбу с бедностью.

Бюджетное жилье, еда, субсидии для сельского хозяйства – за все платило государство. Кубинские врачи создавали больницы для бедных, учителя старались уменьшить безграмотность среди населения. В декабре 2007 года топливо ушло из Венесуэлы в Нью-Йорк и Бостон для малообеспеченных американцев. Всего лишь через месяц после того, как Чавес назвал в ООН Джорджа Буша-младшего "дьяволом".



Доллар и другие твердые валюты полностью обесценили местный боливар / Фото Caracas Chronicles

Чавес атаковал капитализм, но поддерживал торговлю с США. Угрожал частным компаниям, но не запрещал бизнес. Больше всего же он хотел положить конец доминированию американской валюты. "Империя доллара закончилась. Этими банкнотами США приобрели половину мира!", – говорил он в 2009. Через 10 лет, уже заканчивается эра боливара и революции.

Кризис другой части континента Три президента за неделю: что происходит в странном Перу

Даже Мадуро говорит, что "ценности социализма могут исчезнуть". На элитных улицах Каракаса становится все роскошнее. Но в 2013 году все резко изменилось: Чавес умер от рака. Мадуро стал президентом. А цены на мировую нефть упали. Венесуэла оказалась на краю пропасти.

Как Венесуэла достигла дна

Продукты начали исчезать с полок, контроль цен проигрывал черному рынку (где они продавались в 10 раз дороже). Мадуро быстро понял, что ведет совершенно проигрышную битву, в то время как население не может приобрести базовые вещи. Когда резервы в других валютах уменьшились, он начал печатать местную.

Это сделало боливар совершенно ненужными бумажками и вызвало гиперинфляцию. Обнулились, конечно, и зарплаты большинства государственных работников. В последние годы власть над финансовой системой страны серьезно пошатнулась. Доллар стал привычным ежедневным явлением, от которого, наверное, Чавес ворочался бы в гробу.

В марте 2019 году вся электрическая сеть Венесуэлы упала. Почти неделю некоторые регионы страны провели в полной темноте. Без света остановились все электронные выплаты вроде карточек. Как мы уже знаем, платить банкнотами не имело смысла. Таким образом, пришлось использовать нелегальную иностранную наличность, которую венесуэльцы прятали на "черный день". И вот он настал.



В Венесуэле продолжается экономический и гуманитарный кризис / Фото Global Citizen

Например, за них покупали очень необходимую вещь – пакеты со льдом, чтобы держать продукты в холодильнике. Магазины все более смело обрабатывали незаконные транзакции, а правительство так и не вмешалось. А дальше повернуть назад уже невозможно: несколько "зеленых" заменили миллионы боливаров. Для тех, кто может платить в иностранной валюте, все становится более доступным. Причем это не только доллар, но и, например, евро, колумбийские песо и бразильские реалы.

Пандемия обрушила еще один социалистический столб: дешевое топливо для населения. Это кажется странным, поскольку нефти в Венесуэле более чем достаточно. Хотя еще в 2014 году называл такие меры "подливанием масла в огонь". Но с падением спроса он решился впервые за 30 лет поднять цены. Теперь норма – 30 галлонов в месяц на машину за 1,9 доллара – галлон. И то лишь на нескольких выбранных АЗС. Результат прогнозируемый: такой бензин почти исчез из продажи.

И это заставило людей выйти на улицу: в последнее время произошло 1484 протеста из-за плохих условий жизни. 93% из них касались доступа к коммунальным услугам (данные венесуэльской обсерватории социальных конфликтов). Впрочем, они быстро подавлялись силами безопасности.

Позже, впервые с 2000-х, были разрешены долларовые облигации и привлечение капитала без контроля государства. Этим например, воспользовался единственный на всю страну производитель рома – национального напитка региона. Ранее правительство само решало, кто сможет конвертировать боливар в твердую валюту и наоборот и по какому курсу.

Они попробовали абсурд, который уничтожит весь бизнес. Это не сработало, поэтому сейчас меняют политику,

– сказал CNN владелец "Santa-Teresa" Альберто Воллмер.

"Santa-Teresa" хотела расширить ромовую фабрику, но ни один местный банк не мог одолжить достаточно денег. Через облигации удалось привлечь 300 тысяч долларов США.



Один из немногих действующих частных бизнесов – производство рома / Фото El Diario

Это при том, что управлять частной фирмой в этой стране почти невозможно, – 188 место из 190 в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка. И даже в таких условиях инвесторы начинают возвращаться в Венесуэлу, говорит Воллмер. "Последние недели – это безумие: французы, латиноамериканцы, североамериканцы. Долго такого не видел", – рассказал он.

Экономисты в Венесуэле все еще мечтают о "тропическом Китае": предпринимательстве и свободных рынках в симбиозе с политическим контролем без гражданских прав. Что-то похожее на реформы Дэн Сяопина, но уже в будущем.

Мадуро подчеркивает, что нынешняя ситуация – временные трудности на пути построения социализма. "Мы потеряли доходы от нефти только когда начали этот проект", – уверяет президент.

Критики же справедливо указывают на отказ от инвестиций в нефтяной сектор (но это проблема не только Венесуэлы – 24), абсолютно безответственное отношение к нефтяной инфраструктуре, коррупцию в правительстве. Соседи – та же Колумбия – успешно пережили кризис. По данным МВФ, Каракас потерял уже 83% от своего ВВП.

​Чего ждать от демократов Байден и Латинская Америка: сможет ли США возродить дружбу

Приход доллара, считают там, не знак экономического улучшения, а скорее символ глубокого хаоса. Граждане все еще не могут открыть банковский счет в долларах, поэтому их сбережения все еще страдают от одной из самых высоких инфляций.

Что известно об уровне бедности Чем больше иностранной валюты, тем менее ценным становится сам боливар. Это больше всего бьет по самым бедным, которым платят в местных деньгах. 94% венесуэльцев – за чертой бедности, такие данные Чем больше иностранной валюты, тем менее ценным становится сам боливар. Это больше всего бьет по самым бедным, которым платят в местных деньгах. 94% венесуэльцев – за чертой бедности, такие данные приводят три местных университета. 67% переживают крайнюю бедность. 5 миллионов человек сбежало из страны, создав крупнейшую миграционную волну Америки.

Правительство теряет контроль над экономикой и ценами. "Когда Мадуро благодарит Бога за доллар, он сдается. Нет никакого контроля, все в руках спекулянтов", – отмечает для CNN бывший министр нефти страны Рафаэль Рамирес (2003-2014 годы).

Если мы уже говорим здесь о Китае, то после вхождения на международные рынки в 1980-х, КНР смогла стабилизировать и очень усилить свой юань. На этом фоне экономику постепенно реформировали. Венесуэла же пока уверенно летит в темную пропасть.