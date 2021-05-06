В Колумбии по состоянию на 6 мая продолжаются антиправительственные протесты. Активисты пытались прорваться к зданию Конгресса, однако их разогнали выстрелами.

Что происходит в Колумбии

5 мая по всем городам страны состоялись акции протеста. Это случилось после того, как силовики жестоко разогнали предыдущие демонстрации.

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Известно, что протестующие пытались прорваться к зданию Конгресса, где заседали чиновники. В целях безопасности политиков эвакуировали.

На видео с места происшествия видны сотни людей, которые несмотря на дождь прорываются в Конгресс. Кроме того, на фоне слышны выстрелы. После них люди начали убегать от здания.

Протестующие под Капитолием Колумбии: видео

Кроме того, вечером 5 мая в городах Богота, Медельин и Санта-Марта протестное напряжение достигло пика – на улицах царил настоящий хаос.

Правоохранители разгоняли демонстрантов водометами. По данным The Guardian, акция на центральные площади Боготы сначала была мирной, однако покой нарушили несколько агитаторов, которые бросали камни. Кроме того, участники акций подожгли полицейского, а еще пятерых силовиков ранили.

На видео видно, что демонстранты жгли киоски, а улицы были в огне. Люди перекрывали дороги и рисовали антиправительственные лозунги на асфальте.

Хаос на протестах в Колумбии: видео

Почему люди протестуют