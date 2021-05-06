У Колумбії станом на 6 травня тривають антиурядові протести. Активісти намагалися прорватися до будівлі Конгресу, однак їх розігнали пострілами.

Що відбувається у Колумбії

5 травня по всіх містах країни відбулися акції протесту. Це трапилося після того, як силовики жорстоко розігнали попередні демонстрації.

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Відомо, що протестувальники намагалися прорватися до будівлі Конгресу, де засідали чиновники. У цілях безпеки політиків евакуювали.

На відео з місця події видно сотні людей, які попри дощ прориваються у Конгрес. Крім того, на фоні чути постріли. Після них люди почали втікати від будівлі.

Протестувальники під Капітолієм Колумбії: відео

Крім того, ввечері 5 травня у містах Богота, Медельїн і Санта-Марта протестна напруга досягла піку – на вулицях панував справжній хаос.

Правоохоронці розганяли демонстрантів водометами. За даними The Guardian акція на центральні площі Боготи спочатку була мирною, однак спокій порушили кілька агітаторів, що кидали каміння. Крім того, учасники акцій підпалили поліцейського, а ще п'ятьох силовиків поранили.

На відео видно, що демонстранти палили кіоски, а вулиці були у вогні. Люди перекривали дороги та малювали антиурядові гасла на асфальті.

Хаос на протестах у Колумбії: відео

Чому люди протестують