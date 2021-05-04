В Євросоюзі висловили стурбованість подіями у Колумбії, де напередодні на протестах загинули щонайменше 19 людей. Там закликали владу не допускати застосування сили проти протестувальників.

З такою заявою виступив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він висловив щирі співчуття сім'ям всіх жертв.

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Європейський союз засуджує насильство проти маніфестантів, які використовують свої права на демонстрацію, висловлення думки і зборів, які повинні поважатися,

– заявив Петер Стано.

"Мета зараз полягає в тому, щоб уникнути ескалації такого насильства і непропорційного застосування сили службами безпеки", – додав він.

Стано висловив надію, що у Колумбії проведуть належне розслідування і покарають винних.

Також він наголосив, що наразі немає необхідності направляти в Колумбію наглядову місію ЄС. За його словами, представництво ЄС і посольства країн Євросоюзу в Колумбії уважно відстежують ситуацію.

Протести у Колумбії: коротко