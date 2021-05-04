У Колумбії тривають протести проти пропонованої урядом податкової реформи. За 5 днів загинуло щонайменше 17 осіб, а ще 800 – отримали поранення.

В офісі омбудсмена заявили, що не всі повідомлення про смерті перевірені. Серед 800 людей, які постраждали, були сотні поліцейських.

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У ЗМІ повідомили, що одним з загиблих є 27-річний художник Ніколас Герреро. Мер Калі Хорхе Іван Оспіна заявив, що він помер від вогнепального поранення голови.

Я засуджую це і прошу правоохоронців навіть не думати про використання зброї під час протестів, – сказав він.

Поліція повідомила, що здійснила понад 400 арештів по всій країні. Вони також повідомили, що по всій країні протестувальники підпалили 20 автобусів громадського транспорту, 59 підприємств було розграбовано, а понад 250 – піддано вандалізму.

Протестувальники вимагали в уряду одне

Протести розпочалися 28 квітня. Громадяни вимагають, щоб уряд відкликав пропозицію про податкову реформу.

Колумбійська влада хоче:

розширити статті, що підлягають податку на додану вартість;

збільшити податки з фізичних і юридичних осіб;

усунути низку пільг.

Уряд вважає цю реформу життєво необхідною для фінансового життя країни.