У Колумбії загинули щонайменше 17 протестувальників: ще 800 осіб постраждали
У Колумбії тривають протести проти пропонованої урядом податкової реформи. За 5 днів загинуло щонайменше 17 осіб, а ще 800 – отримали поранення.
Джерело:BBC
В офісі омбудсмена заявили, що не всі повідомлення про смерті перевірені. Серед 800 людей, які постраждали, були сотні поліцейських.
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У ЗМІ повідомили, що одним з загиблих є 27-річний художник Ніколас Герреро. Мер Калі Хорхе Іван Оспіна заявив, що він помер від вогнепального поранення голови.
Я засуджую це і прошу правоохоронців навіть не думати про використання зброї під час протестів, – сказав він.
Поліція повідомила, що здійснила понад 400 арештів по всій країні. Вони також повідомили, що по всій країні протестувальники підпалили 20 автобусів громадського транспорту, 59 підприємств було розграбовано, а понад 250 – піддано вандалізму.
Протестувальники вимагали в уряду одне
Протести розпочалися 28 квітня. Громадяни вимагають, щоб уряд відкликав пропозицію про податкову реформу.
Колумбійська влада хоче:
- розширити статті, що підлягають податку на додану вартість;
- збільшити податки з фізичних і юридичних осіб;
- усунути низку пільг.
Уряд вважає цю реформу життєво необхідною для фінансового життя країни.
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