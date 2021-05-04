В Колумбии погибли по меньшей мере 17 протестующих: еще 800 человек пострадали
В Колумбии продолжаются протесты против предлагаемой правительством налоговой реформы. За 5 дней погибло по меньшей мере 17 человек, а еще 800 – получили ранения.
Источник:BBC
В офисе омбудсмена заявили, что не все сообщения о смерти проверены. Среди 800 пострадавших были сотни полицейских.
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В СМИ сообщили, что одним из погибших является 27-летний художник Николас Герреро. Мэр Кали Хорхе Иван Оспина заявил, что он скончался от огнестрельного ранения головы.
Я осуждаю это и прошу правоохранителей даже не думать об использовании оружия во время протестов,
– сказал он.
Полиция сообщила, что произвела более 400 арестов по всей стране. Они также сообщили, что по всей стране протестующие подожгли 20 автобусов общественного транспорта, 59 предприятий было разграблено, а свыше 250 – подверглись вандализму.
Протестующие требовали у правительства одно
Протесты начались 28 апреля. Граждане требуют, чтобы правительство отозвало предложение о налоговой реформе.
Колумбийские власти хотят:
- расширить статьи, подлежащие налогу на добавленную стоимость;
- увеличить налоги с физических и юридических лиц;
- устранить ряд льгот.
Правительство считает эту реформу крайне необходимой для финансовой жизни страны.
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