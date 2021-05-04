В Колумбии продолжаются протесты против предлагаемой правительством налоговой реформы. За 5 дней погибло по меньшей мере 17 человек, а еще 800 – получили ранения.

В офисе омбудсмена заявили, что не все сообщения о смерти проверены. Среди 800 пострадавших были сотни полицейских.

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В СМИ сообщили, что одним из погибших является 27-летний художник Николас Герреро. Мэр Кали Хорхе Иван Оспина заявил, что он скончался от огнестрельного ранения головы.

Я осуждаю это и прошу правоохранителей даже не думать об использовании оружия во время протестов,

– сказал он.

Полиция сообщила, что произвела более 400 арестов по всей стране. Они также сообщили, что по всей стране протестующие подожгли 20 автобусов общественного транспорта, 59 предприятий было разграблено, а свыше 250 – подверглись вандализму.

Протестующие требовали у правительства одно

Протесты начались 28 апреля. Граждане требуют, чтобы правительство отозвало предложение о налоговой реформе.

Колумбийские власти хотят:

расширить статьи, подлежащие налогу на добавленную стоимость;

увеличить налоги с физических и юридических лиц;

устранить ряд льгот.

Правительство считает эту реформу крайне необходимой для финансовой жизни страны.