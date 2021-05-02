В столицах Германии и Франции прошли первомайские демонстрации. Журналисты зафиксировали жесткие столкновения между демонстрантами и полицией.

1 мая беспорядки произошли не только в Стамбуле. Похожие новости пришли также из Парижа и Берлина.

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Беспорядки в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ. Разнимать пришлось и столкновения между представителями профсоюзов и левых движений. 34 человека задержали.

Кроме Парижа митинги проходили в Лионе, Нанте, Лилле, Тулузе и других городах.

Люди вышли на улицы за социальную и экономическую справедливость и против планируемого властями уменьшения пособий по безработице.

ПАРИЖ - Полиция вынуждена отступить перед лицом снарядов. Наблюдается значительная напряженность.



Несколько выстрелов LBD и слезоточивого газа. @CLPRESSFR pic.twitter.com/eHNkFf4uWP - Клеман Ланот (@ClementLanot) 1 мая 2021 г.

Конфликты в Берлине

В Берлине правоохранителей забросали камнями, бутылками и петардами. Кроме того, протестующие били окна и витрины магазинов, поджигали мусорные баки и автомобили. Трое полицейских получили ранения.

Немецкие власти признают, что ситуацию ухудшили в этом году жесткие коронавирусные ограничения.

И все же категорически осуждают акты насилия.