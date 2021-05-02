В нескольких городах Турции люди попытались выйти на первомайские демонстрации. Однако в стране действует жесткий карантин, поэтому попытки завершились столкновениями с правоохранителями и массовыми задержаниями.

По сообщению властей, всего в течение дня задержаны 212 человек в Стамбуле, 20 в Измире, еще 11 – в Анкаре. Примечательно, что задержание в Стамбуле происходили на площади Таксим, где 1 мая 1977 во время митинга погибли 34 человека.

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Демонстрации к 1 мая в Турции: полиция применила силу

Правоохранители Турции вынуждены были прибегнуть к силовым мерам и задержаниям людей 1 мая. Дело в том, что люди вышли на традиционные демонстрации, но только одна из акций (от профсоюзов) была согласована с властями.

Кроме того, с 29 апреля по 17 мая в Турции действует жесткий локдаун, проводить массовые мероприятия запрещено.

Из официальных сообщений известно, что в Стамбуле и других городах страны силовики задержали более 200 участников демонстраций. Полицейские применяли силу, клали людей на землю, ведь те не выполняли требование разойтись.